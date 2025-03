Crónica de Almost Monday en Madrid (Sala Villanos, 2025)

Almost Monday vinieron este pasado sábado a España a iluminar nuestro lluvioso comienzo de marzo. A pesar del mal tiempo, nada hizo parar a la legión de fans que rodea al trío californiano.

Si me preguntáis hace un año por esta banda, os diré que no sabía que existía. Fue gracias a la generosidad de un amigo que me los descubrió y compartió Coast to Coast, y ese sonido tan fresco me conquistó.

Con la salida de Dive, su primer LP, ahora en su versión deluxe, sabía que necesitaba reproducir este fenómeno al directo. Pero no hablo de fenómeno gratuitamente, y es que causan sensación allá donde van. Lo explicaré más abajo.

Almost Monday en Sala Villanos (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

Madrid, primera parada de la gira

Según los propios miembros de la banda (Dawson, Cole y Luke), Almost Monday aman la acogida que tienen en Madrid. Es así su vinculación con esta ciudad que harán parada en verano en el marco del Mad Cool Festival. Así que si después de leer nuestra crónica os quedáis con ganas de más, tenéis una segunda oportunidad más a lo largo de 2025.

A pocos minutos de comenzar el show, descubrimos que la sala era idónea para este concierto. Me ha gustado mucho la sala Villanos, por acústica y tamaño. Era la antigua sala Caracol, uno de los iconos de la ciudad y espero que sepan darle el recorrido que se merece porque es muy buena opción para el circuito de salas.

Algo que me encantó es que el público era tremendamente joven y eso me da una luz a la esperanza. La gente consume música y va a conciertos, tiene inquietudes. Es muy bonito ver esa pasión, fervor e ilusión por una banda, porque yo he estado ahí y sigo emocionándome.

Con el público expectante, el trío de San Diego salió a darlo todo con un torrente de energía desde el minuto cero. Obviamente, la juventud juega a su favor, pero nos gustó cómo se desenvolvían con naturalidad por el escenario, cercanía y humildad.

Y es que Almost Monday, especialmente Dawson, su líder natural y voz, tiene esa pose, ese enganche con su público. Desde los primeros acordes de Dive, la primera canción, sabíamos que iba a ser un no parar.

Almost Monday en Sala Villanos (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

Almost Monday y el poder del pop

En una hora supieron resolver con éxito rotundo su directo. Un concierto breve, sí, pero a la altura de su discografía y relevancia actual. No hay nada de malo en un concierto más corto de lo habitual si está hilado y, en este caso, la diversión y el baile fueron por raudales. Una escenografía sencilla y la música por bandera fueron los dos ingredientes base para triunfar.

Estuvimos flotando con canciones como I only wanna dance, o el radiado single Jupiter, con esas notas electrónicas y elegantes. Es cierto que beben de bandas como Phoenix o Foster the People, pero siempre con personalidad propia. Tienen la capacidad de crear himnos como la coreada Coast to Coast o en el intervalo final con Sunburn, acercarse con las guitarras a las melodías anglo, pero no olvidar que vienen de California, el estado donde todo fluye, hay luz, hay un atisbo de perfección.

La complicidad de la banda con sus fans es increíble: pancartas, detalles. Hasta el propio Dawson, entre salto y salto, cogía el móvil a los asistentes y se grababa. También esto es el juego que dan las salas, la cercanía. Maravillosa química con su gente.

Y así es como se nos pasó la hora volando. Lost, Sequoia, Sports o la ya mencionada Sunburn (canción radiada hasta la extenuación en Tiktok o Instagram y de ahí su fama) daban pie al final, con un mini bis. Con ovación incluida y llevándose el calor de la Villanos, se marcharon del escenario para ir a vender su propio merch (precioso, por cierto). Más bandas así, por favor.

Para mí, ver a Almost Monday en directo ha sido un soplo de aire fresco, descubrir horizontes, salir de mi pequeña caja de confort. Me gustó sentirme fuera de lugar para pasar a formar parte del todo. Me encantó ver cómo son los primeros momentos de una banda, con cierto desarrollo, pero dando aún esos primeros pasos. Ser testigo.

Ojalá dentro de unos años los vea en recintos más grandes y es que tienen los ingredientes para triunfar. Una propuesta sencilla y accesible, un puñado de canciones pegadizas y disfrutonas, el charme y la conexión. Alegría, pasión por lo que hacen, la carretera por delante.

Grandes, Almost Monday.