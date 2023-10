Crónica de Él Mató a un Policía Motorizado en Madrid (La Riviera, 2023)

4 de las 4 fechas que tiene Él Mató a un Policía Motorizado programadas en España están vendidas. El jueves 19 en Madrid, al día siguiente en Granada, y seguido pasarán por Valencia y por Barcelona. En este concierto, como pasa con la afición futbolera de Argentina, hay fanatismo con expectativas de liberar tensión en estas 2 horas donde vienen a presentar Súper Terror (2023) pero, que a su vez, acompañan con gran parte de su repertorio discográfico en el setlist formado por 22 canciones.

Hoy es un día en el que Madrid ha superado el récord de lluvia en 51 años, y ya se sabe que cuando hay 4 gotas en esta capital todo se colapsa, especialmente el metro, pero el agua deja de empapar en estas horas de la tarde para que los asistentes podamos acudir sin problema y citarnos a las 21:30, hora en la que empieza este show en “la mítica sala de La Riviera”, como lo expresa al final del concierto el vocalista.

Silbidos y aplausos ambientan la introducción del concierto de Él Mató a un Policía Motorizado, que da comienzo con 12 minutos de retraso, en la que una pantalla trasera simula el ruido gris de la imagen de una televisión y una alarma que, además, ahora podría asustar a muchos. Ellos nos presentan este espectáculo con toques sonoros de terror y miedo en el que, seguido, nos iluminan el escenario de rojo. La escenografía es al uso: bajo, teclados, batería, guitarra y voz.

Para dar comienzo al concierto, El Magnetismo es la primera pieza que podemos escuchar, una canción corta y simple de letra que sirve de buena medida para ir calentando el ambiente. Como no, la segunda que cantan es la que tiene de título Un Segundo Plan, tema que abre el álbum lanzado este julio.

Continúan cantando La Noche Eterna, coreado por todos los asistentes. Ellos saben que harán que esta noche sea mágica para todos como lo dice la canción: “Esta noche es especial / Tan brillante como el oro en la oscuridad”. Los que no tienen una cerveza entre las manos aplauden durante el puente y en la instrumental final. Siguen el concierto con el riff de guitarra que es coreado por el público en el que introducen Vienen Bajando, tema del trabajo que lanzaron en 2006. Aquí luces estroboscópicas ultiman el tema con esa inquietud entre los gritos de la gente.

El espectáculo de Él Mató a un Policía Motorizado está marcado a medias entre la presentación del lanzamiento más nuevo y sus temas más amados de la discografía que completan. No obstante, el nuevo Tantas Cosas Buenas, es uno de los temas que perdurará en otras giras ya que probablemente sea una canción que envejezca como el vino para la fanbase que forman en Iberoamérica.

Más o Menos Bien, así es como estamos en esta actualidad entre guerras y conflictos varios, pero también el título de la canción que baila y salta la gente en su estribillo esperanzador, que trata del amor, aunque puede ser descontextualizado. Poco habla al público Santiago Motorizado, de vez en cuando da las gracias, puede que prefiera exponer sus sentimientos a través de sus letras y con ello se queda tranquilo.

Algo que me sorprendió de Él Mató a un Policía Motorizado la primera vez que lo vi en directo – antes de la pandemia, en febrero de 2020, en el que anteriormente se llamaba Festival Cara-B – fue cómo percibía el público sus canciones, que por bien que estén llenas de letras afligidas y puedan parecer tristes, inmaduras y lentas, la audiencia en el concierto las percibe de manera celebrativa y bailable. Anecdóticamente una espectadora me paró en esta sala para decirme que sus letras le deprimían demasiado como para escucharlas de manera festiva. Se me hizo contrapuntual la manera en la que las puedes escuchar en la soledad a por cómo se escuchan en espacios de masas. Por mucho que esta sala está muy bien acondicionada, el ambiente olía al sudor de los pogos que se han bailado en el centro próximo al escenario cuando daba fin el concierto, en el que, además, ha sido el día más frío aquí de lo que llevamos de otoño.

Con luces parpadeantes rojas y azules como si fuese la policía motorizada a la que él mató, presentan la canción Mujeres Bellas y Fuertes. Tras esa canción, y marcando el ecuador del concierto, presentan El Tesoro, la canción más exitosa a nivel comercial que tienen. Parece que el público pide un bis de la misma canción tarareando sus versos, donde tienen una sonoridad particular acompañada de sintetizadores e instrumentos de percusión frotada, este que parece una rana.

Casi durante todo el concierto solo se ven las siluetas de los que se encuentran encima del escenario, con la iluminación de contraluz que oscila entre azules, rojos y blancos. En sus temas más famosos iluminan al público haciéndolos protagonistas y siendo partícipes muy activos del entorno que consiguen crear. En el mundo occidental donde más se acude en concentraciones es a ver partidos de fútbol y conciertos musicales, este consigue ser casi un hibrido por cómo hace la lectura la gente de este ambiente desdibujado entre hinchas y fans.

Después de tocar Coronado, Él Mató a un Policía Motorizado dejan en loop un sonido que parece sacado de una película alienígena y salen todos del escenario dejándolo iluminado de rojo mientras la audiencia espera que vuelvan a salir. Dejan una sensación extraña, como si estuviesen partiendo en actos el concierto, casi durante 10 minutos se hacen de rogar, y cuando está todo lleno de humo vuelven a entrar en plano entonando las notas de El Universo.

Concluyen con otras 4 canciones más de sus discos más queridos como Día de los Muertos (2008), pero, sobre todo, La Dinastía Scorpio (2013) y La Síntesis O’konor (2017). Dedican la última canción al grupo Carolina Durante y a J de Los Planetas, presentes en esta sala, que igualmente, son bandas hermanas en el transatlántico, también agradecen al Primavera Tours, por descontado. A las 23:25 finaliza el concierto. Cuando salgo de la sala y me meto en Instagram, me sorprende ver el crossover en la publicación más reciente que tienen en la que sale Santiago junto a Fermín Muguruza en las instalaciones de RNE, donde uno ha presentado un disco y gira el otro ha presentado el documental Bidasoa 2018-2023.

En general, es un concierto acostumbrado de este grupo. El fin que tiene es pasar un rato divertido, en el que estás acompañado de un ambiente sano, rodeado por gente de muchas edades y de latinoamericanos, sobre todo argentinos. Se agradece que Él Mató a un Policía Motorizado presenten su nuevo trabajo, pero que den importancia a sus discos más representativos y característicos con los que han conseguido afianzar oyentes para que puedan girar por la Península Ibérica.