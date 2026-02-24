Crónica de Nathy Peluso en Madrid (Movistar Arena, 2026)

Nathy Peluso redibujó el mapa sonoro de su discografía con GRASA (2024), un disco nacido de una reconexión emocional brutal consigo misma. Desde octubre de 2024, ha recorrido Europa y América para defender esas canciones como un estandarte vital en la gira Grasa Tour. Un viaje feroz y expansivo que encontró en el Movistar Arena de Madrid la última estación para celebrar el espectáculo total de la artista.

A lo largo de su trayectoria, Peluso ha transitado con una soltura poco común por diferentes géneros, demostrando un potencial abrumador en cada uno. Desde el rap de sus inicios con La Sandunguera (2018) hasta Calambre (2020), su identidad se ha afilado como un artefacto escénico y emocional en constante mutación, siempre en busca de un lenguaje propio.

GRASA es el punto de inflexión. La argentina vuelve a sus raíces mientras se muestra más cruda y vulnerable. El cuerpo y la palabra adquieren una nueva densidad que ocupa el primer plano. Tras el impacto que supuso el LP, Nathy Peluso afianza ese imaginario con Malportada (2025), un EP homenaje a la salsa y en diálogo con la herida, la sensualidad y la valentía. Con este nuevo capítulo confirma que su evolución no se toma treguas.

Por todo ello, la noche del pasado 17 de febrero estaba cargada de coraje mucho antes de que se apagasen las luces del Movistar Arena. El público madrileño, devoto y entusiasta, había abarrotado el recinto con el fervor de las grandes citas: impaciencia en los pasillos, cánticos espontáneos y flashes para inmortalizar la espera. Además, en las pantallas se proyectó el lema «Migrar es un acto de coraje» —colaboración con el proyecto Ama Migrar—, que mezcló lo personal y lo político para situar la velada en un marco de identidad y pertenencia.

Nathy Peluso en Movistar Arena (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Nathy Peluso en Movistar Arena (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Cuando llegó el fundido a negro, un calambre ritual recorrió la pista y las gradas. Un collage de texturas rojas en los visuales presentó el universo GRASA y, elegante como solo ella sabe, Nathy Peluso subió al escenario entre las sombras sabiéndose poderosa. No necesitó más que cantar el primer verso de “CORLEONE” para helar y calentar al público al mismo tiempo con ese dramatismo coreografiado.

El rugido de “APRENDER A AMAR”, uno de los clímax emocionales del LP, adquirió un nuevo espesor en directo: mayor orquestación, melodía terrenal y espiritual a la vez. El chorro de voz de la argentina se fusionó con los ecos del público, que le devolvían el mantra «Tienes que aprender a amarte, perra». Con “BUSINESS WOMAN” demostró que es posible merendarse al público en tres pasos. “LEGENDARIO” puso la guinda a un primer acto colosal que subió las pulsaciones e hizo sudar. La noche había comenzado sin fisuras.

Tras un vídeo que anunciaba el segundo acto, con una narrativa gánster en la que Nathy simulaba protagonizar la película La verdad de la milanesa, inició el bloque más contundente de la noche. Giró en torno a los temas más tensos, angulares y coreográficos, que le volaron la peluca literalmente al acabar “DELITO”. Era completamente imposible apartar la mirada de ella, hipnótica cada segundo de las más de dos horas de concierto.

Sentada en el suelo sobre un tapiz azul que la acompañó como un mar por el mundo entero, interpretó “ATEO”. Sería mentira decir que no había expectación por ver a C. Tangana en el escenario, pero la argentina devoró ella sola. No dejó ni las migas y con un «Madrid, por ustedes» ondeó un capote imaginario mientras sus bailarines se fundían en un apasionado beso.

El entreacto comenzó con el izado de la bandera azul con letras rojas del Grasa Tour. Picante como la sriracha, Nathy Peluso emuló a Delacroix y guió al público, bandera en mano, mientras cantaba “LA MENTIRA” apoyada en su cuerpo de baile. Cómo para no serlo con tremendo repertorio: la “Bzrp Music Session Vol. 36”, “SALVAJE” o “MENINA” (con Lua de Santana). Verla en directo no admite distancia ni tiempo de decisión para mirar o para sentir; lo envuelve todo antes de que te des cuenta.

Nathy Peluso en Movistar Arena (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Desde ahí osciló entre la diva explosiva y la narradora íntima, entre la mujer en combustión y la artesana del detalle. Demostró que brilla en las canciones más melódicas como una grande, sin renunciar al mamarracheo. Con un outfit rojo, irreverente y triunfador, se tumbó en las escaleras del escenario para dejar boquiabiertas a todas con una interpretación conmovedora de “ENVIDIA”. El público no pudo contenerse y todas las almas se unieron en el estribillo, provocando alguna lágrima en Nathy. Como dice la canción, no hay duda de que nació para ganar.

Las pulsaciones bajaron y quizás se echó en falta un mayor equilibrio entre el inicio y el final del show. Peluso lo salvó siendo la maestra de ceremonias perfecta, con una coreografía firme pero con huecos para la naturalidad. No solo fue movimiento, sino aliciente cultural, memoria corporal y pertenencia. En sus propias palabras, el último bloque «Fue muy especial, tocar canciones de Malportada acá es como renacer». Al fin y al cabo, es la música que la ha llevado por todo el mundo y la compartió con Madrid en un gesto humilde e inspirador.

Agradeció la labor de sus músicos, una banda de bandera que hizo las delicias del Movistar Arena. Luego, se arrancó por Camilo Sesto tras un alegato sobre creer siempre en el poder del amor. Con un «Que viva la música» y un «Madrid, te amo por siempre», se camufló entre un confeti carmesí a juego con su outfit para despedirse por todo lo alto con “REMEDIO”.

La ovación atronadora confirmó que el final de la etapa GRASA no era un adiós, sino una consagración. Nathy Peluso dejó claro que su nombre ya se ha grabado a fuego en la historia de la música. Si esta gira fue un huracán, lo que venga después traerá consigo una sacudida aún mayor. Lo que deja atrás impresiona, pero lo que se adivina delante palpita con la fuerza de una artista decidida a superar su propia leyenda.

Nathy Peluso en Movistar Arena (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Setlist de Nathy Peluso en el Movistar Arena

CORLEONE APRENDER A AMAR BUSINESS WOMAN LEGENDARIO REAL DELITO Ateo LA MENTIRA TODO ROTO Nathy Peluso: Bzrp Music Session Vol. 36 SANA SANA IDEAS RADICALES EL DÍA QUE PERDÍ MI JUVENTUD EMERGENCIA SALVAJE MENINA (con Lua de Santana) ENVIDIA MAFIOSA PURO VENENO LA PRESA MALPORTADA INSENSATA QUE LLUEVAN FLORES A CABALLO NO ES OTRA CANCIÓN ROMÁNTICA BUENOS AIRES VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR (cover de Camilo Sesto) REMEDIO

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.