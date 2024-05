Crónica de 30 Seconds To Mars en Madrid (WiZink Center, 2024)

La banda estadounidense de rock alternativo, 30 Seconds to Mars, presentó su nueva gira, Seasons 2024 World Tour, la pasada noche en Madrid. Los hermanos Leto sacaron su sexto álbum de estudio, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, el pasado 23 de septiembre, y con motivo del mismo se adentraron en una gira mundial que les ha llevado por distintos países.

El polifacético Jared Leto y su hermano Shannon aterrizaron en el WiZink Center para presentarnos su nuevo espectáculo, que se compuso en su mayoría por temas de sus primeros discos: 30 Seconds To Mars, A Beautiful Lie o This Is War. Algunos lo agradecimos y lo disfrutamos como si fuera la primera vez que los viéramos en directo.

Jagwar Twin, teloneros de 30STM en su gira europea

A eso de las 8.00h de la tarde, salió al escenario Jagwar Twin, los teloneros elegidos por los hermanos Leto para acompañarlos en su gira europea, y que están dejando mucho que hablar. Por lo menos, en general, gustaron mucho.

Para aquellos que no os suene Roy English, o tal y como se le conoce artísticamente, Jagwar Twin, es un auténtico genio de la música originario de Los Ángeles. El californiano ha producido canciones para Lana del Rey y colaborado con algunos integrantes de Twenty One Pilots. De hecho, su música tiene una clara influencia de estos últimos.

Con una voz dulce, pero a la vez rasgada, ofreció un directo con el que supo animar a los primeros asistentes en entrar al recinto. Nos deleitó con algunas canciones como Happy Face, I Like The Party o Bad Feeling (Oompa Loompa), donde nos transportó al mundo de Wonka y su fábrica de chocolate. También hubo mensajes hacia el público sobre lo importante que es cuidarse. Su tema Loser habla de ello, de lo que vivió el año pasado en su vida donde estuvo a punto de perder todo.

Cuenta atrás: 30 Seconds To Mars recorre los pasillos del WiZink

30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris) 30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris) 30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris)

Tras más de media hora de espera, se apaga la luz, suena el grito del águila y una voz anuncia la cuenta atrás. Se encienden las pantallas laterales y aparecen los hermanos Leto con todo su séquito como si de una boda real se tratara. Justo ellos aparecen en el número 30, haciendo referencia al nombre del grupo. Esta es la primera señal en la que nos pudimos dar cuenta de que todo su show está pensado.

Jared Leto, y tal y como nos tiene acostumbrados tras la época del disco This Is War, apareció con una vestimenta para la ocasión muy acorde a la noche que nos esperaba: una capa plateada con bien de brilli-brilli, gafas de sol, pantalón negro, chaqueta roja muy torera y corsé.

Bienvenidos al Seasons 2024 World Tour

30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris)

Quizá a muchos les choque sus conciertos, ya que o estás en el mundo Echelon desde hace tiempo o no entiendes nada.

La última vez que les vi fue en 2010 y hasta hoy han demostrado una gran evolución en su música. Desde hace unos años, esta nos acerca al mundo electrónico y al pop, dejando de lado ese rock alternativo que encontramos en sus primeros trabajos. Todo esto es trasladado a sus conciertos, que provocan un boom de emociones. Sin embargo, esto no sería posible sin la fuerza y el carisma de Jared, un Shannon impecable a la batería y un Stevie (guitarrista) que se fusiona perfectamente con los hermanos, todo ello acompañado por un juego de fuegos pirotécnicos que la pasada noche casi le juegan una mala pasada a Jared mientras cantaba This is War.

Como adelanto, decir que Leto no paró de moverse, bailar, cantar, gritar e interactuar con su público. También tuvimos la suerte de disfrutar de Shannon y Stevie en la pasarela, en la que este último se marcó un solo de guitarra de lo más alucinante. Pero rebobinemos unos minutos antes…

Un recorrido por su trayectoria musical

30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris)

Además sonaron temas como Seasons, Hail to the Victor o Hurricane, con una atmósfera creada en tonalidades azules, que hicieron que bajáramos pulsaciones y dieramos un respiro. Esta última, da paso a This Is War, dentro de uno de los mejores trabajos que ha sacado la banda en toda su trayectoria musical: War. Durante este tema se produce un juego de luces rojas, y fuegos pirotécnicos que desprendían un olor a gasolina. Sin embargo, para más inri, Jared sacó una escopeta de fuego, que la crew se las vio complicada para apagar una vez fuera del escenario.

