Xoel López, nacido el 12 de agosto de 1977 en A Coruña, España, es un cantautor gallego cuya carrera de más de dos décadas lo ha consolidado como un pilar del indie iberoamericano. Inicialmente conocido como Deluxe, debutó con Not What You Had Thought (2001) y If Things Were to Go Wrong (2003), cantando en inglés y mezclando rock alternativo, pop y psicodelia. Tras el éxito de Deluxe con seis álbumes, incluyendo Fin de un viaje infinito (2008), Xoel abandonó el seudónimo en 2009 y se mudó a América Latina, inspirado por sus viajes para crear Atlántico (2012), su primer disco solista bajo su propio nombre. Este álbum, galardonado como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente 2013, marcó su transición al español, con un enfoque en la autenticidad y la libertad creativa. Le siguieron Paramales (2015), Sueños y pan (2017), Si mi rayo te alcanzara (2020) y Caldo Espírito (2023), cada uno un capítulo biográfico que refleja sus viajes, influencias y raíces gallegas. Su música, que fusiona folk, pop, rock y sonidos latinoamericanos, destaca por su sinceridad y energía en directo, consolidándolo como un artista versátil y conmovedor.

Discografía de Xoel López

Como Elephant Band

For Cold Days (1998)

Fábrica de Chocolate (1999)

Como Deluxe

Not What You Had Thought (2001)

If things were to go wrong (2003)

We Create, We Destroy (2004)

Los jóvenes mueren antes de tiempo (2005)

Fin de un viaje infinito (2007)

Reconstrucción (2008)

Como Lovely Luna

Las Cosas Que Nadie Debe Ver (2004)

Chang y Eng (2009)

Como Xoel López

Atlántico (2012)

Paramales (2015)

Sueños y pan (2017)

Si mi rayo te alcanzara (2020)

Caldo Espírito (2023)

Embárcate en el universo sonoro de Xoel López, donde el folk se encuentra con el pop introspectivo y las vibraciones latinoamericanas. Desde la emotiva Tierra hasta la enérgica Tigre de Bengala y la introspectiva Joana, esta playlist reúne lo mejor de su trayectoria, capturando su esencia viajera y su capacidad para conectar con el alma. ¡Déjate envolver por su autenticidad!

El videoclip de Tigre de Bengala, dirigido por Maral Kekejian y estrenado el 22 de mayo de 2020 como tercer adelanto del álbum Si mi rayo te alcanzara de Xoel López, es una vibrante fusión de animación e imagen real que refleja el espíritu alegre y onírico de la canción. Producido durante el confinamiento, el vídeo combina secuencias caseras de Xoel interpretando la canción en un entorno íntimo con ilustraciones coloridas y psicodélicas creadas por Pedro Perles, con postproducción y rodaje a cargo de Esteban Perles. Las animaciones, llenas de ritmos tropicales y elementos visuales como tigres, palmeras y patrones vibrantes, evocan un universo imaginativo que invita a escapar de la rutina a través de la alegría y la fantasía.

