Crónica de El Niño Delta + Los Jaleo en Madrid (Fun House, 2025)

Era viernes y Fun House, ese maravilloso reducto del underground madrileño, olía a frontera, a pantano, a bocata de calamares, a tequila y anís del mono. El Niño Delta y Los Jaleo, cada uno a su manera, aúnan estas esencias en sus propuestas musicales y nos transportan a una utopía folclórica en la que Link Wray tuvo una noche surrealista con el maestro Quiroga.

Afirmar que la sala estaba medio llena sería, como poco, generoso. Madrid tiene esa fea costumbre de llegar tarde a los conciertos y perderse a los teloneros, y esta vez no fue la excepción. Se perdieron un despliegue de twang y raíz por parte de El Niño Delta. Por un momento, uno podía imaginar a Furia nadando por Doñana como si fuera el delta del Mississippi.

Pese a ello, arrancaron poniendo toda la carne en el asador, con ritmo crudo y mucha actitud —la camiseta de The Adicts que llevaba el batería antes del concierto ya dejaba intuir algo—. A medida que la gente fue llegando, se fueron sumando a un baile constante, animado en todo momento por Los Jaleo, que, en una lección de clase, no dejaron de bailar con las canciones de sus compañeros de escenario.

El Niño Delta en Fun House (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

Repasaron We Love Troubles, su único LP hasta la fecha, y aprovecharon para presentar un par de temas nuevos, aunque las grandes protagonistas fueron La Flamenca y Corazón, que pusieron a toda la sala a cantar… Y a hacer el ridículo intentando acompañar el yodel del estribillo.

Y tras desplegar todo su carisma sobre el escenario —con especial mención a la bajista, ya que el resto de los mortales solo podemos soñar con alcanzar un 10% de su molonidad—, cedieron el testigo a Los Jaleo.

Los de Malasaña se presentan como un gran caldero de influencias: en su música encontramos ecos de la copla, el swing, Depedro —la versión de El Pescador lo corroboró—, el pasodoble, el blues, el rockabilly… Y mil referencias más que, sin embargo, en sus primeros singles y EPs dejaban ver a una banda con una personalidad muy marcada.

Ahora bien, viene mi “pero”. Los dos singles de presentación de su nuevo disco no me han aterrizado con la misma fuerza. Me parecen dos canciones espectaculares en las que se aprecia una evolución descomunal, especialmente en Con la Luna, tanto en arreglos como de composición y producción. Sin embargo, en este proceso, las influencias pasan de ser un trasfondo a convertirse en un elemento demasiado evidente, que a veces llega a opacar la personalidad que destilaban sus temas anteriores.

Los Jaleo en Fun House (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es) Los Jaleo en Fun House (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es) Los Jaleo en Fun House (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

Por eso, cuando vi que tocarían en Fun House, tuve clarísimo que era el momento y el lugar para ver a Los Jaleo. Esta sala no da lugar a artificios. Están la banda, su música y el público. Nada ni nadie más. Y esto jugó muy a su favor.

En un comienzo, con pasos de baile coordinados y un par de momentos en los que se buscaban mutuamente en el escenario, trataron de oponer resistencia a la inevitabilidad de dejar que su música ganase. Fueron derrotados y arrastrados por el suelo. Dejaron de buscarse para encontrarse. Y para encontrarnos.

Para cuando llegaron a su maravillosa versión de El cordón de mi corpiño, habían sido poseídos por la sala e hicieron sonar Con la Luna como un disco que solo puede aspirar a sonar.

Cantamos, y yo me quedé con ganas de bailar aún más de lo que ya bailé —ser fotógrafo y que te guste bailar son dos pasiones que no siempre se llevan demasiado bien—. No hubo maquillaje ni gomina que aguantase en su sitio entre el sudor y los calores del ritmo.

Con todo esto no quiero que parezca que no estoy deseando escuchar el nuevo disco al completo —perderé el culo cuando salga, seguro—, pero lo que desde luego no quiero perderme es otra oportunidad de disfrutar, como público, de su divertidísima versión de Sin embargo te quiero o Sólo por tu querer.

Porque en noches como esta, lo que importa es dejarse arrastrar, sudar, cantar a gritos y salir del recinto sabiendo que, a lo mejor, no hay futuro, pero desde luego lo que hay es pasión.

Los Jaleo en Fun House (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

Setlist de El Niño Delta

Intro

I Got Rhythm

Azul Delta Blues

Swingcidate

Surfeala

Flamenca

We Are Flamingos

Troublemakers

Me Gustas Tú

Jäggermartes

Malos Hábitos

Corazón

Despedida

RNR

Setlist de Los Jaleo

Dame Candela

Carmen

No Hay Amor

El Cordón De Mi Corpiño

Con La Luna

El Pescador

Vivo O Muerto

Psycho

Sin Embargo Te Quiero

Reina Mía

Por Que Te Vas

Solo Por Tu Querer

Anda Jaleo

