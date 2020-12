BIOGRAFÍA DE WOLF ALICE

Conjunto de rock alternativo londinense liderado por la cantante Ellie Rowsell cuya música mezcla folk, grunge y electrónica con indie rock de los noventa. Formado en 2010 por Rowsell y el guitarrista Joff Oddie, el dúo editó un EP de manera independiente antes de incorporar dos nuevos miembros: Joel Amey (batería) y Theo Ellis (bajo). El ahora cuarteto realizó su debut oficial en 2013 con el EP Blush, cosechando comparaciones elogiosas con bandas como Elastica o Garbage. Un nuevo EP, Creature Songs, apareció en 2014. My Love Is Cool, el álbum debut de Wolf Alice de 2015, obtuvo nominaciones a los premios Brit, Grammy, Ivor Novello y Mercury Prize. Su sucesor, Visions of a Life, llegaría en 2017 precedido por los sencillos Yuk Foo y Don’t Delete the Kisses.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE WOLF ALICE

My Love Is Cool (2015)

Visions of a Life (2017)

Puedes escuchar todos sus discos en diversas plataformas digitales de streaming como, por ejemplo, Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando esta completa playlist en la han reunido las canciones más importantes de su carrera:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!