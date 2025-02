Crónica de Love of Lesbian en Madrid (La Riviera, 2025)

Volver a disfrutar en una sala de bandas como Love of Lesbian o Vetusta Morla (como hicimos hace pocos meses), es volver a lo que un día fuimos. Es como reencontrarse con un viejo amigo en el bar de siempre, aquel en el que fuimos felices, en el que arreglamos el mundo entre ronda y ronda; es regresar a aquellos tiempos en los que los días, meses y años no parecían transcurrir a la velocidad de los tiempos en los que ahora estamos.

Pero la vuelta de aquellas sensaciones no sucede únicamente por el lugar o la cercanía con nuestras bandas favoritas, las culpables de todo eso son, sobre todo, las canciones, las que nos han ido acompañando a lo largo de los últimos años y décadas, las que seguimos cantando a voz en grito cuando suenan en un festival, las que nos devuelven aquel abrazo que nunca se ha ido y que vuelve a erizarnos la piel como el primer día.

Somos afortunados por el hecho de que una banda como Love of Lesbian haya decidido comenzar la gira de presentación de su último álbum con unas pocas fechas seleccionadas en algunas ciudades de nuestro país. Las dos noches de euforia desatada en La Riviera son el claro ejemplo de que los seguidores del grupo andaban deseosos de volver a las salas junto a ellos. Los grandes recintos y festivales están muy bien, pero las salas… ¡Ay, las salas! Lo que se vive en ellas no es comparable a ningún otro marco o recinto.

Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-)

Reencontrarnos con la hermandad

El último álbum de la banda catalana es una apología de la amistad fantásticamente hilada, en todas sus vertientes, con todos sus altibajos, con el paso del tiempo adquiriendo un especial protagonismo y la madurez como punto de vista de estas relaciones fraternales y de camaradería. Y con ese leitmotiv siempre presente, han planteado este pequeño tour por algunas salas míticas. Un reencuentro con sus fans de siempre, la bienvenida a los recién llegados y una celebración de la amistad de esta particular hermandad que forman Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Oriol Bonet y Jordi Roig, junto a Ricky Falkner, Dani Ferrer y Marc Clos (sin olvidarnos de Gonçal Planas y el resto del equipo de LOL) y todos los que les venimos acompañando desde hace tantos años.

Tras aparecer los cuatro componentes de Veintiuno para presentar el concierto, con su cantante Diego contando cómo conoció la música de Love of Lesbian, apareció la banda sobre el escenario. Con el teclado de Dani Ferrer, una penumbra hipnótica (un reto para nuestros compañeros fotógrafos, todo sea dicho) y la voz de Santi, arranca la noche con Ejército de salvación, una canción de esas que tan bien saben exprimir Love of Lesbian, conjugando el lado íntimo y el épico en dos partes bien diferenciadas. Los escalofríos empiezan a recorrer el cuerpo de los allí presentes y no es para menos, tras esta canción, llega Noches reversibles y aquello de «Creo que voy a empezar a romperme», para después acometer Bajo el volcán y Juli ofreciéndonos de nuevo uno de los arpegios de guitarra más bellos de los últimos años en nuestro país. Emociones a flor de piel.

Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-) Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-)

Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-) Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-)

Canciones que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida

Como decíamos, estas fechas en sala no son una presentación al uso del último trabajo del grupo (sonaron solo 6 canciones de Ejército de salvación), sino una celebración de toda su carrera, del camino que les ha traído hasta aquí y de cuantos han sostenido esta trayectoria a lo largo de los años. El propio Santi lo dijo: «vamos a ver pasar los últimos 10-15 años de nuestra vida por delante de nuestras narices». Esa es una de las claves del éxito de Love of Lesbian, conseguir conectar sensiblemente con sus seguidores mediante canciones que ya son patrimonio de nuestro país y que han cobrado una importancia capital en la existencia de muchos de nosotros. Con ellas hemos reído y llorado, nos hemos enamorado y desengañado, nos hemos tatuado sus frases, nos hemos sentido acompañados y comprendidos… al fin y al cabo, nos hemos sentido vivos.

Y como tal, es inevitable sentir el peso emocional de temas como 1999 o Allí donde solíamos gritar, sentirnos poderosos con Los irrompibles, festejar en comunión con La hermandad (el cantante bajó con el público a interpretarla) o divertirnos con Me amo o Algunas plantas (por cierto, nuestras rodillas ya no llevan tan bien como hace tres lustros esa tradición de bajar hasta el suelo para luego venirse arriba). Han pasado 9 años desde que Love of Lesbian tocaron por última vez en La Riviera y la emoción de los músicos era patente desde el primer minuto, con un Santi Balmes especialmente sobrepasado, cuyos gestos y miradas mostraban continuamente ese sentimiento de gratitud y amor hacia su público. «Me estáis dejando sin palabras», afirmó al concluir Planeador.

Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-)

Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-)

Entre amigos

Esta serie de conciertos también ha servido a la banda para compartir las tablas con algunos amigos. Así, han pasado por el escenario en distintas noches Rigoberta Bandini, Cala Vento, Manolo García, Vega o Rufus T. Firefly en la primera de las citas de La Riviera. Para esta segunda ya nos desvelaron al inicio que contarían con Veintiuno, con Diego haciendo de Leiva en La Champions y el Mundial, evidenciando la química que hay entre él y Santi, y bordando un tema que le venía como anillo al dedo. También estuvo presente Zahara, aunque de manera virtual —únicamente sonó su voz—, para así poder presentar Tesis tal y como se registró para Ejército de salvación.

Pero aún quedaba una sorpresa y fue quizá lo más sobrecogedor de la noche, pues el único bis de la noche comenzó con una increíble interpretación de Lucha de gigantes compartida con María José Llergo. Fue realmente mágico lo que sucedió durante esos minutos, con gran parte del público completamente boquiabierto, observando y escuchando cómo una de las mejores voces de nuestro país aportaba su luz en una de las canciones más importantes de cuantas se han escrito en nuestro país. Antonio Vega, allá donde esté, seguro que se conmovió igual que lo hicimos nosotros.

Fue el momento más emocionante de una noche que cerró por todo lo alto con el himno que fue el comienzo de todo para Love of Lesbian, la imprescindible Club de fans de John Boy, que volvimos a cantar como en aquella inolvidable gira de 2009, como si fuera la primera vez. Lo decíamos al principio, fue un reencuentro con ellos y con nosotros mismos, con nuestro pasado y nuestro presente.

Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-) Love of Lesbian en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero -@alexresfeber-)

Setlist Love of Lesbian: