Crónica de Depresión Sonora en Madrid (La Riviera, 2024)

Depresión Sonora, o lo que es lo mismo, Marcos Crespo y su banda, desembarcaron en La Riviera por primera vez con motivo de la BeeWeek 2024 con un sold out por todo lo alto. Quién iba a decir que las canciones que hizo este joven de Vallecas, en su casa en 2020, iban a unir a tanta gente en esta icónica sala madrileña y crear una comunidad entorno a su música. Además, no podía ser en mejor fecha, ya que coincidía con el cumpleaños de Markusiano, tal y como se hace llamar entre su público.

«Ahora si Madrid, ahora en casa… Esto es Depresión Sonora»

Depresión Sonora en La Riviera (fotografía de Jorge Herráez | @jherraezb) Depresión Sonora en La Riviera (fotografía de Jorge Herráez | @jherraezb)

A eso de las 9 de la noche, del pasado viernes 22 de marzo, una voz decía:

«No, yo no soy Jesucristo García. A mí no me vienen a verme los enfermos, a mí viene a verme la gente sana y los pongo a todos ciegos»

No era Jesucristo a las puertas de Semana Santa, tampoco era Jesucristo García el de Extremoduro. Ya sabéis el de «concreté la fecha de mi muerte con Satán». Era Depresión Sonora a punto de comerse el escenario de La Riviera con su post-punk que ha sido capaz de unir a una generación fatigada, ansiosa y empujada sin alternativa al hiperproductivismo.

Salen al escenario al grito de: «¡Markusiano, Markusiano!» y empieza a sonar mala, perteneciente al último LP de la banda, que se lanzó hace unas semanas, bajo el nombre de MAKINAVAJA. A esta le sigue Bienvenido al Caos, invitación a sumergirte en el mundo de El Arte de Morir muy Despacio, su anterior disco.

Marcos nervioso y emocionado da la bienvenida a todo el público: «Ahora si Madrid, ahora en casa… Esto es Depresión Sonora».

Única fecha en sala este año

Depresión Sonora en La Riviera (fotografía de Jorge Herráez | @jherraezb)

Madrid es la única fecha en salas que Depresión Sonora iba a tener este 2024 por nuestro país. En unos días comenzará su gira por Estados Unidos y estarán en la edición de este año del Coachella. Además, este verano actuarán en el Primavera Sound de Barcelona y en el Mad Cool de Madrid.

Un directo puro y auténtico, sin grandes adornos, con una perfecta sinergia e interacción con el público. Crespo no dejó de hablar a sus seguidores agradeciendo que estuvieran ahí en una noche tan importante para ellos, para sus amigos: «¿Cómo vamos Madrid? Aquí nos lo estamos pasando muy bien. Estoy viendo a gente que nos sigue desde hace 3 años (…) habéis creado una comunidad, esto es muy bonito.»

Hizo un repaso por toda su trayectoria musical. Las nuevas canciones ya encajan perfectamente entre sus seguidores.

A los anteriores temas se les sumaron Veo Tan Dentro, estupefacientes, Fumando en mi funeral, Voy a explotar o Te Mientes a ti Mismo. Para mí, esta última es una de mis preferidas desde que la oí por primera vez el año pasado en el concierto que dieron en la Sala Paqui.

A continuación, cantaron canciones como Donde están mis amigos o la archiconocida No Hay Verano, con la que el cantante dio paso a la recta final del concierto diciendo «es vuestro momento». Desde donde me encontraba, detrás de las míticas palmeras de la sala, pude ver como el equipo técnico de luces y sonido estaban dando todo y no paraban de disfrutar.

Apocalipsis Virtual como desenlace final

Depresión Sonora en La Riviera (fotografía de Jorge Herráez | @jherraezb) Depresión Sonora en La Riviera (fotografía de Jorge Herráez | @jherraezb) Depresión Sonora en La Riviera (fotografía de Jorge Herráez | @jherraezb)

El 22 de marzo era también el cumpleaños de Marcos Crespo, y el público quiso celebrarlo con él. Por lo que no es de extrañar que le cantaran el cumpleaños feliz entre todos. Este bromeó diciendo que detrás de la barra había medianoches y algún que otro canapé más, entre risas.

Para terminar la noche, Marcos pidió: «Ahora es el momento en que guardéis los putos teléfonos, tal y como sabéis a los que habéis venido a verme más veces…porque si no va a venir un Apocalipsis Virtual». Nada más conveniente para dar paso a la canción que lleva ese nombre. Pero la locura vino de la mano de Gasolina y Mechero. Canción del 2020, nacida en plena pandemia, que invita al escapismo y a vivir el momento en el que estamos, sin pensar en el futuro. Por lo que «Enamórate, nos morimos igual».

También hubo hueco para Markusiano, versión del Cayetano de Carolina Durante.

La Riviera a los pies de Depresión Sonora

Depresión Sonora en La Riviera (fotografía de Jorge Herráez | @jherraezb)

¿Conciertos sin desmayos? Imposible. Tuvo que parar un momento el concierto por un pequeño desmayo en las primeras filas e incluso el cantante de Depresión Sonora bajó del escenario, preocupado por esa persona. Cada vez es más habitual, y se agradece que quién está en el escenario se preocupe por su público. No hace mucho que lo viví en esta misma sala viendo a otro grupo.

«Bueno, disculpad, que ha muerto por ahí una persona, pero estamos bien.» Y añadió: «Muchas gracias por venir, esto ha sido muy bonito, pero tengo una mala noticia y es que queda la última canción». Y sin más dilación, dió paso al baile final con Hasta que Llegue la Muerte y su «Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila conmigo / Hasta que no quede nadie».

Un público entregado con muchas ganas de bailar y cantar desde el principio. Gente de todas las edades: padres acompañando a sus hijos, parejas, alguno que iba solo, grupos de amigos, o incluso otros entablando una nueva amistad. Gritos de alguna que otra fan a punto de desfallecer. Distintas generaciones, pero en conjunto una comunidad unida por la música de Depresión Sonora.

Setlist del concierto