En pleno revival del garage rock de Nueva York, nace el trío Yeah Yeah Yeahs a principios de los 00. Liderado por la carismática Karen O, combina su melancólica voz con el art punk y el rock más ecléctico. Despuntó en la escena underground desde la publicación de su primer LP, acaparando los primeros puestos de las listas con lo mejor de cada año. Su sonido ha evolucionado en los últimos años y se ha ido acercando cada vez más a la electrónica con sus inclasificables éxitos, pero sin olvidar nunca su identidad.

Discografía de Yeah Yeah Yeahs

Fever to Tell (2003)

Show Your Bones (2006)

It’s Blitz! (2009)

Mosquito (2013)

