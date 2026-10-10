La 25.ª edición del Austin City Limits ha sido una mezcla de aventura, thriller y suspense. El viernes amenazaba con tragedia. Dos huracanes en el Atlántico y un frente frío pintaban el parte meteorológico como si fuese el fin del mundo. Lluvias torrenciales, posibilidad de inundaciones y la cancelación del festival en el aire. La organización aguardó con paciencia y, a pesar del barro y la lluvia, decidió seguir. Y nosotros lo agradecimos. Muchos se rajaron. Nosotros nos compramos un chubasquero y unas cachuscas y nos preparamos para vivir la aventura del ACL bajo la lluvia. Este es el diario de esa aventura musical.

Austin City Limits 2026: crónica del viernes, entre lluvia y barro

Barro hasta los tobillos y aguaceros poderosos amenizaron la primera mañana del festival. Poca gente se acercó a primera hora, pero poco a poco escampó para saludar a la reina pelirroja del Euro-Country. Nada mejor que un torbellino como CMAT para desafiar la climatología y salir victoriosa. El sol no se lo quiso perder y bajo sus reparadores rayos surgió “When a Good Man Cries” y el resto de una discografía de muchos kilates. Su banda, vestida de drag, estuvo a la altura de los desafíos vocales de Ciara Mary-Alice Thompson, una artista que escala sin freno en las listas y en los corazones de los amantes de la buena música. Después de una apoteosis sonora de este nivel, nos quedaba por delante una tarde intensa alejada de las tormentas del cielo, pero preparada para arrasar con estrellas estruendosas como Paris Paloma. Sus alegatos políticos y feministas resultan tan necesarios como reconfortantes. Su música exquisita y su poderosa presencia fueron uno de los momentos álgidos del festival, coronados con su temazo “Labour”, que es ya un himno. Después de Paris, seguimos con mujeres poderosas. Amyl and the Sniffers se empeñan en demostrar que el buen punk nunca muere y lo necesario de unos buenos pogos, unas guitarras descabelladas y una lengua sibilina capaz de criticar los defectos de una sociedad imperfecta.

Tras disfrutar con la banda australiana, nos perdimos en los himnos generacionales de Labrinth. Más allá de Euphoria se encuentra un artista espectacular, innovador, con un sonido propio tan hipnótico como inolvidable. Su concierto sonó más a reivindicación personal, tras su exclusión de la banda sonora de la última temporada de la serie que le hizo tan popular, que al encuentro generacional que fue su anterior paso por el ACL. Aun así, imprescindible y magnético.

Cerramos la noche con una película en directo. Charli XCX presentaba un show que trasciende la música. Fusiona cine, pop, moda, pasarela y tendencias urbanas en hora y media espectacular. La música y la coreo son una excusa para poner en el foco cosas que molan sin necesidad de explicar el motivo. Troye Sivan, su gran amigo, fue la guinda de un espectáculo medido al milímetro para ser icónico.

Austin City Limits 2026: crónica del sábado, lo que el barro nos quitó

El clima nos privó de esas grandes bandas ocultas en las letras pequeñas de los grandes festivales. Las puertas del festival abrieron dos horas más tarde de lo previsto porque el nivel de agua y barro en Zilker Park obligó a trabajar en el drenaje y en la instalación de bloques de césped artificial, así como en la retirada de toneladas de barro y el acondicionamiento de zonas enteras. La consecuencia más triste es que muchas bandas vieron recortado su set o directamente quedaron emplazadas para el segundo fin de semana.

A pesar de ello, el parque nos recibió con buen clima. Suki Waterhouse tomó el festival como un huracán y lo hizo suyo con la naturalidad de las grandes divas. Su set lleno de rosas y corazones flechados nos advirtió del nuevo estatus estelar de la musa del pop más sofisticado. Después de disfrutar su discografía selecta nos dirigimos al encuentro de Lola Young, la princesa del pop británico. Sobre el escenario nos encontramos muchas cosas que nos agradaron enormemente. Una banda que sabe tirar de antro, de noche, del soul y el R&B más nocturno. Y al mismo tiempo son capaces de sorprenderte en la siguiente estrofa con un pop pegadizo que conecta generaciones con descaro. La voz descomunal de Lola une toda esa amalgama de influencias y sonidos como un cirujano cierra una vieja herida. La princesa será reina si ella quiere. Tampoco nos quisimos perder el perreo de Young Miko. Sus ritmos urbanos y sus letras atrevidas la elevan por encima de la media de la escena reguetonera y nos reconcilian con un género tan distante del pop más convencional.

