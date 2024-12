Crónica de Arde Bogotá (Wizink Center, 2024)

Fotografía: Paula Lobo

Hay noches que supongo que no se olvidan en la vida. Creo, sin ser yo una referencia en nada, que la noche de ayer fue una de esas para Arde Bogotá.

Hace unos meses, cuando nos sentamos a charlar con ellos sobre su segundo disco Cowboys de la A3, salió sobre la mesa el tema del paso de saltar de los formatos medios a un recinto de gran capacidad como es el Wizink Center de Madrid y la rapidez con la que se vendió el papel en cuestión de minutos: «Esto para mí es algo absolutamente coyuntural, pero tiene un elemento que me parece muy alentador, que es que eso arraigue y que la población española se convierta en una población masivamente adicta a los conciertos, y eso además lleve a convertirte en una sociedad en la que el ocio está comprendido de forma paralela a la cultura«. Se puede leer al completo aquí.

Su fecha más importante hasta la fecha

El pasado viernes 13, a pesar de lo apocalíptico de la fecha, fue una fiesta de la música, del triunfo, de la verdad. Salvando la ruta de acontecimientos que alberga Arde Bogotá sobre sus espaldas, la noche madrileña era la más representativa. No es que Madrid sea más crítica o especial, pero obviamente reunir a más de 15.000 feligreses es otro cantar.

Con más de un año con el cartel de no hay entradas, reventas excesivas de hasta 300 euros y miles de personas a la caza de un ticket que les dejara vivir la noche del viernes, tenían un gran reto por delante. Dos álbumes al completo y dos EP les avalan musicalmente, son reclamo de cualquier festival.

Pero más allá de estos números se esconde la historia de cuatro chicos de Cartagena, que ensayaban en un polígono, que viajaban con la humildad que lo hace cualquier persona. Cuatro chicos que albergaban una ilusión infinita, la de llevar sus canciones al directo y crecer hasta dónde esté el límite, si es que lo hay. Ellos ahora mismo flotan en un nivel superior, semi dioses de la música española actual.

Las comparaciones son odiosas. Ni creo que hayan venido a salvar el rock ni creo que sean herederos de otras bandas. Sencillamente son Arde Bogotá, con un sonido único y genuino y cualquier comparación es para restarles esa magia. ¿Influencia? Por qué no, pero dejemos de comparar como si todo estuviera hecho ya.

Murcia siempre ha sido una cantera musical inagotable: Klaus & Kinski, Second, Viva Suecia, Neuman, Nunatak o Claim son de esta comunidad autónoma, lo que demuestra el enérgico momento que vive la escena local desde hace bastantes años.

Tienen un puñado de buenas canciones, un sentido de la estética altamente desarrollado, una carrera prometedora y una proyección que no se veía en años. Además, un respaldo de discográfica y medios. Bendita la hora en la que vinieron para quedarse.

13 de diciembre de 2024: Arde Bogotá sale con todo

Hacía mucho que no veía ciertos fenómenos en un mismo espacio. Primero, un abrazo entre generaciones: desde familias con niños, adolescentes que iban a su primera cita musical o señoras ataviadas con sus mejores galas, casi salidas de cualquier cafetería de bien de la zona de Goya. Gente que cogió vuelos, trenes, que se perdió una comida de Navidad o que huyó de su trabajo. Increíble estar unidos bajo un mismo paraguas musical.

Por otro lado, hacía siglos que no veía tanto FOMO con unas entradas. Algo espectacular, como si todo tuviera que vivir este momento. Y esa pasión es preciosa, pero también trae reventas abusivas, estafas, falsas promesas. La parte fea de todo eso, de esta industria.

Convocados a las 21 horas y con una puntualidad pasmosa, Antonio, Pepe, Jota y Dani salieron a escena, ovacionados cual héroes. Bajo la promesa de «esto es una fiesta para todos«, desenfundaron cuerdas y baquetas, y Antonio tomó los mandos del barco.

