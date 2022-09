Crónica de Lucy Dacus en Barcelona (Sala Wolf, 2022)

Cuando alguien te comenta que va a ir a un concierto en Almogavers 88 (Barcelona) te vienen muchas cosas a la cabeza. Te imaginas a Nando Dixkontrol en la era del Psicódromo diciéndote que te metas hasta las trancas de pastis; a tíos de barba desaliñada en la época de Sr Lobo pidiendote que enumeres 5 canciones del grupo del que llevas una camiseta; y ahora, con cierto desconcierto, mesas con bengalas para la gente amante de la shisha y los pitillos. Vaya, que piensas en todo menos un espacio seguro para que una cantautora estadounidense de infancia marcadamente cristiana, y queer, pueda dar un concierto en el que explora su identidad. Pero en cualquier caso, había llegado la hora de tomar el turno de noche. Hemos venido a redefinir espacios, y a ser posible, utilizar los mejores equipos de sonido de la ciudad.

Dejando un photocall bastante hortera atrás, y obviando la promoción de fiestas sexis del propio local, antes de encontrarnos con ella, nos encontramos con esa señal de por favor utilizad mascarilla. Se sintió como una resaca de un tiempo pasado, que claramente no fue mejor. Pero como aquí habíamos venido a hablar de tiempos pasados, se acepta. Le damos el beneficio de la extranjería y nos las colocamos. Sin teloneros, y en un escenario que parecía ser engullido por las propias paredes de la sala, cuando ya habían dado las nueve de la noche, Lucy Dacus y su banda tomaron el escenario. La gira de su tercer álbum, Home Video, abrió con Triple Dog Dare. Una manera acogedora de empezar a rasgarse en canal, invitarnos a sentirnos seguros, y a recordarnos que, llegados a este punto, nada peor nos podría pasar.

Quizás la sala no estaba llena hasta los topes, pero pels pocs que som, som prous. No había ni una sola persona de relleno. Ni los pronombre, ni las parejas de más de cuarenta con vidas estables, ni las hermanas que compartían mismos sentimientos, diferentes narrativas. Todos a la una, todos cantando al unísono que, si la historia se repite, aquí estaremos esperándote en First Time, o lo mucho que nos gustaría haberlo superado en Hot & Heavy. Cada uno bailando como si fuera el protagonista de su propia pelicula de chicas blancas de Sundance. No faltaron Christine y VBS. Y a medida que avanzaba, sus guitarras iba haciendo cada vez más suyo el escenario. Lo que hizo más espectacular Carwheel. Tan delicada, tan dulce, tan fuerte. Y tampoco faltaron Partner in Crime o una enmudecedora Thumbs.

Evidentemente también se trajo su disco Historian, con Addictions, y por petición de alguien entre el público tocó Nonbeliever. Y poco a poco, la traca final. Brandon hizo estallar al público. ¿Quién no ha querido gritarle a esa historia tan aparentemente dulce, pero tan cretina, que jamás nos conoció como creía? El punto exacto para hacer del rencor: pop. El juego entre su canción más antigua I Don’t Wanna Be Funny Anymore, con la más nueva, Kissing Lessons, fue sencillamente maravilloso. Una carrera impecable de principio a fin.

Fue preparando el final con su cover de Believe. Porque a veces cuesta recordar que seremos lo suficiente fuertes para lograrlo. Suerte que quedan estas canciones. Y antes de irnos, hold my mascarilla. Había llegado la hora de dar el puñetazo que nunca diste. De cambiar tu vida entera en un intento de dejar de sentir ese dolor. Un resentimiento que quedará siempre, porque no puedes perder algo que jamás tuviste. Así que como si a cada uno de los asistentes de la sala les fuera la vida en ello, si «you got a 9 to 5, so I’ll take the NIGHT SHIFT and I’ll never see you again if I can help it.» Y con el tiempo, ya sabéis, será otra cosa para todos los que tengan que llegar. Habrá vida después del amor. Hay siempre esperanza en aceptar lo que uno siente. En definitiva, ROCK. Nada a envidiar a los antiguos autóctonos de la sala. Cover de Dancing in the Dark. A petición popular y casi en modo karaoke Going Going Gone. Y un cierre con la promesa que le guardaremos el secreto de como suena su canción inédita Bus.

Si alguien os dice que no fue un concierto prácticamente perfecto, os estará mintiendo.