Después de bailar al son de Puerto Rico nos encontramos con una antigua niña prodigio que se ha convertido en una artista radiante. Lorde nos dejó boquiabiertos. Es difícil asimilar su discografía sin verla en directo. Toda su obra cobra sentido en un set vanguardista que la sitúa en un lugar predominante de la escena. Valiente y arriesgada, su puesta en escena lo tiene todo. Intimidad, ecologismo, reivindicaciones políticas y personales. Todo ello envuelto en plataformas elevadas, poderosos visuales y un concepto absolutamente rompedor. Lorde es la frontera del futuro.

Austin City Limits 2026: crónica del domingo, mucho más que The xx

El Austin City Limits cumplía 25 años y se notaba en la composición del día final de su primer fin de semana, cargado de propuestas tan potentes que nos costaba elegir entre tanto talento disperso. El barro continuaba presente y una tormenta de las gordas irrumpió en Austin dejando un manto de lluvia que nos regaló momentos mágicos. Nuestra composición de lugar comenzó con Stella Lefty y dejó de lado a la sensación local Derek & The Moonrocks, que son una verdadera locura. Queríamos comprobar en directo si la número 2 del Billboard respondía a la influencia de su padre, el cocreador de Groupon, o si había algo más tras la autora de “Boston”. En Estados Unidos ha levantado bastante controversia y es cierto que aún es pronto para juzgar su talento escénico. La chica tiene cierto carisma y unos sonidos fáciles de escuchar que al menos no molestan al oído.

Rio Kosta nos esperaba en el escenario con más encanto, el del vodka Tito’s, que es además el que más se parece a un bareto de toda la vida. La banda angelina es pura diversión. Percusión latina, aire Santana, vibra Jungle y un estilo Khruangbin que nos fascinó. Su puesta en escena nos conectó con Woodstock y su olvidada rebeldía. Una delicia sonora y visual que nos condujo a base de guitarrazos y bongos al encuentro de una de esas bandas que se terminan convirtiendo en tu mejor placer culpable. Saint Motel son mucho más que “My Type” o un soniquete pegadizo. Son un estilo y una forma de ver la vida que resulta tremendamente contagiosa.

Con semejante antesala, solo la banda del momento podía ser digna sucesora en nuestros oídos de los ruidos molones de Saint Motel. Geese aparecieron con esa mezcla de Gallagher, Richard Ashcroft y Jim Morrison que se gasta Cameron Winter en directo. Poco a poco, su guitarra, su voz y su pasotismo existencial van generando algo en tu interior que explota en pogos y fascinación, en saltos y devoción. Así, sin darte cuenta, te atrapan durante una hora y se despiden sin una sola palabra. No hay adiós: se han quedado para siempre en tu cabeza. Una hora escuchando las delicias sonoras de Parcels en la distancia, con una versión de Kavinsky de regalo, nos dejó listos para disfrutar en primera línea de The xx. Tras casi una década separados, Romy, Jamie y Oliver demostraron que son mucho más que nostalgia o un eco de los 2010. Siguen más vigentes que nunca y su sonido no ha dejado de ser actual. Su puesta en escena, con una X espectacular cuyas luces cohesionan todo el espectáculo, nos dejó boquiabiertos. Nos fuimos del ACL y de su concierto con la sensación de haber llegado en el momento exacto de su plenitud, y eso dice mucho de cualquier banda.

Abarcar algo tan gigantesco como el Austin City Limits es imposible y nos dejamos en el tintero bandas como Cannons, Turnstile, The Chainsmokers, Fai Laci, Bleachers, Rodrigo y Gabriela, Blood Orange, Fcukers, Sofi Tukker o Twenty One Pilots, pero la magia de cualquier festival es la elección, perderse algo, vencer el FOMO. El año que viene volveremos a Zilker Park para vivir otra aventura musical. Contamos los días para regresar a nuestro parque de los sueños musicales.

¿Con quién os quedáis de este primer fin de semana: con la Lorde más vanguardista o con unos The xx en plena forma?

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