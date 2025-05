Crónica de Inhaler en Madrid (La Riviera, 2025)

La banda irlandesa Inhaler hizo la primera parada de su tour europeo, Open Wide 2025, en La Riviera, el pasado 21 de abril. Esta es la primera de muchas fechas que llevarán a la banda liderada por Elijah Hewson (voz y la guitarra), Robert Keating (bajo), Josh Jenkinson (guitarra y teclados) y Ryan McMahon (batería) por todo el continente europeo durante el resto del mes de abril y parte de mayo.

En los últimos años, Inhaler han ido ganando popularidad en muchos países, tanto es así que acaban de anunciar su segunda gira por Estados Unidos para el próximo mes de septiembre.

Un breve aperitivo con Blossoms

Eran las ocho menos algo cuando llegué a La Riviera, ya no me quería perder a Blossoms, el grupo que hacía de telonero de Inhaler. La banda de indie rock inglesa vino desde Stockport, cerca de Manchester, y está formada por Tom Ogden (voz, guitarra), Charlie Sal (bajo eléctrico, sintetizador moog y voz), Josh Dewhurst (guitarra, percusión), Joe Donovan (batería) y Myles Kellock (teclados, sintetizador). No fue raro ver en el escenario muchos instrumentos; más que parecer una banda, parecían una orquesta.

Tocaron un total de diez temas y ninguno dejó al público indiferente. Su música siempre invita a bailar. Uno de los momentos más memorables fue Nightclub. Todos los componentes de Blossoms se pusieron en primera línea del escenario, bailando al mismo ritmo. Terminaron su pequeña actuación con Gary y, su ya archiconocido, Charlemagne.

Público muy entregado

Los más rezagados entraron a la sala tras la actuación de Blossoms y poco antes de que se apagaran las luces. Entre el público, una mezcla de generaciones. Por un lado, las fans, muchas de ellas adolescentes, algunas no tanto, seguramente enamoradas de Elijah Hewson, hijo de Bono de U2; y por otro, los más nostálgicos, quizá originalmente más seguidores de la banda del padre y ahora de la del hijo. La lista de reproducción que sonó antes de la salida al escenario de Inhaler recogía canciones de Oasis, Arctic Monkeys, o del mismísimo Sam Fender. Supongo que para ir calentando las cuerdas vocales con canciones muy conocidas entre los asistentes.

Las luces se apagaron y miles de gritos inundaron La Riviera. Hacía tiempo que no vivía esta sensación de tener enfrente a una boy band de los 90. Y esto se repitió a lo largo de todo el concierto de los irlandeses. Algunas tuvieron que ser atendidas y sacadas entre las primeras filas del público, por desmayos.

Adelantándome un poco, decir que a la salida del concierto muchos se agolparon a la salida del recinto, junto a la puerta por la que abandonan las bandas La Riviera. No se podía contar con los dedos de las manos la gente que había.

Presentación de su último trabajo, Open Wide, en Madrid

Inhaler salió al escenario para darlo todo en su primer concierto de esta gira europea. El recital empezó con Open Wide, título que lleva de nombre su último trabajo, publicado el pasado mes de febrero. En la siguiente canción, el líder de la banda bajó a la primera fila, homenajeando a su ciudad natal con Dublin in Ecstasy. Tras esta, volvimos a su último disco con Eddie in the Darkness, Little Things o The Charms, pasando por temas de sus anteriores trabajos como Totally, When It Breaks o Who’s Your Money On? (Plastic House). El punto álgido de esta primera parte se la llevó When It Breaks, una de sus canciones más conocidas.

Quiero hacer un pequeño inciso para dedicar un espacio único a X-Ray. Os estaréis preguntado el porqué, y es que fue inevitable no reconocer las primeras notas de la canción de Gimme!, Gimme!, Gimme! (A Man After Midnight). Supieron enlazar perfectamente estas dos piezas. Unos días antes de su concierto en Madrid, una amiga me había mandado un video del comienzo de esta canción cuando la tocaron unos días antes en Inglaterra. La emoción por escucharla en directo fue enorme, más si eres fan de ABBA.

La última parte del repertorio de Inhaler empezó con My King Will Be Kind, pasando por Love Will Get You There, Just to Keep You Satisfied, o su canción más conocida como es My Honest Face. Cerraron este bloque con Billy (Yeah Yeah Yeah), también perteneciente a Open Wide, su último disco, y salieron del escenario.

Ya quedaba menos para que los irlandeses se despidiesen de su público madrileño. Este, insistente, pidió un bis de altura al más puro «oé, oé, oé», gritando «otra, otra» y, por si acaso no les quedaba claro, también en inglés: «another song, another song».

La banda salió de nuevo al escenario entre gritos y aplausos para interpretar sus dos últimos temas de la noche: It Won’t Always Be Like This y Your House. En la última se presenció el momento fandom más sonado de la noche: en el estribillo, las fans sacaron unos carteles que desde atrás era imposible descifrar lo que decían, en el que se podría vislumbrar un maletín, y uno de los componentes de la banda la cogió y se lo llevó al backstage. No sin antes despedirse de su público y tirar unas cuantas púas y las baquetas de la batería.

Agradecieron a su público madrileño que fueran a verlos con una «Gracias, Madrid» y también dedicaron unas palabras a sus teloneros diciendo que «eran jodidamente buenos».

La noche de Inhaler en Madrid fue inolvidable, pisaron fuerte y su directo es muy bueno.

Buen sonido, malas luces

Después de acudir a otro concierto hace unos días y salir con muy mala sensación en cuanto al sonido, necesitaba un concierto donde disfrutar cada uno de los riffs y acordes de la guitarra, la voz del cantante o el sonido de la batería. Esta vez no defraudó y se notó un buen trabajo tanto por parte del equipo técnico como de la banda.

Sin embargo, y me alegra decir esto, se escuchaba más a los asistentes que al propio Hewson, y en algunas canciones apartaba su voz del micrófono para que el público gritara y cantara las letras. Sinceramente, es el sentimiento más bonito desde la mirada del fan, y creo que una banda valora y aprecia que el público lo haga, porque a pesar de que el idioma no sea el mismo, la música siempre derriba esas barreras.

Por otro lado, esa noche la iluminación no tuvo su noche, porque fue nefasta. Un batiburrillo de luces multicolores que no daban ninguna coherencia al story del concierto y no aportaban ningún tipo de ambiente.

Setlist del concierto