Crónica de León Benavente en Madrid (Movistar Arena, 2026)

Tenía ganas de este concierto. Quizá por ser el primero de este 2026 para mí, y porque a León Benavente los he visto varias veces y en momentos muy distintos; en esta ocasión la emoción tenía otra forma, pues cuando un grupo forma parte de tu propia banda sonora, la expectativa no siempre se traduce en euforia. A veces es algo más sereno, más hondo. Una confianza tranquila en que lo que vas a ver sabes que te gustará.

El camino hasta el Movistar Arena fue casi doméstico. Madrid estaba frío y despejado, con ese orden invernal de enero que parece poner los pensamientos en fila. Pensaba en Nueva sinfonía sobre el caos (2024), en cómo me ha gustado ese disco, que también se ha ido asentando poco a poco, sin urgencias; y también pensé en otros conciertos suyos (los últimos en el Botánico y en La Riviera), en noches especialmente altas que inevitablemente se quedan grabadas. No llevaba la expectativa por las nubes. Pero llevaba algo mejor: el deseo de escuchar, de comprobar cómo todo eso se traducía ahora en un directo con más rodaje.

Había, eso sí, una pequeña prevención. Nunca me han entusiasmado demasiado los conciertos donde las colaboraciones se convierten en el eje central. A veces siento que las canciones —esas que una aprende a querer de forma casi íntima— pierden algo al compartirse en exceso. Así que entré con ilusión, con curiosidad y con esa distancia mínima que permite sorprenderse de verdad. No tardé mucho en relajarme.

Sonido y oficio

Desde el propio arranque supe que aquello no iba de fuegos artificiales, sino de oficio y de tablas. El sonido estaba calibrado con una precisión que hacía sentir el directo como un objeto trabajado: limpio, cálido, exacto. Había una sensación de que el escenario tal como se había concebido y la banda habían sido diseñados para entenderse —no para imponerse— y eso se notaba en los pequeños gestos: la batería de César Verdú marcando el pulso con firmeza, la manera en que el bajo de Edu Baos se cosía a la electrónica, las guitarras de Luis Rodríguez ocupando el espacio justo, el desparpajo magnético de Abraham Boba sosteniendo el peso de frontman desde ese lugar tan suyo entre el control y el impulso.

Aun así, hubo algo que me llamó la atención en esos primeros compases. El público —al menos en la grada— comenzó algo frío, sentado, casi contenido. No es lo habitual en un concierto de León Benavente, una banda que invita a saltar desde el primer minuto, y menos aún con una canción como Úsame, tírame, que sirve de preámbulo y mete directo al cuerpo un chute de adrenalina. Durante unos minutos pareció existir una distancia extraña, como si la energía estuviera todavía buscando por dónde colarse. Pero duró poco. Muy poco. La evidencia terminó imponiéndose: nadie pudo quedarse quieto. Ni siquiera los más tímidos. Poco a poco, primero con balanceos tímidos y después sin ningún pudor, la grada empezó a levantarse de sus asientos, a bailar frente a las butacas, a dejarse llevar (me incluyo entre ellos).

No era casual: el equipo técnico y la mesa de sonido trabajaban como una maquinaria afinada, y se veía. Gente moviéndose con calma, ajustando niveles, guardando miradas cómplices; el ritual del montaje y el desmontaje se sentía parte del concierto mismo. Era imposible no pensar que la noche, además de un festín musical, era también una exhibición de cómo un equipo entero sostiene la idea de sonido impoluto sobre un escenario grande.

Cuerdas, sintetizadores y química

A la moda y No hay miedo clavaron el nervio. Amo, por su parte, abrió un espacio más íntimo y, si se puede decir así, la nota “romántica” de la noche. Y ahí empezó a desplegarse una de las grandes claves de la noche: ese equilibrio tan identitario, tan aparentemente contradictorio, entre lo rockero y lo electrónico. Las guitarras seguían mordiendo, seguían empujando desde lo visceral, pero ya no reclamaban todo el paisaje. La electrónica marcaba el pulso, sostenía la arquitectura, imponía un latido constante.

