Crónica de Natalia Lacunza en Madrid (La Riviera, 2026)

Los conciertos en la ribera del Manzanares siempre están cargados de una ilusión única. Mucho más si es el primer día en semanas en que la lluvia da tregua y sale el sol. Las terrazas volvieron a llenarse y, entre risas y cervezas, los aledaños de La Riviera se vistieron de gala para celebrar la presentación de N2STAL5IA, el último trabajo de Natalia Lacunza.

El cielo parecía haberse puesto de acuerdo con la narrativa del disco: esa mezcla de claridad repentina con una melancolía suave que se siente como un abrazo. La gente llegaba con calma, algunas con más prisa para ocupar las primeras filas, pero se respiraba un ritual de reencuentro. Natalia repetía por segunda vez un sold out en ese escenario y se palpaba un ambiente de cita importante.

Los primeros destellos azules de los visuales acompañaron la entrada de la banda —Teresa Gutiérrez (teclado), Paula Ruiz (bajo) y Pau Riutort (batería)— y una corriente de expectación silenciosa recordó a todos de lo que estaba a punto de vivirse: el despliegue de un mundo construido con mimo, detalle y vulnerabilidad. Enfundada con su guitarra eléctrica, Lacunza arrancó con “SABES QUÉ???”, toda una declaración de intenciones que ha calado hondo entre su público, que coreó cada frase y deletreó el ya mítico «N – A – TA – LIA» del estribillo con devoción.

A partir de ahí, el concierto tomó un ritmo orgánico en el que el aura magnética y elegante de Natalia brilló sobremanera. Se sumergió en el corazón emocional del LP con temas como “CANCIONES SOBRE NADA”, “Te Enamoraste” y “Lo De Antes”. La introspección convive con una claridad lúcida, cruda por momentos, en los que la artista se vale de experiencias que la han marcado en sus 25 años. El público respondió con una escucha atenta que nace de una sintonía emocional y generacional.

La banda sostuvo en todo momento la voz serena de la protagonista de la noche, el hilo conductor perfecto, preciso y medido. Había algo hipnótico en cómo Lacunza se fundía con la precisión interpretativa, las manos acompañando los compases y los ojos cerrados en el momento justo, buscando en sí misma la raíz de lo que cantaba.

Natalia Lacunza en La Riviera (fotografía de Hugo Huerta | @hugohuertaph)

Así ocurrió en “Mal de 2”, donde Teresa y Paula la acompañaron en las voces como si fuesen sus ángeles de la guarda, situadas en las esquinas de la cama de atrezzo. Después llegó una versión acústica a piano de “SINGAPUR”, el momento favorito de Natalia. Las luces se estrecharon sobre ella y el susurro colectivo que generó fue uno de esos instantes que justifican un concierto entero.

El contraste llegó tras el sobrecogimiento. Copa de vino en mano, Lacunza brindó con “Rápido”, una bossa nova sáfica desenfadada que terminó con un finger bite cómplice. En ese equilibrio entre emoción y descaro reside la fuerza de N2STAL5IA y el tramo final recordó que también hay diversión en la nostalgia.

Tras un «pequeño homenaje a algunas canciones» de discos anteriores, entre las que destacan “Cuestión de suerte” y “Todo lamento”, el tramo final tomó un impulso imparable. “INTRO (DURO)” y “Nunca Llega 05” incendiaron La Riviera. Las voces del público se unieron en un eco masivo liberador mientras bailaban sin pudor, como lo hacía de Iruña.

Además del respaldo de su banda sobre el escenario y el de su familia en la grada, Natalia contó con L’haine y Diego 900 para cantar “Baby Jose”, la gran sorpresa de la noche. La otra colaboración del setlist fue “PREFIERO”. La ausencia obligada de María Escarmiento por una gastroenteritis se suplió de forma entrañable subiendo a varias amigas, como África Adalia y Paauulzz, para acompañarla.

Pero nada superó la emoción contenida de “Nana Triste”. Años después de su lanzamiento, sigue siendo el punto de encuentro entre la Natalia que fue y la que es ahora. La cantó sin artificios, sin intentar reinventarla, dejando que la letra y la interpretación ocuparan el centro. Un silencio sobrecogedor envolvió la sala para demostrar el talento que posee en cada una de sus facetas.

La despedida llegó sin grandilocuencias. “PLASTILINA” fue el broche perfecto al viaje nostálgico que no empañó ni los momentos más álgidos; ambos convivieron en perfecta conjunción. Natalia Lacunza se despidió, de nuevo copa de vino en mano, con la sonrisa serena de quien se sabe coronada sin necesidad de artificios. Hay en ella un aura magnética que atrae sin esfuerzo hacia su N2STAL5IA, un lugar emocional al que volver y habitar en compañía desde la pasada noche.

Natalia Lacunza en La Riviera (fotografía de Hugo Huerta | @hugohuertaph)

Setlist de Natalia Lacunza en La Riviera