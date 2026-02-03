Crónica de Electric Callboy en Madrid (Movistar Arena, 2026)

La gira mundial de la banda alemana electro-rock, Electric Callboy, desembarcó la pasada noche del 23 de enero e hizo vibrar el Movistar Arena de Madrid. Vinieron de la mano de Route Resurrection.

Desde horas antes, los alrededores del recinto se inundaron de camisetas empapadas de nostalgia y neón, miradas cómplices entre desconocidos y una expectación casi infantil flotando en el aire.

Unos invitados de lujo para ir calentando a los de “Hypa Hypa”

La velada arrancó sin concesiones con WARGASM, como una descarga eléctrica directa al sistema nervioso. Su propuesta, cruda y desafiante, rompió cualquier expectativa de calentamiento progresivo. Fue confrontación pura: cuerpos en tensión, miradas encendidas y una sensación de peligro controlado que obligó al público a despertar de golpe. No buscaban agradar, sino sacudir, y lo consiguieron. Madrid pasó del murmullo a la alerta en cuestión de minutos.

Con Bury Tomorrow, la noche encontró su eje emocional. Tras la violencia instintiva de WARGASM, los pogos seguían ahí, pero ahora convivían con brazos en alto y coros compartidos. Cada canción funcionó como una montaña rusa emocional: rabia canalizada, caída libre y un final que dejaba espacio para respirar. Fue el momento de conexión, de sentirse parte de algo más grande que uno mismo.

El hardcore «teckno» inundó el Movistar Arena

Parece que el techno se fusiona perfectamente con el metalcore. Y he de decir que le va como anillo al dedo. El claro ejemplo es la lista de reproducción que sonó antes del aterrizaje sin frenos de Electric Callboy en el escenario. Pudimos disfrutar de versiones muy hardcoreras de temas muy conocidos como “Thnks fr th Mmrs” de Fall Out Boy, “Emptiness Machine” de Linkin Park, “Pretty Fly (For A White Guy)” de The Offspring o “Can You Feel My Heart” de Bring Me The Horizon.

Electric Callboy abrieron su actuación con “Tanzneid”, bajo una lona negra que no permitía ver la totalidad del escenario, pero que seguro que nos desvelaría el elemento principal del mismo. Con una introducción entre blancos y negros, el público una explosión colectiva de euforia, sudor y sonrisas desbordadas. Cada golpe de batería era un latido compartido, cada estribillo un grito de liberación. Madrid no estaba asistiendo a un concierto; estaba viviendo una catarsis. El metalcore se fusionó con electrónica y hardcore techno en un espectáculo tan preciso como desinhibido.

Tras el primer tema pudimos disfrutar de “Still Waiting”, versión de los canadienses Sum 41. Quizá lo más mágico de este instante fue ver a Frank Zummo a la batería. A todos los presentes nos fue imposible no sentir nostalgia del último concierto que la banda dio en la capital hace casi dos años en el mismo recinto.

A esta le siguieron “Teckno Train”, “Hypa Hypa”, “Mc Thunder” o “Hurrikan”, tema cantado exclusivamente en alemán. Cada canción era una invitación al movimiento, al baile, al abandono total de cualquier reserva. El público respondió con sonrisas, saltos y una energía contagiosa que desbordó el recinto.

Muchas gracias, Madrid

La interacción de la banda con sus fans fue uno de los hilos conductores que hizo que su paso por Madrid fuera épico. Los dos frontman de Electic Callboy sintieron lo que ellos definieron como «el poder de la sala», a lo que dijeron que éramos un público maravilloso y se preguntaron a sí mismos que cómo no habían estado aquí antes. Animaron a hacer grandes pogos y se instauró una sesión con un DJ y con Frank Zummo a los tambores tocando el archiconocido “All The Small Things” de los californianos Blink-182.

Nos retaron a mirar hacia el pasado. Más bien fue una prueba de fuego para los nostálgicos de los inicios de la banda cuando tocaron “Monsieur Moustache vs. Clitcat”, “Muffin Purper-Gurk”, “We Are the Mess” y “Crystals”. También hubo agradecimientos a las bandas teloneras: WARGASM y Bury Tomorrow, de los que dijeron que eran alucinantes.

Visuales espectaculares y cambios de vestuario a tutiplén

Más allá del humor y la estética desenfadada, Electric Callboy demostró un control absoluto del directo. La ejecución en su totalidad, desde los cambios de vestuarios hasta los visuales, pasando por el cambio del escenario, fue sólida, contundente y milimétricamente diseñada para mantener la euforia en lo más alto.

Cuando tocó bajar las pulsaciones, algunos miembros de la banda se trasladaron al escenario situado en medio de la pista del Movistar Arena. Quizá fue el momento más íntimo y emocionante de toda su actuación. De hecho, tanto Kevin Ratajczak como Nico Sallach, cansados de que la gente no disfrute del momento de la canción en vivo, pidieron que se bajaran todos los móviles para que todos pudiéramos disfrutar del acústico de “Fuckboi” y “Everytime We Touch”. Sí, aquella que conocimos en los 2000 por Cascada.

Tras esta, pidieron que los asistentes hicieran hueco para que pudieran ir directos al escenario y seguir esta última dándole un ritmo más cañero.

Más pirotecnia y confeti para un final inolvidable

Es hora de llegar al final del concierto que tanto disfrutamos el pasado viernes 23 de enero con canciones como “Elevator Operator”, “RATATATA” (junto a BABYMETAL proyectadas en las pantallas), “Spacemen” y, por último y la más esperada, “We Got The Moves”.

El vestuario y la escenografía no dejaron de impresionarnos en ningún momento desde que salieron al escenario con “TANZNEID”. Desde el más puro oscurismo hasta calentadores, mallas y calentadores con colores neón, pasando por trajes al más puro estilo de la NASA o de poliéster con complementos como cascos con espejos.

La ironía del vestuario no restó fuerza; al contrario, amplificó el impacto. Electric Callboy jugó con el exceso, el absurdo y la intensidad, logrando que todo conviviera sin contradicciones para una noche llena de pirotecnia, confeti y, sobre todo, de mucha emoción y ganas de pasárselo bien.

Setlist de Electric Callboy

TANZNEID

Still Waiting (Sum 41 cover)

Tekkno Train

Hypa Hypa

MC Thunder

Neon

Pump It

Hurrikan

All the Small Things / Bodies / (Electric Bassboy)

Revery

Hate/Love

Mindreader

Monsieur Moustache vs. Clitcat / Muffin Purper-Gurk / We Are the Mess /Crystals

Drum Solo

Fuckboi(Acoustic, short)

Everytime We Touch (Acoustic, TEKKNO ending)

MC Thunder II (Dancing Like a Ninja)

Elevator Operator

RATATATA(BABYMETAL × Electric Callboy song)

Spaceman

We Got the Moves

