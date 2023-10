Crónica de Julieta en Madrid (Independance Club, 2023)

21:20 del jueves 5 de octubre de 2023. Hace unos 20 días que Julieta lanzó su último álbum, y acudimos a esta sala con un aforo aproximado de 600 personas. Vamos 10 minutos antes del comienzo para calentar y observar el ambiente antes de que ella presente 5AM (2023) en Madrid, también debutando en la capital española. Esto lo explica en catalán, intercalando alguna frase en castellano después de cantar las 2 primeras canciones.

Antes del concierto, ambiente normal. Hay expectación, pero no hay mucho fanatismo. Mientras suena una playlist con pop y urbano de la escena española y catalana actual, escuchamos a Belén Aguilera o Ariox en esta previa. Mayoritariamente, encontramos jóvenes de entre 20 y 30 años, tanto hombres como mujeres, casi a partes iguales. Bastantes de ellos ya llevan la camiseta del merchandising que lleva la frase “I AM THE CATALAN DREAM”. Otros hacen cola a la salida del concierto para llevársela a casa, con un precio que supera bastante al de la entrada, 25 euros.

A las 21:29 se encienden las pantallas y se abre el telón. Es aquí cuando el ambiente ya empieza a calentarse y la gente empieza a gritar con altas expectativas, nerviosismo y adrenalina. El concierto es como un reloj, puntual; a las 21:30 ya ha salido el DJ a pinchar un mashup. Sale Julieta, que está vestida con un total look de negro con ropa ceñida y unas telas de efecto roto rodean su espalda, pecho y abdomen, destacando su cuerpo y dejando al descubierto sus hombros, brazos y vientre. Lleva un pantalón corto y un cinturón de efecto pirata, como si fuera Jack Sparrow. Para los pies, lleva unas botas anchas de un material parecido al nailon.

La acompañan 2 bailarines y 2 bailarinas en este escenario bajo, unos 10 metros de ancho y 5 de largo, en el que 2 columnas a los lados ocultan la buena visibilidad. Aunque no haya conseguido hacer sold out, su puesta en escena y presencia le dejan pequeño este escenario.

Después del inicio de apertura, la primera canción que canta es la misma que abre el LP, Diga’m el que sents, y continúa con Tu Juru Ju, la tercera canción que tiene publicada como solista en sus plataformas digitales. Las primeras filas cantan de pe a pa todas las canciones en catalán, por lo que se intuye que hay mucha audiencia catalana que vive en Madrid que ha venido a verla, sin olvidar que también es un idioma muy intuitivo y sus canciones pegadizas son fáciles de memorizar, aunque no domines la lengua, por lo que es fácil que haya público proveniente de muchos lugares.

Recorriendo la sala durante el concierto buscando la mejor visibilidad junto al mejor sonido, nos damos cuenta de que se escucha mejor desde la mitad más cercana al escenario, incluso en los laterales; en la parte central trasera, la base melódica pinchada por el disc-jockey aplasta su voz.

Como anécdota memorable y una curiosa característica de esta artista, después de Si tienes frío, cuela un pequeño interludio de Las Divinas, canción perteneciente a la telenovela infantil argentina Patito Feo. Consigue dar una actitud divertida en el directo y la audiencia sorprendida canta el estribillo del tema.

Enamorada de tu es la canción más cantada por el público, donde un ventilador le sirve tanto para refrescarse como para que luzca su rubio cabello como si fuera un videoclip del flow 2000 al estilo de Britney Spears, Beyoncé o Christina Aguilera. Una de las canciones más nuevas, Oh la la, es otra de las más animadas y bailadas por el público también. Tú y yo es presentada con una iluminación parpadeante entre azules y rojos.

A mitad del concierto, Mushkaa aparece de sorpresa para cantar la colaboración que tienen ambas, No m’estima +. Esta canción será el hit más importante en Cataluña actualmente, donde estas dos jóvenes están abriendo caminos en esta lengua y exportándola al exterior, mientras en sus tierras las escucha el público más joven, tanto el mainstream como el underground. Es la canción del setlist donde más personas sacan el móvil para grabar este recuerdo o compartirlo en redes.

Para romper un poco con canciones más comerciales, la cantante nos canta las baladas electrónicas: Avions volant y la que cierra su álbum, Com aquell agost. Tampoco podía faltar su pista más de club, Cari. Termina este concierto con la versión en Speed Up de ENS BESEM, a las 22:29; ni una hora es la duración completa del show, donde consigue dejar con ganas de más y animar al ambiente para continuar esta fiesta de jueves tan divertida en algún otro garito de la ciudad.

Por lo general, es un concierto divertido, en el que vas a cantar todas las canciones y escuchar la cristalina voz de la cantante, acompañada, en alguna ocasión, con un pequeño y limpio efecto de autotune. La coreografía es correcta, de un concierto pop al uso, nada novedoso, pero como he comentado anteriormente, el escenario queda pequeño, y, sobre todo, bajo de altura para poder verlo en buenas condiciones si no estás en primera fila. Predominan los morados, azul oscuros y blancos en la iluminación, pero también hay hueco para colores más enlazados a la electrónica o rave como rojos y verdes. Esperemos que su siguiente concierto en esta capital pueda ser en una sala como La Riviera o alguna de características más grandes que esta.