Ese contrapeso —presente ya en Era y perfeccionado en Nueva sinfonía sobre el caos— no sonaba a experimento, sino a marca de la casa plenamente consolidada.

Ánimo, valiente y La ribera fueron esas joyas icónicas que una está deseando escuchar desde que llega al recinto, construidas sobre una tensión que no necesita estallar para ser intensa. Mítico terminó de confirmarlo: repetición convertida en mantra, insistencia que no enfría sino que hipnotiza. El cuerpo entendía antes que la cabeza.

Entonces, las colaboraciones fueron apareciendo sin romper ese clima. The Hinds llevaron Nada a un terreno más luminoso, juvenil, y también más irreverente, sin desactivar su nervio. Annie B Sweet y Rufus T. Firefly convirtieron Como la piedra que flota en una pausa suspendida, etérea y amable.

Habitación 615 volvió a apretar las costuras: luz blanca, sensación de encierro, una letra cortante que incomoda. California con ese ritmo tan febril, subió las revoluciones para bajarlas de inmediato con La canción del daño, junto a Nacho Vegas, que se vivió desde un silencio compartido, denso, respetuoso y cargado de complicidad. Fue un momento que me sirvió para corroborar en vivo la gran influencia estilística del asturiano sobre el cantante de León Benavente.

Uno de mis momentos favoritos fue la interpretación de Gerry, con Miren Iza (Tulsa), reforzando ese tono frágil, doméstico y reservado, poniendo de manifiesto una vez más la increíble química que existe entre las voces de Miren y Abraham. En el mismo tono de hitos brillantes se encontró Estado provisional, con Eva Amaral, cuyo tono aportó claridad y una contundencia magnífica, sin caer en la complacencia.

Y entonces llegó uno de los temas que más me sorprendieron de la noche: Baile existencialista con Nuno de Grande Amore. Me llamó muchísimo la atención la soltura con la que se sabía desenvolver sobre un escenario tan grande. Se movía como si el Movistar Arena fuera una sala pequeña, con una naturalidad contagiosa que confirmó que el carisma no entiende de metros cuadrados.

Cuando Triángulo de Amor Bizarro (la formación al completo) subió para interpretar Fukushima, canción propia del grupo gallego, aquello dejó de ser simple colaboración y se convirtió en una afirmación pública de afinidad. No era solo «tocamos su canción juntos»; era reivindicar una influencia, una devoción explícita, y en ese gesto la canción ganó aspereza y verdad. El público lo sintió como un salto de intensidad: una mezcla de admiración mutua más que una simple aparición estelar.

Y hubo un momento de gravedad: Europa ha muerto, la canción de Ilegales, se transformó en homenaje a Jorge Ilegal, que falleció recientemente en diciembre y que sin duda hubiera sido un invitado estrella. La banda no hizo discursos largos; no hizo falta. La dedicatoria estaba en la mención y la forma, en la selección del tema, en el respeto antes y después: un recuerdo que se hizo canción para nombrar la ausencia y la tristeza por su pérdida.

Y como entre familia discurrió la noche, Abraham se giró en el escenario y señaló con complicidad hacia Martí Perarnau, a quien se refirió como “el Quinto León”; y no sonó a cumplido, pues no estaba allí como invitado puntual o mero colaborador externo, sino como alguien integrado en la esencia misma del proyecto, cuyo sello y mérito se reconoce durante todo el último disco, Nueva Sinfonía sobre el caos (2024).

Otra invitada muy próxima a la banda fue Cristina Martínez (El Columpio Asesino); de vuelta en Su verso, confirmó que lo que funciona en disco puede cobrar otra dimensión aún mejor en directo cuando la química es más que palpable. Por su parte, Angel Stanich marcó Qué cruel con su punto ácido, adaptando de paso muy bien su voz al estilo de los cuatro monos, que dista mucho del suyo.

