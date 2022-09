Crónica Dcode 2022: La última gran fiesta del verano

Dcode 2022 cierra la presente edición con más de 20.000 asistentes. 2022 ha sido un buen año para uno de los festivales más queridos del inmenso circuito nacional, el que siempre se considera como el cierre de temporada estival.

Concentrado en una maratoriana jornada, con más de 15 horas de música en directo y tres escenarios, pudimos disfrutar el festival en completa plenitud, como en los viejos tiempos. Con buena organización en general, sin sobresaltos, pudimos pasar un gran sábado veraniego, con mucha música. Con un cartel para todos los gustos, donde lo emergente se fundía con la historia, nos entregamos en cuerpo y alma desde primera hora.

Si algo destacaba por encima de todo, era la vuelta de Deluxe. Podemos decir vuelta o más bien, reunión, porque aún queda entre paréntesis que sea una vuelta al 100%, sino más bien una serie de conciertos recordando tiempos mejores. Es curioso ver cómo envejecen las canciones en menor o mayor medida y como al volverlas a escuchar, son completamente distintas al oído. Lo que sí estamos seguros es que aquellos fans que en 2008 se quedaron con el corazón partido, vieron cumplidos sus sueños.

Claramente un reclamo maravilloso para madrugar. Extraña habitación, Reconstrucción, Colillas en el suelo, El cielo de Madrid y el coreadísimo Que no, fueron algunas de las canciones que volvieron a dar vida Xoel y los suyos. Canciones que nunca se fueron en la mente de muchos y muchas de los asistentes, un público al que le brillaban los ojos de la emoción. Lo único que eché mucho en falta fue escuchar alguna canción de su época del Not what you had thought. Siempre nos gustaron mucho en inglés.

No sabemos si este coqueteo con la banda que le vio consolidarse es un preámbulo a una vuelta definitiva, pero aquel hasta pronto nos ha generado cierta exaltación. Pensamos que Xoel está cómodo en su proyecto actual y no parece que haya un plan B. Fue bonito formar parte de un hecho histórico y lo que tenga que ser, será.

Tras este abrazo con la nostalgia, nos presentamos en el futuro. Y es que Ginebras siguen demostrando que son ese grupo que, sin saberlo, necesitábamos. Esa frescura y naturalidad y, sobre todo, las ganas de arrasar con todo. Aunque es cierto que se trata de un concierto tipo que han realizado durante este verano como casi broche de despedida de esta gira que les ha dado tanto éxito, siempre es un gustazo disfrutar con ellas. Y como bomba informativa, Ginebras anunciaron su fin de gira en Madrid el próximo 29 de octubre en La Riviera.

Con un calor de infarto, vinieron a poner todavía más fuego a las horas más tórridas del Dcode. Y arrasaron. Semejante actitud y derroche de poderío merecen ser subrayadas. La verdad que, a pesar de ser la peor hora, no pudimos quitar ojo al arte de Nita y su banda. Apoteósico, bravo.

La tarde del Dcode 2022: Shinova y Viva Suecia o el triunfo del indie patrio

El único pero que ponemos al Dcode es que es complicado visualizar el 100% de los conciertos, porque no había tregua. Así que con todo nuestro dolor tuvimos que perdernos a Delaporte y Maximo Park. Para futuras ediciones se agradece un tiempo sin conciertos, porque es una pena sacrificar bandas por cubrir necesidades básicas.

Retomando la parte musical, nos incorporamos para Shinova. La verdad que es fantástico ver la progresión de esta banda, esa energía que proyectan y las ganas de llegar a cada uno de nosotros. Acaban de anunciar sus fechas de fin de gira para 2023 en muchas ciudades, y será un acierto estar allí. Y no negamos que nos encantó ese guiño a lo que llaman la canción del verano Quédate, de Quevedo con Bizarrap.

No nos vamos a esconder: Viva Suecia son una debilidad en esta casa. Nos enfrentábamos al último concierto como tal de la gira de El Milagro ya que se enfrentan a una nueva etapa, y lo comprendemos. Pero ha sido un disco que hemos vivido tanto, que ha formado parte de la historia de nuestras vidas.

Ver a Rafa Val en las tablas tras haberle visto de público como uno más en Deluxe es ver como el pasado se entremezcla con el futuro. Si algo tengo que destacar y eso se trasfiere en su forma de dirigirse al público, es su humildad. Saben de dónde vienen y lo que cuesta mantenerlo, pero sin duda han jugado bien las cartas y nos hace inmensamente felices estar ahí.

Es un gusto oír las canciones de este último trabajo, que en breves dejará de serlo, además de hits tan emotivos como A dónde ir, Los años o el frenético cierre de Todo lo que importa. Fue muy emocionante estar allí, ser parte de este todo.

La noche, la parte más internacional del Dcode 2022

De ahí, el cartel tomaba tintes mucho más internacionales. Entre medias teníamos a Xoel López con su proyecto en solitario, y después, a los suecos The Hives. Personalmente y aunque había mucha expectación, es un grupo que se me queda siempre a medio gas. Llevan el show a la diversión absoluta pero honestamente, y les he visto varias veces, siempre se me quedan ahí, con ese discurso algo manido.

Es maravilloso oír los hits que traen como Tick Tick Boom, u oír nuevas canciones de un futuro nuevo álbum, ya que no olvidemos que viven más de la leyenda que del contenido. Un concierto divertido, apto para festivales, pero para mi gusto, no es lo que busco a día de hoy en la música en directo. Cuestión de perspectiva.

Nuestra siguiente elección era Years and Years, y es que somos muy devotos de lo que toca Olly Alexander; es oro. Tras el éxito cultivado con la serie It’s a sin, la cual nos partió el corazón e nos enterneció a partes iguales, había muchas ganas de volver a verle en directo. No solo nos gustó, nos encantó. Un show muy sensual, acompañado con los mejores visuales del festival. Una propuesta original, con cuerpo de baile incluido. A mí me gana cuando la estética está tan sumamente cuidada y este caso, se lleva un diez.

La voz de Olly, siempre impecable. Un show atrevido, un llamamiento a la liberación, a la apertura. Hacen falta más imágenes como éstas para desconectar nuestra mente y adentrarnos en nuestras realidades, y creo que, para eso, Olly está especialmente concienciado de expandir dicho mensaje. Nos ganó todavía más de lo que nos tenía ganados.

Cerramos la noche con Crystal Fighters. Aunque costó llegar enteros a las 2 am, fue genial cerrar con tanta vitalidad, buen rollo y alegría. Abriendo con la popular txapaparta, siguieron una sucesión de temazos como LA Calling, You and I, I love London, o Love Natural. Un soplo de vida entre tanta confusión.

Y hasta aquí llegamos, con una de las grandes citas de final de verano. Con algunos puntos que mejorar, especialmente el tema horario, cerramos una edición con muy buena nota y sobre todo, que sigue con la misma buena forma con la que empezó, ¡A por un Dcode 2023!