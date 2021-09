Crónica Alice Wonder en El Palmar, Cádiz (Gran Baba, 2021)

Un helado en la mano durante la prueba de sonido manifiesta la experiencia que ha adquirido Alice Wonder en estos tres años desde que empezara su viaje musical en la vitrina de cristal. Look playero, pelo mojado como recién salida del agua, seguridad, soltura y retazos de canciones que ya emocionan mientras ecualiza, sin soltar en ningún momento su merienda. No le hacen falta las dos manos para conmover ni calentar la voz para estremecer.

Con el mar y la playa gaditana de El Palmar de fondo, tras una puesta de sol de esas que queman la vista por no poder dejar de mirar, Alice Wonder ofreció un concierto en solitario en el chiringuito Gran Baba que dejó enmudecidos a los asistentes hasta tal punto que el sonido de las olas se mezclaba con las canciones.

The world is changing y la música de la artista madrileña también. Aunque la forma haya evolucionado, el fondo sigue intacto. Desde uno de sus conciertos más importantes, en la Joy Eslava de Madrid en 2019, presentando Firekid (2018), su destreza con la guitarra, sobre todo, ha dado un salto de gigante de la mano de su templanza y desenvoltura sobre el escenario.

La sinceridad y vulnerabilidad son determinantes en sus canciones. Ver a Alice Wonder en directo confirma la autenticidad de sus letras. Apenas mira al público, tan metida en su tarea que se puede adivinar en su rostro lo que siente con cada tema, de dónde procede y qué quiere expresar con él. Su voz es potente y singular, pero lo que caracteriza a esta artista es la capacidad de transmitir, al alcance de muy pocos. Le basta con un piano, que alterna con su guitarra eléctrica, un pedal electrónico haciendo las veces de bombo y un efecto en la voz, utilizado en su justa medida para enriquecer ciertas canciones, pero al mismo tiempo dejando claro que se las arregla perfectamente sin él.

Durante alrededor de hora y media, Alice Wonder se derramó casi sin pausa con los mejores temas de sus dos discos, Firekid (2018) y Que Se Joda Todo Lo Demás (2021). Strategy y No Te Vayas, por destacar sólo algunas, sonaron impecables y tiernas a la vez que desgarradoras. Bajo La Piel puso el broche final a una noche mágica, y nos mandó a casa con un nudo en la garganta. Sin embargo, la satisfacción de haber visto a una de las artistas más especiales del panorama musical en un concierto tan íntimo y en una localización tan paradisíaca, permanecerá en todos los presentes.