Muy cerca ya del final, la intervención de Iván Ferreiro en La aventura fue una de esas cosas que te recuerdan que la música es, sobre todo, tejido de amistades. Ya sea sobre un escenario o frente a él. A los dos se les veía cómodos, cercanos; la interpretación sonó a colega que se suma a contar la historia, no a estrella que viene a encabezarla. Y eso le dio un tinte aún más festivo.

El cierre fue justa recompensa a todo esto: Ser brigada (donde irrumpieron de nuevo Cristina Martínez y Carlos Elías de Alcalá Norte), En el festín, Gloria y Ayer salí se convirtieron en una fiesta con todos los invitados sobre el escenario. No hubo jerarquías: hubo un gran tablero donde cada uno ocupó su casilla y, al final, todos bailaron la misma canción. Mientras tanto, y tal como suele acostumbrar, Abraham Boba bajó directamente del escenario, caminó entre las primeras filas chocando palmas y gritó «¿Estáis ahí?» sin esperar respuesta porque la expectación estaba asegurada. Fue la imagen que necesitaba la noche: la música como comunidad, como abrazo múltiple.

Al finalizar el último bis, mientras la sala grande de Goya inundaba la despedida con aplausos interminables y mucho sudor, la pregunta que quedó flotando era obvia: ¿son León Benavente una de las mejores bandas en vivo de este país? La ovación y el ambiente revitalizante parecían responder afirmativa e indiscutiblemente.

Festín de decibelios

Salí del Movistar Arena con la sensación de haber asistido a algo que, en cierta medida, hace historia (sí: se palpaba esa ambición celebratoria y ese cierre de gira que lo elevan a relato mayor). La noche funcionó porque fue capaz de sostener contradicciones sin agotarlas: rock y electrónica, invitados y centro, oficio y devoción. Todo se movió con una soltura que no se improvisa.

León Benavente habían anunciado un “festín”, y la palabra no fue gratuita. No se trató únicamente de presentar Nueva sinfonía sobre el caos para quien no hubiera podido disfrutarlo antes, sino de invitar a su propio ecosistema emocional, artístico y humano a compartir mesa. Y el público —fiel, consciente, entregado desde antes del primer acorde— pareció entender ese código desde el inicio hasta el final.

El sonido —impoluto durante toda la noche— hacía evidente su trayectoria como músicos. No hubo aristas mal cerradas ni excesos innecesarios. Las guitarras fueron exactas, la base rítmica sólida sin rigidez, los teclados envolventes sin saturar. Era uno de esos conciertos en los que notas que nadie está intentando demostrar nada. Simplemente están ahí, cómodos, felices, tocando mejor que nunca. Conectados entre ellos y con el público.

Y ese estado, que parece menor pero es lo más difícil de conseguir, es lo que queda cuando las luces se apagan: la certeza de que has sido testigo de una banda que domina su lenguaje y lo comparte sin necesidad de demostrarse.

Setlist de León Benavente en Movistar Arena

Úsame, tírame A la moda Nada (con The Hinds) No hay miedo Amo Como la piedra que flota (con Rufus T. Firefly y Anni B Sweet) Ánimo, valiente La ribera La canción del daño (con Nacho Vegas) Gerry (con Miren Iza – Tulsa) Habitación 615 Estado provisional (con Eva Amaral) California Baile existencialista (con Nuno de Grande Amore) Mítico Su verso (con Cristina Martínez – El Columpio Asesino) Tipo D Qué cruel (con Ángel Stanich) Fukushima (con Triángulo de Amor Bizarro) La aventura (con Iván Ferreiro) Europa ha muerto (versión de Ilegales) Ser brigada (con Carlos Elías de Alcalá Norte y Cristina Martínez de El Columpio Asesino) En el festín Gloria Ayer salí (con todos los invitados)

