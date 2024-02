Crónica de Cupido en Madrid (WiZink Center, 2024)

La cita de hoy, 14 de febrero, es a las 21:30 en el Ring del WiZink Center. ¿Y qué es esto? Es el WiZink Center, pero sin gradas, solo con pista. Y aunque esta cita no sea en compañía de una pareja, sí será con el mismísimo Cupido. No obstante, no nos referimos al hijo de Venus, sino al grupo de pop de amor.

A la hora exacta, los cinco integrantes salen al escenario, pero antes de su aparición, en la pantalla LED que ocupa la parte trasera del escenario, vemos a una steadicam siguiendo por detrás a Pimp Flaco en su entrada, mostrándonos los backstages. Al entrar, el teclista toma el micrófono y exclama: “¡Feliz San Valentín, Madrid!”.

Durante las dos primeras canciones, el escenario se ilumina de azul, pero para la tercera, Sobredosis de Amor, cambia a rosa para dar color a este romántico día. En la pantalla, se superponen imágenes de la famosa escena del colocón de Dumbo con la transmisión en vivo del concierto. Después, preguntan cuántos han venido en pareja (pocos levantan la mano), cuántos solteros (algunos más lo hacen) y cuántos están en busca del amor (aquí es donde vemos más manos alzadas).

En el siguiente tema, Almohada, observamos escenas de diferentes películas, incluyendo algunas clásicas de Disney de los años 30 o 40, y otras en las que aparece el ser mitológico de Cupido. El imaginario estético del grupo oscila entre lo tierno y lo romántico. La canción Autoestima, cuyo estribillo dice: «Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien», se dedica a «los papis y a las mamis también».

Cupido en WiZink Center (fotografía de Marina Benítez) Cupido en WiZink Center (fotografía de Marina Benítez)

El público que han conseguido juntar aquí parece algo mezclado entre gente pija y acomodada con chavales algo más humildes. Hay parejas que rondan la edad de los 20, y algunos un poco más mayores. También encontramos a padres y madres acompañando a sus hijas de entre 12 y 16 años. Zapatitos Pompeii o sudaderas de Nude Project llaman la atención en este público. Pero los mullets, bigotes, sudaderas «en plan surfer» y los pantalones anchos también lo hacen.

Este público probablemente ha sufrido un cambio de actitud como lo hizo Pimp Flaco al dejar el trap o lo urbano cambiando su formato a banda y creando así Cupido con otros integrantes. Cuando en 2016 en Chemtrails cantaba: «En verdad no son tan putas como tú te habías pensa’o / Te las follas cuatro veces y piensas que os habéis casa’o / Yo sólo pienso en el dinero, el caballito levanta’o». Ahora canta en Todas Menos Tú: «Solo me quieren por lo que tengo en el banco / Estoy jodido porque siempre que te escribo / No me contestas y me dejas en leído». Tras esta canción interpretan Un Cabrón Con Suerte.

El 14 de octubre, es decir, hace justo 4 meses, fue cuando esta banda actuó por última vez en la capital, celebrando la semana de la Hispanidad, y consiguieron así llenar la Plaza Mayor, con asistencia gratuita y cumpliendo un aforo que, a simple vista, fue más amplio del que encontramos hoy en la pista del WiZink.

El polo de larga manga del merchandising con las rayas blancas y negras en horizontal estrena para hoy una versión especial que lleva estampado en la espalda el número 14 lleno de corazones. Para la parte delantera lleva el logo de Kappa y unos bonitos detalles en el collar. Esta prenda cuesta 150 eurazos. La bufanda, con una estética y colores similares, cuesta 40€.

A U Know le toca presentarse en el ecuador de su duración, a las 22:11. Para esta ocasión sacan una kiss cam para enfocar al público aleatoriamente o a «parejas o parejos» a darse un beso. La verdad es que han conseguido dejar grabados 2 minutos de besos entre las más de veinte parejas que han enfocado para que se atrevan a dárselo frente a las 3.600 personas aproximadamente reunidas aquí con las que han conseguido colgar el cartel de sold out.

Cupido en WiZink Center (fotografía de Marina Benítez)

En una pausa se acuerdan del primer concierto que dieron una semana después de haber lanzado el primer disco, es decir, Préstame Un Sentimiento (2019), en Changó. Asistieron 700 personas y se sorprendieron de que la gente conociese ya las letras de sus canciones. Tienen unas letras tan pegadizas y rimas tan fáciles que es imposible no aprenderlas fácil. Esta cualidad de escritura es mucho más difícil de lo que parece, y crear unos temas pop tan intuitivos como memorables no es un trabajo sencillo. También mencionan a La Riviera en este discurso y agradecen haber crecido poco a poco para llegar hasta aquí ahora.

A las 22:23, el vocalista alerta que solamente queda la última canción. Como siempre, es mentira. ¿Cómo no van a cantar La Pared? Así es que continúan con No Sabes Mentir. Las canciones más esperadas y cantadas por el público.

Se viene el bis, y tras esa pausa, las 2 canciones de rigurosidad. Y una en primicia, donde nos tomamos la libertad de titularlo de manera no oficial como Cabrón Con Suerte o Maldito el Amor. Esta es un bolero realmente precioso, dejan con ganas de escuchar su versión de estudio. A ver si la sacan pronto. Su letra dice: «Solo la luna sabe lo que hicimos los dos en el mismo colchón». Para este último tema dejan Tu Foto. Y aquí nos preguntamos a ver si podremos pagar los 150 euros del polito «con la foto de tu DNI».

En conclusión, es un concierto ameno para disfrutarlo en este perfecto día elegido que les viene perfectamente al pelo tanto por la imagen que proyectan como con las letras que editan. La puesta en escena es bastante sosa, en cambio, la pantalla ha aportado momentos visuales interesantes entre los que destacamos la divertida kiss cam. Quizás se les ha quedado algo grande este recinto para el show que han querido mostrar. Es ameno por sus letras y la actitud. Aún así, el público ha sido soso y no les ha acogido con buena actitud.