Abriendo con Veneno, Abajo y Quiero casarme contigo, empezamos a entrar en materia. Costó un poco que el sonido alcanzara su punto álgido, se oía algo bajo pero fue mejorando exponencialmente a lo largo de las dos horas de desenfreno que vivimos. Es algo casi imperceptible para la mayoría de la gente pero cuando eres de oído fino, se nota pero para nada desluce todo lo bonito que había ahí arriba.

Ver la luz en los ojos cuando los planos se acercaban a cualquiera de los cuatro miembros de Arde Bogotá era increíble, el brillo chispeante en los ojos de cada uno, casi como una noche de Reyes. Tiene que ser bestial la sensación de verte hace unos años en recintos modestos, horarios intempestivos, segundas filas, para ahora liderar tu propio espacio, haciéndolo tuyo.

Diré que el montaje estaba a la altura de cualquier banda internacional. Es cierto que en España no hay tanta cultura de este tipo de montajes tan desarrollados y diré que ayer vimos cómo hacía que se engrandeciera todo bajo esta estructura. Además al ser dinámica, daba todavía más valor a cada canción. Un 10 visualmente hablando.

La coreada Qué vida tan dura dio paso a temas como Sinvergüenza y romperé otra lanza a su favor: No hubo ni una sola colaboración. Creo que si es tu fiesta, hazla tuya, no necesitas una sombra. Y aquí lo hicieron bien ya que últimamente noto un cierto abuso del contenido colaborativo. Seguro que es una opinión impopular y no es que me desagrade la alianza entre dos nombres pero en directo, que sea todo tuyo.

Lo que sí me pareció emocionante fue que en algunos de los temas contaran con una orquesta de cuerdas para darle todavía más riqueza musical y clase.

Con un Exoplaneta donde los miles de carteles lucían así como las luces de los móviles hacían de cielo estrellado durante unos minutos, se notaba la emoción (y lágrimas) en la cara de los asistentes. Increíble el poder de la música.

Con un Antonio cada vez más excesivo, barroco, dando saltos por todos los rincones y una banda tocando al punto, llegábamos a la última mitad del concierto.

El broche final: Los bises

Según el set list, que se puede consultar aquí, se abría paso La Torre Picasso. Una canción de 8:04 minutos, duración habitual de una canción en la historia de la música pero con una épica desbordante. Ese Bailaré con el dolor se te graba en el pecho. Obviamente había mucha expectación en ver cómo se desarrollaba en directo por parte de los murcianos y ojo, con creces.

Obviamente en la parte final iba el contenido de peso. Desde Cowboys de la A3 (Siempre mi preferida) pasando por Escorpio y Sagitario, Virtud y Castigo hasta La Salvación, creo que la más coreada al menos en el plano emocional. Una banda ya al 150%, viviendo el momento, flotando.

Pausa breve y Los Perros, Antiaéreo y Cariño para cerrar con esta trinidad perfecta. El público como loco (el que estaba atento, había un porcentaje de gente que no callaba y sólo se grababa a sí misma), un final precioso y digno a lo que se merecían Arde Bogotá.

Era su noche, nadie se lo va a robar. El sueño ha acabado pero permanece el poso. Seguramente los nervios también se hayan mitigado y es que hay que ser valientes de hacer la proeza del viernes 13 de diciembre y salir por la puerta grande. Sonasteis como los grandes pero en vuestra actitud solo hay humildad y trabajo bien hecho.

Lo tenéis todo. Nos distéis una noche de emoción, se veía en cada rostro, en cada nota. Se os veía a vosotros. Fuisteis inmensos, osados. Qué feliz de haberlo podido contar en primera persona.

A falta de las fechas de fin de gira de Barcelona, la noche se quedará en la retina de miles de personas como algo épico y espectacular. Larga vida a Arde Bogotá.