Crónica Austin City Limits 2021: Los momentos más memorables

Nos despedimos del Austin City Limits por este año. Aún queda una segunda ronda del festival con la presencia de la mayoría de las estrellas de las que hemos disfrutado durante su primer de semana e interesantes incorporaciones como la de nuestras Hinds. Se celebrará el próximo finde. Nos vamos de Austin con muchas experiencias, calor, buenos recuerdos y los tímpanos cargados de buena música.

El fin de semana comenzó de manera aparatosa debido a una gran tormenta que amenazó la organización del festival aunque el loco clima texano dio una tregua tras lograr aplazar los conciertos de la mañana del viernes, alguno tan interesante como el de Asleep at the Wheel. Las medidas sanitarias nos obligaban a presentar la cartilla de vacunación a la entrada, pero al margen de este detalle, el ACL se celebró con el mismo buen rollo y la perfecta organización de siempre. Te contamos lo más destacado de estos tres días.

Billie Eilish: Una estrella polémica

Si algún concierto pasará a la posteridad de esta edición, ese fue el de Billie Eilish. La adolescente californiana fue trending topic en Twitter USA por su alegato a favor del aborto, un tema espinoso, y más en el sur. Su directo muestra a las claras su condición de número uno que ostenta.

Comparado con la anterior participación de Billie en el último Austin City Limits, lo que vimos este finde supone un salto cualitativo. No solo en el número de LEDs y elevadores de su puesta en escena, sino también en los mensajes comprometidos relativos a temas como la ecología o el aborto con los que nos conmovió. Musicalmente también se la ha visto más madura y regalando un concierto trepidante donde ha repasado sus himnos más reconocidos y puesto a prueba su nuevo álbum, Happier than ever, que deja un puñado de canciones que funcionan muy bien en directo. Sin duda, la estrella de este ACL21.

Doja Cat: Una musa desencadenada

La rapera del momento congregó una multitud que aguantó piadosamente las escandalosas temperaturas que se vivieron en Zilker Park este fin de semana. La temperatura aún subió más de la cuenta con su presencia en el escenario acompañada de unas bailarinas con ganas de ponernos al día de las últimas cabriolas de la danza urbana actual. Una pasada de puesta en escena, muy floral y artesanal pero igualmente eficiente.

Doja Cat sorprende en vivo. Deja de lado su vertiente más pop para adentrarse en el soul y el R&B menos electrónico. Todo ello envuelto en un carisma a prueba de bombas que convierten a la nueva bomba del Rap en una aspirante a cabeza de cartel de los principales festivales del mundo.

Erykah Badu: El poder de la buena música

Austin tenía ganas de encontrarse con la enfant terrible del Neo-Soul. Llegó desde Dallas con ganas de conectar su música con su público y a pesar de solo contar con una hora de show, sus temas fluyeron como la seda acompañada de un outfit espectacular, una banda y unos coristas de nivel superlativo.

Poderosos y tribales visuales auparon a Erykah Badu como la leyenda que es sobre el nivel medio de las actuaciones del festival. Supuso un momento impactante descubrir cómo ese cuerpo menudo encierra una voz tan poderosa, capaz de cambiar mentalidades y unir diferentes razas y géneros en torno a su música. Inspirador e inolvidable.

Channel Tres: La calle se viste de seda

Teníamos ganas de ver cómo se las gasta el rapero de Compton. No defraudó ni mucho menos. Su estilo elegante lo conocíamos pero lo que vimos sobre el escenario superó todos nuestros cálculos. Un show lleno de baile urbano, estilazo y un tío descarado, con mucho carisma, que voló sobre nuestras mentes en un ambiente cargado de hierba.

Si quieres ver lo que se cuece en las calles americanas, no pierdas de vista a Channel Tres. Es lo más molón que te vas a encontrar en estos momentos. Lo demostró en este increíble Austin City Limits.

Band of Horses: Himnos para vencer al calor

Rock con raíces profundas, carisma a raudales y un puñado de buenos temas que suenan endemoniadamente bien en directo. ¿Qué más se puede pedir? Sin duda, uno de los directos más disfrutables del festival. Todo un repaso a una carrera que ya es un estandarte de Seattle, esa ciudad donde cada día nace una bandaza.

