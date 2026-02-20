Crónica de Miles Kane en Madrid (Sala Wagon, 2026)

Miles Kane debía una a España y cumplió con creces. No es que le guardáramos rencor, pero su última visita, hace menos de dos años, fue algo extraña al venir sin banda. Pero eso quedó atrás y ahora nos enorgullece hablar de esta última parada.

El pasado día 16 de febrero y aun siendo un triste lunes de febrero, la Sala Wagon se llenó para recibir a uno de los talentos británicos más notables de este siglo XXI.

Nuevos aires en el sonido Kane

Con los ojos puestos en su último trabajo, Sunlight in the shadows, que fue mencionado por nuestra redacción como uno de los 50 mejores discos del año 2025, y él, que siempre trae lo mejor de las Islas Británicas, era una cita ineludible.

Este último disco nos denota una madurez musical que le estaba costando alcanzar. Aunque cuenta con una carrera muy destacable, no solo gracias a ser el 50 % de The Last Shadow Puppets junto a Alex Turner (Arctic Monkeys), sino que ha sabido labrarse el camino por sí mismo.

Miles Kane en Sala Wagon (fotografía de Eli Quevedo | @ellieatgigs)

En este último álbum, producido por Dan Auerbach —voz principal de The Black Keys—, se respira ese aire más setentero, algo rock más luminoso y la imperiosa necesidad de llevar banda al completo en directo para dar sentido a la gira. No es que lo anterior estuviera mal, pero era una propuesta algo pobre para alguien que aún tiene mucho camino que recorrer.

Claramente, la sinergia entre ambos en el estudio ha debido ser maravillosa porque el resultado es un disco francamente bien producido, con sus giros y un sonido espectacular, algo que el de Akron, Ohio no deja nada al libre albedrío.

Un lunes aleatorio lleno de glam, guitarras y working class

Si algo representa Miles Kane es la actual ola de británicos en la música. Algo que me encanta de él es que jamás ha renunciado a ser la persona que es, comenzando por la base, sin ínfulas a pesar de las buenas relaciones musicales con las que ha contado siempre. Me encanta también porque además tiene un estilo personal a todos los niveles y siempre ha demostrado ser auténtico con sus outfits de chándal Adidas, cadenas y Fred Perry. La working class hecha persona.

En un mundo lleno de fotocopias, yo elijo ser un Miles Kane.

Por otro lado, diremos que nos gustó la Sala Wagon. Hacía más de 25 años que no pisaba sus tablas, pero nos parece una excelente opción para dar una opción de música y ocio a la zona norte y un recinto de una capacidad media. Es acogedora y tiene buen sonido, así que en este año de vida le auguro buen futuro, ya que es imprescindible esta pequeña apuesta por las salas.

Como teloneros en Madrid tuvimos a TOC, banda punk de Vizcaya, que demuestra una vez más que la música no entiende de lenguas, sino de lo que se siente al disfrutarla, especialmente en directo. Con poco tiempo para tocar, pero con la actitud por bandera para dejar claro que son una banda con gran proyección de futuro y dejando claro que Euskadi sigue siendo una cantera inagotable de formaciones increíbles como fueron o son We Are Standard, ETS, Berri Txarrak o EZEZEZ. Los anotamos en nuestro radar particular.

TOC en Sala Wagon (fotografía de Eli Quevedo | @ellieatgigs)

Con la puntualidad que se espera de un lord inglés, Miles Kane salió a incendiar la Wagon, con un público que aclamaba su nombre.

Miles Kane o el triunfo del rock británico

Y es que nada como salir bien arropado. Con una escenografía mínima —solo ponía su nombre—, el de Merseyside salía con aire ganador.

Con “Electric Flower” se abría la intensa y breve noche que nos deparaba Miles Kane. Un tema con un ramalazo pop, de mis canciones favoritas del año por su luminosidad, donde deja a un lado las guitarras para darle a su lado más psicodélico.

Lo de breve no lo digo con acritud. Prefiero un concierto concentrado a aquellos que, sin motivo alguno, se dilatan en el tiempo sin fuste. Hizo las intervenciones justas para demostrar gratitud hacia su público y, sobre todo, alabar Madrid, donde siempre para. La verdad es que no se salta nunca la parada de rigor en España y siempre a precios muy razonables, cosa que le aplaudo con todo mi sentimiento.

No tuvo reparos en tirar de un clasicazo como es “Rearrange”, perteneciente a Colour of the Trap, siendo su segundo álbum. Una de esas canciones que me recuerdan a todo lo mejor que vivo y a un Miles mucho menos pretencioso e ilusionado. Una canción mágica.

Nos encantó lo bien que marida con su banda. Tras el tour One Man Band, que aunque nos conquistó, igualmente se le quedó algo pequeño el salir él solo. Pero en esta ocasión él vertebraba el protagonismo, pero su fusión con el resto de músicos era formidable. Era la segunda oportunidad que se merecía. Aunque diré que su maestría con la guitarra es algo estratosférico.

Miles Kane en Sala Wagon (fotografía de Eli Quevedo | @ellieatgigs)

Con canciones como “Love is cruel” demuestra que también se le dan bien las canciones a medio tiempo. Los cambios de intensidad le sientan bien, y es que luego vienen hits como “Inhaler” para tocar el cielo musical. Con “My love” volvió a ser un hombre pegado a una guitarra y quizás uno de los momentos más emocionantes y reales de la noche. Esta crudeza le vino genial para demostrar que queda mucho Miles por exprimir.

Colofón final: tirando de clásicos

Está claro que sigue especialmente vinculado a sus dos primeros discos con ese sabor a fulgurante juventud. Canciones como “Don’t forget who you are” dejan patente quién es él, su legado, su desbordante energía, siendo embajador de lujo de la nueva ola de sonido brit. Con pocos ingredientes se puede hacer una canción brillante, pegadiza y sin perder la clase.

Bis rápido para las dos últimas: “Sunlight in the shadows”, que da nombre a su último LP, y “Come Closer” con una versión extendida para cerrar una preciosa noche de lunes. Como viene siendo habitual, firmó vinilos en las primeras filas y repartió simpatía. Siempre se muestra muy agradecido al público local.

Está claro que Miles Kane necesitaba en parte desprenderse de su pasado con bandas como The Rascals o su proyecto TLSP y afianzar su identidad musical. No le ha hecho falta mucho más que un gran disco a sus espaldas y venir cobijado para seguir creyendo en él, especialmente en directo. Por más lunes así, por favor.

Si quieres conocer el setlist completo, aquí.

