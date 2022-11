Crónica de Band of Horses en Madrid (La Riviera, 2022)

Fotografías: Marina Benítez (@_marinabenitez_)

Que una banda aúne y ensamble a la perfección lo clásico y lo moderno es una credencial suficiente para seguir sus pasos disco tras disco, esperando siempre ese pequeño resquicio en el que guarecerse de tanto éxito instantáneo y tanta inmediatez. Band of Horses está en esa categoría de grupos cuya música es hija de su tiempo y goza de una atemporalidad tal que, salvo algún pequeño tropiezo, su discografía está siempre a un nivel más que digno.

Hablamos de una formación cuya música se podría enmarcar dentro de la llamada Americana, con todos los clichés (positivos) que se le quieran poner al género. Camisas de cuadros, paisajes desérticos, noches estrelladas, polvo, carretera… Las canciones de Band of Horses evocan multitud de imágenes que sentimos cerca aunque nunca las hayamos presenciado directamente. De alguna manera nos hacen sentir nostalgia y añoranza por una realidad casi familiar, aunque se halle a miles de kilómetros de aquí.

El caso es que, tras un par de álbumes que dejaron algo más fríos a sus seguidores, este año el proyecto encabezado por Ben Bridwell ha publicado un disco que, en cierto modo, ha remitido a sus excelentes primeros trabajos, volviéndonos a reconciliar con su propuesta. Y con la excusa de presentar Things Are Great (2022), Band of Horses han visitado nuestro país. Pero a la postre, los conciertos de esta gira están suponiendo un excelente repaso a toda su discografía. De hecho, en el caso de Madrid, solo tres de las diecinueve canciones interpretadas pertenecen a este último lanzamiento.

Un público expectante y frío por momentos

Es domingo por la noche, Madrid ya presenta temperaturas bajas a esas horas y eso hace que cuando se apaguen las luces y empiece a sonar el Can You Get to That de Funkadelic, el ambiente de la sala sea de expectación, pero lejos de la euforia que podría suponer tener a un grupo como Band of Horses en nuestra ciudad.

El concierto arrancó con For Annabelle, tema que sirvió al quinteto para tomar el pulso a su público y para que los allí presentes entraran en faena de manera progresiva, con un sonriente Ben Bridwell haciendo sonar su armónica con ese espíritu americano que tanto calor ofrece. Así pues, tras NW Apt., fue el tercer tema, Casual Party, el que terminó de meter de lleno a todos en un concierto que, desde ese momento alternaría de manera magistral las diferentes intensidades que tan bien domina la banda de Seattle. Aún así, las cientos de personas que llenaron La Riviera, no demostraron un ímpetu demasiado poderoso y se mostraron con algo de frialdad durante todo el show.

Hay un intangible en estos casos que cuesta definir, pero que hace que aunque la banda en cuestión despliegue todo su arsenal musical, el sonido de la sala sea casi perfecto y el setlist elegido sea más que acertado, no termine de conectar por completo con toda la gente que se ha acercado a verles. Es más una cuestión de reciprocidad que de demostración de méritos.

Infalibles y certeros

A estas alturas, Band of Horses tiene un repertorio tan interesante y una carrera tan consolidada que se permiten variar de setlist en cada concierto que ofrecen, manteniendo algunos temas innegociables, pero modificando las canciones elegidas sin perder fuelle ni poderío. Así, la (renovada) banda que actualmente forman Ben Bridwell (voz, guitarra, pedal steel…), Ryan Monroe (teclado, guitarra), Creighton Barrett (batería), Matt Gentling (bajo) y Brett Nash (guitarra), suena perfectamente compenetrada y con un envidiable empaque. El quinteto demuestra en cada interpretación que son los perfectos abanderados de la Americana, donde la maestría en el uso de cada instrumento se junta con unas exquisitas armonías vocales, dotando al conjunto de una característica personalidad. Liderado, por un frontman que sigue teniendo una prodigiosa manera de cantar y de transmitir, el grupo es infalible.

Y decíamos que uno de los puntos fuertes de Band of Horses es la mezcla de intensidades de la que hicieron gala durante la hora y media exacta que duró el show. Alternaron canciones más sosegadas como No One’s Gonna Love You o Hag, con otras más enérgicas como Crutch, sin dejar de lado los medios tiempos marca de la casa. Por supuesto, no faltaron canciones ya inmortales como la fantástica Laredo; Is There a Ghost, con la que la comunión con su público (esta vez sí) fue total; o The Funeral, quizás la canción más emblemática del grupo (aunque sería injusto conocer y valorar a los Seattle solo por este éxito inmortal), que consiguió emocionar y captar la atención de una manera casi mágica.

Tras 19 canciones, el concierto se hizo algo corto y dejó a los seguidores del grupo con ganas de más, pero con la convicción de que estamos ante una de las bandas que mejor aúnan lo indie con las raíces norteamericanas, y cuyo exquisito sonido y solidez está al alcance de pocas formaciones en la actualidad.

Setlist Band of Horses: