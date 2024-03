Crónica de _juno en Madrid (Teatro Barceló, 2024)

Los protagonistas

Zahara

Conocí a Zahara en 2009. Fue la banda sonora de un verano fatal. Hasta fui a su cumpleaños en el Búho Real. Es virgo, como yo. He crecido a la vez que ella. He visto su versión más dulce y su versión más cruda. Hemos evolucionado juntas. Sin conocerla, es como la sensación de haber estado un poco en paralelo, encontrándonos a nosotras mismas, en la lucha.

Martí

Conocí a Martí gracias a un concierto de Beady Eye, en una gélida Riviera de 2014. Un grupo que se presenta como el azote cósmico merecen todos mis respetos. Surgió el flechazo. Les seguía allá dónde iban. Ahora no hay azote cósmico por el momento, pero seguimos con el crush musical por otras vías.

_juno en Sala Barceló (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alexresfeber) _juno en Sala Barceló (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alexresfeber)

_juno

Un día me desperté en un hotel de Mallorca, julio de 2020. Era el verano en el que nos habían robado un poco la vida, pero el que teníamos más ganas de bebernos. Me llegaron las novedades de la semana como cualquier viernes y descubrí _BCN626 mientras luchaba con salir de la cama. Podría ser mi historia o la de cualquier humano que se tratara de desperezar en una habitación de hotel. Ni qué decir tiene que esta canción sería mi mantra el resto del verano.

La electrónica

Ni yo misma sabía que me gustaba la electrónica. Siempre lo asociaba a mundos oscuros. Lo que yo no sabía es que también estaba ahí, en ese lado. La electrónica nos hace libres. Es un universo creativo infinito. Verlo en directo es como embobarse en una cadena de montaje. Algo puro, mecánico, pero tan vital.

La noche de Madrid con _juno

Gracias al ciclo Bee Week, hemos tenido una bonita semana de conciertos en Madrid. Como gran cierre, teníamos esta fecha marcada en el calendario a fuego.

Una de las razones por las que no podíamos faltar a este _limbo es porque las anteriores veces, por coyuntura social o formato, habían sido sentados. No os voy a engañar, dado el cacareo constante que había anoche en la sala Barceló hubiera preferido sentarme, quizás hubiéramos conseguido el respeto que se merecían Zahara y Martí.

Quejas aparte, nos sumergimos en el mundo de las máquinas, visuales y sonido que nos proporcionan _juno. Abrieron el concierto con Casamurada, con la dulzura y calidez que transmite, para dar paso a una hora y media trepidante. Con a 2 metros bajo tierra, seguimos la auténtica vorágine de visuales proyectados en directo con Zahara a los mandos.

_juno en Sala Barceló (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alexresfeber)

Huelga decir la sobrada de talento que hay en este dúo. Son perfecta comunión, sinergia, magia. Dos almas que hablan un mismo idioma, siendo la música el vínculo, el ADN. Más allá de la música, hay espiritualidad dentro de todo esto.

Aprovechando el lanzamiento de esta nueva versión, salió al escenario Ángel Stanich, para BCN 747/CHEVY 57.Nunca hubiera apostado por una colaboración así pero esto es como todo: hasta que no se prueba, no se sabe.

_juno, el desenlace

La noche iba avanzando, seguíamos entre la ensoñación y el hiperrealismo. A veces, se nos partía el corazón como dijo Martí en varias ocasiones con la incontestable voz de Zahara, en otras sentía que estaba en una dimensión paralela, con esos ambientes creados por bandas que admiro como puede ser M83. A veces tan desnudos, a veces tan rellenos. Una preciosa dicotomía.

He visto cosas, Los Feliz, dando paso a So Payaso / Fallin’, el crossover que te mereces. Nos contaron sus vicisitudes y litigios por publicar dos canciones mezcladas. Me gusta cómo hablan, lo que cuentan. Ser gracioso porque tienes el don sin caer en lo vulgar o baladí. Saber contar historias con o sin música.

Viene uno de mis pases favoritos con La Aseguradora de Incendios y BCN626, y es que esta última contiene tanta verdad, tanta intimidad, tanta fuerza que hasta escuece.

Con un final épico con La canción que no vas a hacer hoy, Por algo será y Anikillación, que narra a la perfección la sociedad vacía en la que nos movemos, dan paso a Los Otros y a la rave más absoluta, pura, vivida. La liberación de los cuerpos, de la mente. Aflojar el viernes a base de beats.

Con Los Otros y la expansiva voz de Martí, también rompiéndome por dentro, nos vamos. Menudo viaje ha sido. La verdad que no puede haber mejor representación gráfica para _BCN626 y _BCN747. No sabemos qué recorrido le queda a este proyecto pero por mí, que dure una eternidad.