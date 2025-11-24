Crónica de Mushkaa en Madrid (Shôko, 2025)

Ni un aplazamiento desde abril, ni un cambio de sala apenas dos días antes. Nada turbó la ilusión por la llegada de Mushkaa a Madrid para presentar por todo lo alto su segundo disco: NOVA BOSSA.

Hay artistas que, sin necesidad de grandes artificios, desprenden una energía especial que atrapa incluso antes de verlas por primera vez en directo. Tienen una determinación especial, la seguridad de quien sabe que está donde merece y comparten algo más que un puñado de canciones. Invitan a dejarse llevar por una música cargada de matices y a adentrarse en un mundo propio que suena a frescura, riqueza rítmica e identidad en plena expansión.

Así es el proyecto de Irma Farelo. La catalana lleva labrando su propio camino en la escena urbana catalana desde 2021, si bien los dos últimos años han sido los de su eclosión definitiva. Atrás quedan las maquetas caseras y el reggaetón amb violins que enamoró a Cataluña. Con su disco debut, SexySenxible, se sacudió para siempre la etiqueta «hermana pequeña de Bad Gyal» y dio el salto definitivo hacia una propuesta sólida de gran recorrido. Ahora, da un salto de calidad con este nuevo trabajo para consolidar su identidad, más orgánica y cálida, adentrándose en sonoridades brasileñas y apostando por un concepto sonoro más maduro. La confirmación de que Mushkaa brilla con luz propia.

La sala Shôko colgó el cartel de sold out para recibirla. Desde la apertura de puertas, la pista fue llenándose con un ambiente flow 2000 —guiño inevitable a su hermana—, con outfits anchos, brillos y muchas camisetas de fútbol. «Ratxetas pijas i piquetonas», como canta en su tema con Figa Flawas.

Aun así, el público estaba un poco parado. Algo lógico siendo un miércoles, con el frío madrileño apretando y una media de edad bastante joven. Menos mal que salieron al escenario Stereo Madness para calentar motores. Treinta minutos bastaron para meterse al público en el bolsillo con su rollazo disco y funk. Mezclan sonidos ochenteros con una estética más actual, urbana. Como si Daft Punk, Novedades Carminha y Joe Crepúsculo hiciesen un supergrupo. El show fue deslumbrante y más de una persona seguro que volvió a casa con su disco CIBERFUNK retumbando en los auriculares.

Stereo Madness en Shôko Madrid (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Stereo Madness en Shôko Madrid (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

El hilo musical de la sala recogió el testigo y, pasadas las nueve, las luces se fundieron al ritmo de KÁRMIKA para dar paso al plato fuerte. Sonaron los primeros acordes de ZiG ZaG y Mushkaa saltó al escenario con una energía desbordante. Fundida en una camiseta en la que podía leerse «Gucci sexyness», contagió el flow al público desde el inicio.

Por lo general, en los conciertos de música urbana suelen abusar de bases programadas, restando magia al directo. Sin embargo, Irma formó una alineación titular brillante. Con Roots (bases, guitarra), Angel Gelabert (teclado, acordeón), Javito (percusión), Cala Quintero (bajo), Amaia Hermoso (saxo), Marina Feliu (trompeta) y Gabi (coros, baile), sus canciones ganaron vida. Una grata sorpresa ver el mimo con el que cuidan el directo.

Canciones como El Mambo, con nuevos arreglos de vientos, MIMENINA o 1 CUMBIA AMB EL GUILLEM (1vs1) adquirieron una mayor profundidad gracias a la banda. El despliegue instrumental permitió percibir la calidez de las percusiones y la suavidad tropical de las guitarras, aportando una mayor dinámica emocional. Mushkaa quería explorar texturas diferentes y se la vio disfrutar de la samba, la bossa nova, el funk carioca, la bachata y la cumbia, animándose incluso a sacar los prohibidos. Una auténtica delicia.

Mushkaa en Shôko Madrid (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

La emoción se disparó con Barras Warras, de su primer EP. Subió al escenario a una fan mexicana y aprovechó para reivindicar el valor de las lenguas oficiales del estado. Por mucho que haya quienes las menosprecian, recordó lo maravilloso que es cantar en catalán en Madrid y poder conectar con personas de otras comunidades o países. Irma empezó a hacerse un nombre con canciones como Sembla Mentida o Entre el Fum y tiene claro que no piensa renunciar a su lengua.

Tras bajar a cantar entre el público para devolverles el calor, recalcó que su éxito es un logro colectivo. «Mi carrera es vuestra», dijo, en un gesto de enorme humildad. Para celebrarlo, encendió la mecha, subió la temperatura y convirtió la Shôko en una playa de Río de Janeiro.

La percusión guió al público en un estallido final imparable. SexeSexy y MUSHKINHA LET ‘S PLAY SAMBA fueron el clímax perfecto para un concierto disfrutón, vibrante y lleno de luz. Hubo baile, ovaciones y Mushkaa salió en volandas, con la sensación de haber encontrado su lugar: esa armonía entre lo íntimo y lo festivo que tanto la caracteriza.

Últimamente cuesta salir de un concierto con sensación de sorpresa. Las redes, repletas de spoilers, han diluido la magia de dejarse impresionar. Por eso, la noche del miércoles se sintió especial. Mushkaa sorprendió de verdad. Rompió prejuicios sobre la música urbana y puso en valor el directo con una banda sobresaliente. Los matices y arreglos de NOVA BOSSA dejaron un muy buen sabor de boca, esa magia que solo ocurre en las salas.

La catalana consiguió que el público se fuese a casa con la sonrisa de quien ha vivido algo auténtico, recordando que todavía hay conciertos capaces de reconciliarnos con la sorpresa. Mushkinha volvió a Vilassar de Mar con una victoria merecida y, sobre todo, celebrada.

Mushkaa en Shôko Madrid (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Setlist Mushkaa