El pistoletazo de salida lo dieron con Up in the Air, donde estalló el furor y los vitoreos del público, y se pudo visualizar el videoclip de la misma canción en la pantalla con forma triangular que se situaba al fondo del escenario. Tras esta vino su archiconocida Kings and Queens, en la que Jared tuvo que decir a alguien entre el público: «estos son mis invitados». Claramente, 30 Seconds To Mars sabe lo importante que es el fandom y que hay que saber cuidarlo.

Tras interpretar Walk On Water, pensábamos que aquellos que estaban en los laterales y habían desembolsado una gran cantidad de dinero serían los primeros elegidos en ir al escenario, pero no. Antes de comenzar Rescue Me, Jared se acercó al final de la pasarela e invitó a varios fans que se situaban en pista, en la zona del front, para que subieran.

Además, sonaron temas como Seasons, Hail to the Victor o Hurricane, con una atmósfera creada en tonalidades azules, que hicieron que bajáramos pulsaciones y diéramos un respiro. Esta última dio paso a This Is War, dentro de uno de los mejores trabajos que ha sacado la banda en toda su trayectoria musical y que lleva el mismo título que esta canción. Durante este tema, se produjo un juego de luces rojas y fuegos pirotécnicos que desprendían un olor a gasolina. Sin embargo, para más inri, Jared sacó una escopeta de fuego, que la crew se las vio complicada para apagar una vez fuera del escenario.

30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris) 30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris) 30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris)

Pasamos al momento acústico, con Alibi y From Yesterday. En esta primera, Jared hizo cantar a la parte derecha del público, y luego a la izquierda, claramente ganadora. Quizá fuese el momento más agridulce de toda la velada. Se produjo un desafortunado comentario del cantante hacia la grada en la que nos encontrábamos la prensa, a los que se refirió como «aquellos que no pagan por una entrada, para vosotros no es esto». Aunque contradictorio cuando estás permitiendo que aquellos que quieren estar entre las primeras filas paguen un precio superior por verte. Esto no sentó muy bien, cuando solo buscamos hacer nuestro trabajo y llevar nuestra experiencia a aquellos que quizá no se puedan permitir una entrada para verlos. Pero polémica aparte, sabe perfectamente cómo entregarse y ganarse a su público. Este bloque se cerró con Stay, una versión de Mikky Ekko.

Estamos casi en la recta final del concierto, pero antes sonaron temas como Night of the Hunter, una de las mejores canciones que ha compuesto la banda, o City of Angels, con la que el WiZink se iluminó y mostró una perfecta estampa para una noche inolvidable. Casi dando paso al cierre de la noche no faltaron temas como A Beautiful Lie, donde Jared alzó una bandera española y no paró de moverse, o Attack, cuya atmósfera se cubrió de colores azules y rosas.

Hora de despedirse, hora de confeti y baile

30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris) 30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris)

La banda volvió a salir al escenario, esta vez Jared vestía una camiseta de la selección española. Por consiguiente, se vino el momento más español y el público empezó a cantar el «olé, olé, olé». Jared Leto y su banda, tremendamente agradecidos por el público español y por nuestro país, que les encanta, se atrevió a nombrar algunas de nuestras mejores islas como Menorca o Mallorca, luego añadió Ibiza, con la que soltó una carcajada. Dio las gracias por esta noche, no solo al público, sino que agradeció a todo el equipo que trabajó para montar ese magnífico espectáculo.

El frontman pidió que encendiéramos las luces del móvil y moviéramos las manos de arriba a abajo para dar ambiente a Stuck, canción que funciona perfectamente como final de fiesta, pero faltaban las dos grandes estrellas de la noche, y no se hicieron esperar: The Kill (Bury Me) y Closer to the Edge.

Cómo olvidar The Kill y su espectacular videoclip, que fue proyectado en una de las pantallas, en el que hicieron un homenaje a una gran película como lo es El Resplandor de Stanley Kubrick. Fue uno de los momentos más emocionantes de toda la noche para aquellos nostálgicos de nuestra adolescencia. Comentándolo con otras compañeras de otros medios, una decía: «sí claro, cuando los vi por primera vez éramos todos adolescentes, o incluso más pequeños». El público ha crecido viéndolos crecer, y claro, la media de edad rondaba los 30 años para arriba.

Nos toca despedirnos hasta la próxima y qué mejor que con Closer To The Edge, en el que invitaron a varios fans de nuevo a subir al escenario y reproducir el cierre de concierto con el que nos tienen acostumbrados desde hace más de 10 años.

30 Seconds To Mars en el WiZink Center (fotografía de Dara Chris)

Setlist del concierto