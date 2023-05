Crónica de Mi Capitán en Madrid (Sala Siroco, 2023)

Fotografías: Sergi Erre

Es casi un acto heroico, en la actualidad, tener una banda de rock, sin adjetivos ni etiquetas, simple y llanamente rock. Y lo es aún más pertenecer al circuito de pequeñas salas y programar conciertos en ellas. Da igual la ciudad, cada una tiene sus circunstancias, pero siempre es difícil permanecer ajenos a la industria e intentar llenar esos recintos. En Madrid, la abultadísima oferta de conciertos o eventos imposibilita muchas veces que los grupos y artistas menos masivos cumplan sus objetivos. Hace unos días, Mi Capitán estuvieron por aquí con su nuevo álbum bajo el brazo, con el objetivo de defender sus canciones a pesar de la contraprogramación cultural y demás obstáculos a salvar.

Así, la banda formada por Gonçal Planas (voz y guitarra), Ferran Pontón (bajo), Julián Saldarriaga (guitarra), Ricky Falkner (batería), Víctor Valiente (guitarra), Dani Ferrer (teclados) y Ricky Lavado (percusión), se presentaron en la sala Siroco dispuestos a difundir la palabra de rock a todo aquel que les quisiera seguir y escuchar. Decíamos que el día era complicado por la apabullante oferta que había al mismo tiempo en la capital, pero Mi Capitán incendiaron la mítica sala madrileña desde el primer minuto, sin concesiones, dejando claro que da igual tocar ante 50 personas que ante 2000, el rock se defiende siempre con fiereza y determinación.

Pura esencia rock

Said Muti abrió la noche con su banda de acompañamiento y sirvió de aperitivo perfecto para lo que llegaría después. Una buena dosis de canciones que recogen buena parte del legado del rock en español y que fueron una acertada antesala a la propuesta más enérgica de Mi Capitán. Y tras él, los siete músicos dieron rienda suelta a todo su arsenal sonoro, con Apuntando a la sien como primer petardazo, toda una declaración de intenciones de lo que significa la propuesta de Mi Capitán.

Como ellos mismos nos contaron en la entrevista que les hicimos con motivo de la publicación de Como ladrones escondidos (2023), Mi Capitán es para sus componentes una suerte de patio de recreo musical, el lugar donde dan rienda suelta a su creatividad, donde se sienten plenamente libres y donde, alejados de la perfección exigida en algunas de sus bandas paralelas, se permite más la suciedad, las aristas, la improvisación, el juego. Y es así como lo demuestran, por ejemplo, cuando Ricky Falkner se encarga de la batería o Ferran del bajo, alejados de los instrumentos con los que destacan en otros proyectos.

Mi Capitán no representan lo que la manida palabra «superbanda» supone, sino que es un grupo de amigos músicos que se unen para explotar al máximo lo que tanto aman: el rock. La reivindicación del género, desde su lado más clásico, sudoroso, enérgico, agresivo y sensual es el principal motor del proyecto y las canciones representan eso al 100%. En Algo inesperado, Gonçal lo dejó claro: «Somos la resistencia del rock». Quizás suene algo ambicioso, o habrá quien piense que es pretencioso, pero no le sobra verdad. Pocas bandas a día de hoy recogen de manera tan acertada esa esencia, sin atender a modas o tendencias, únicamente siguiendo los dictados de las propias canciones.

Solventando imprevistos

A pesar de algunos problemas técnicos, en los que Joel García tuvo que acudir a apagar el fuego como buenamente pudo, o de que Juli llegó al bolo con algo de fiebre, el concierto de Mi Capitán estuvo a un nivel altísimo, sobre todo en cuanto a sensaciones y conexión con el público. La química que hay entre los sietes músicos es más que evidente y Gonçal demuestra en cada canción que estamos ante un frontman con una enorme personalidad, capaz de aglutinar en sus gestos todo lo que su música transmite: es seductor y agresivo, cercano y desafiante, capaz de dominar diversos registros de manera sobresaliente. Lo demuestra en canciones tan diferentes como En mi cabeza o Todo se pudre en el atardecer.

El setlist, a pesar del parón obligado para solventar los imprevistos, no dio respiro, haciendo un recorrido por los tres discos de la banda y poniendo el acento en el último publicado hasta la fecha. No faltaron canciones de sus anteriores trabajos, como Sal corriendo, Algo inesperado, Dos mil apuestas o la imprescindible Es suave la voz, que encajan a la perfección con las más recientes. No hubo bis como tal, no se retiraron del escenario, pero Gonçal sí que avisó antes de las últimas tres canciones de la noche: «Vamos a unirnos en la gran médula del rock que Robert Plant y Jimmy Page esculpieron». Al final, una Siroco prácticamente llena acabó ardiendo, entre guitarrazos (recordemos que Mi Capitán cuenta con tres guitarristas), sudor y una elevada dosis de pasión. Fue una oportunidad increíble haber podido disfrutar de un grupo que es un rara avis en nuestro panorama musical y al que es realmente difícil ver en concierto.

