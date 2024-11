Crónica de Cigarettes After Sex en Madrid (WiZink Center, 2024)

Cigarettes After Sex eran una de las citas obligadas en este otoño musical. Una única visita a España, un halo de misterio sobre su exponencial éxito y un nuevo disco recién estrenado eran los ingredientes esenciales para estar ahí.

Con un Wizink Center lleno hasta rebosar y todo el papel vendido hace meses, Greg (voz y guitarra principal), Randall (bajo) y Jacob (batería) lo tenían extremadamente fácil. Salir más que airosos de esta bonita noche otoñal estaba en su mano.

El motivo de la visita fue la presentación de X’s, su tercer disco. De entrada el salto a este gran recinto era algo casi sorprendente para un grupo de esta tesitura. Los de Texas (aunque afincados en Brooklyn, la cuna de lo cool y no les puede pegar más) han pasado de ir a una sala Copérnico a dar servicio a más de 15.000 personas en el recinto cerrado más grande de Madrid, un miércoles.

La verdad que nos ha llamado potencialmente la atención ver gente en las colas desde la mañana, siendo un fenómeno inusual para este tipo de conciertos. Otro detalle que no podemos dejar de pasar por alto es la media de edad del público asistente: Una gran parte no alcanzaba los 25 años, incluso bastantes menos.

¿El motivo? Tik Tok. Por lo visto Cigarettes After Sex tiene canciones que se usan muchas veces en esta plataforma.Ahora entendemos la media de edad, que es algo destacable.

Personalmente me gusta que la música cruce generaciones y públicos y que inviertan en algo tan bonito y valioso como es este arte. Lo único reprochable, al menos que a mí me molesta en exceso, son los gritos iniciales y los ya manidos Greg, marry me a pleno pulmón.

Cigarettes After Sex canta a la tristeza, al recuerdo, a la melancolía. Al amor bucólico, lo que ya no es o lo que fue. Muchas y muchos de los allí presentes vivimos en ese estado mental algo agridulce y nos alegramos que exista música así para abrazarnos un poco a ella. No podría decir cómo llegué a ellos en su momento pero sí sé que K. está en una lista llamada The best of my life y supongo que algún significado alberga.

Entiendo a la perfección que las generaciones allí presentes, sin estar yo dentro de ella hayan caído en la red de esta banda y sus canciones, la vida se soporta mucho mejor con belleza. Supongo que es lo bueno de ser tejano y residente en Brooklyn, lo mejor de los dos mundos.

Vayamos al plano musical, que es lo que nos importa.

Una noche con Cigarettes After Sex

El trío son el ejemplo más claro del movimiento aesthetic. Todo es tan medido ahí arriba que prácticamente parece que estás viendo el concierto en blanco y negro, agregándole todavía más sobriedad. Obviamente, para quiénes amamos la cultura de la estética, el conjunto de luces y visuales es un orgasmo continuado durante la hora y media que nos acechaba por delante.

Respecto al setlist, seamos honestos: Da a lo que da y es lo que es cada noche. Podrá haber más o menos emoción en cada velada, pero las canciones no varían. No hay sorpresas ni improvisación. La gira X’s es así y no se altera. No lo critico, al final los shows es lo que tienen.

Abriendo con la canción que da nombre a la gira, salen Greg (con gafas de sol a los inicios), Jacob y Randall a escena, a tomar posiciones. Todo parece una coreografía: Te dejas llevar por la música, la suavidad de las luces, la elegancia de los visuales. Una armonía recorre mi cabeza y se mete dentro de este engranaje.

Ellos también forman parte de esta comunión, dándoles una sensación de aire superior al menos visto desde grada. Concentrados, algo hieráticos pero dirigiéndose al público en varias ocasiones.

Le siguen temas de este último trabajo como Dark Vacay, extraído de su último álbum que personalmente me encanta o un Pistol, más animado que el resto, dentro de su línea musical. Un sonido de 10, aunque agradeceré que si regresan, lo hagan en un espacio más cálido, por eso del rollo intimista.

La recta final: Apocalipsis mental

Nothing’s Gonna Hurt You Baby o Tejano Blue seguían la secuencia espiritual en la que estábamos ya metidos. Greg se acercaba al público hasta la plataforma adicional desatando la histeria colectiva, al final, es un referente. l final él ha generado semejante hype.

En ocasiones se me va la cabeza y siento a Beach House y es que es inevitable la comparación. Hay notas de sonido compartidas, ese aura de paz.

Sin parar ni un solo momento salvo para hablar algunas palabras, nos metemos en una transición espectacular con Sweet, Sunsetz, Heavenly y K. Si aquí no sientes nada, estás clínicamente muerto.

No se puede reprochar nada del setlist, quizás que nos hubiera gustado una mayor duración pero lo que se dijo al principio: Es lo que es. Acabando con Apocalypse y finalmente en el bis con Opera House, Cigarettes After Sex se retiraban despacio, haciéndonos reposar todo lo vivido en estos 90 minutos de alta intensidad.

Nos vamos con una sensación muy bonita en el cuerpo. Un sonido puro, precioso y una puesta en escena tan delicada que solo puedo alabar la propuesta. Un breve paseo por su discografía y sobre todo ver que tienen un futuro de lo más prometedor.

Cigarettes After Sex por elevarnos a otra dimensión y evadirnos de la realidad por un momento. Aquí puedes ver el setlist.