Himno tras himno, Band of Horses fueron metiéndose a un entregado público en sus bolsillos. La conexión llegó al paroxismo cuando interpretaron un tema del gran George Strait, el icono del country y de Texas que disfrutamos el viernes. Un directo que nos dejó muchas ganas de reencontrarnos con los chicos de Seattle.

Future Islands: Sudor y mucho estilo

La banda de Samuel T Herring siempre ha sonado a indie inglés. Algo que tenía confundidos con la procedencia de la banda a muchos de los despistados texanos que tenía a mi alrededor. El pop descarnado de los chicos de Baltimore enamora. Es eléctrico, carismático, tiene un punto punk, la dosis perfecta de sudor y sintetizador y un front-man espectacular.

Todo ello medido para servirse en copas de cóctel en un directo sucio pero elegante que engancha desde el minuto uno aunque no tengas ni idea de quien tienes delante. Muchas tablas, mucho estilo… Como para no caer rendido a los pies de Future Islands sobre el escenario. Y si encima suenan genial pues te encuentras con un directo nacido para engrandecer cualquier festival.

Chet Faker: Una dosis de clase

El australiano vino con la misión de poner la clase en el Austin City Limits. Lo logró con creces. Estilazo increíble, sobriedad estética y muestras de carisma a raudales. Todo ello repartió desde el minuto uno cuando surcó el parque mediante su mítico Gold. Un temazo que fue dejando paso a esa electrónica sofisticada que bebe del House, del Trip Hop y del Soul.

Mientras, caminaba impasible por el escenario con su peto y sus pintas de indigente. A veces, se sentaba en el piano y entonces la magia surgía hasta terminar un concierto memorable, a lo Chet Faker: tranquilo, sentado y con un gesto impasible mientras hace música de 24k.

Megan Thee Stallion: La bomba rapera

La ardiente rapera de Houston dio un simposio de Twerk, Rap y de todas las virtudes de esos nuevos ritmos que van renovando la escena urbana de Estados Unidos.

Megan Thee Stallion llegaba a Austin rompedora, sin temor a ser uno de los iconos del nuevo Rap. Así lo demostró en compañía de sus bailarinas con un show espectacular digno de una estrella rutilante. El público entregado no se cortó a la hora de mover el cuerpo con sus temas ya míticos en USA, como Body o B.I.T.C.H.

Chris Lake: Una rave en el parque

En un festival tan ecléctico es una pasada encontrarse con una rave improvisada. El techno de Chris Lake congregó a un sinfín de fiesteros que montaron un fiestón en plena tarde de domingo. El DJ de Aberdeen es mucho más que fiesta descontrolada, tiene un sello propio que le hace sonar bien a las 6 de la mañana o a las 3 de la tarde.

Su sesión combinó muchos de los estilos que le han acompañado toda su vida, desde el Progressive al Techno-House. Se marchó con House of Pain a todo trapo y retrasando el concierto de Karol G, la cual actuaba en un escenario cercano. Nadie se lo recriminó. Nos hubiéramos quedado varias horas más bebiendo del maná musical que desprenden sus platos.

Tyler, The Creator: Llamas y yates para decir adiós

Nos lo pusieron difícil los programadores del Austin City Limits a la hora de elegir el cierre perfecto del festival. Tras deleitarnos con Erykah Badu, nos pasamos a ver un rato a Duran Duran para irnos de inmediato a encontrarnos con el otro cabeza de cartel encargado de dejar el sabor de boca de perfecto a los asistentes al ACL21.

Tyler, The Creator no defraudó. Una puesta en escena contundente con un yate presidiendo la escena y sus pintas de turista barato en medio de unos poderosos LEDs no fueron capaces de ocultar las buenas canciones y las historias de la calle que es capaz de contar este artista que se encuentra en un momento meteórico de su carrera. Una brillante manera de decir adiós con fuego, luces y rap a una edición inolvidable del Austin City Limits.

Bonus Track

No hemos parado estos tres días. Nos hemos ido de escenario en escenario para contaros todo lo que sucedía en Zilker Park. Os hacemos un resumen de los nombres que se nos han quedado en el tintero y que hemos podido disfrutar en este festival texano: Miley Cyrus, Duran Duran, Amber Mark, Karol G, AGClub, Gracie Abrams, George Strait, Yendry, Sofía Valdés.

Nos vemos en el Austin City Limits 2022.

