Crónica de Noah and The Loners en Madrid (Sala Siroco, 2024)

La banda británica de punk rock, Noah and The Loners, aterrizó el pasado 24 de enero en Madrid de la mano de Houston Party, tras su paso por Barcelona la noche anterior. Sus componentes no llegan ni a los 18 años y vienen con ganas de llevar sus temas cañeros hasta el último rincón del mundo. Con apenas 4 canciones publicadas, ya son muchos los que hablan de ellos. Pero es emocionante cuando sabemos que el próximo 28 de febrero saldrá su primer disco bajo el sello de Marshall Records.

Tras iniciar un pequeña gira por europa, en las que incluyeron 4 fechas en nuestro país, desembarcaron en la sala Siroco y no dejaron a nadie indiferente. Antes de entrar a la sala pude ver como llegaban Noah Lonergan (voz y guitarra), Amber Welsh (bajo), Joseph Boyle (guitarra) y Noah Riley (batería), entonando Can’t Be Mine de Bad Nerves. Hecho que me llamó la atención y tuve la sensación de que estos chavales iban a montar una buena fiesta en las próximas horas.

Joseph y Noah cómplices en la sala Siroco (fotografía de Marina Benítez) Amber Welsh al bajo en la sala Siroco (fotografía de Marina Benítez)

Tal y como estaba previsto, el grupo malagueño Mal Viaje dio el punto de partida a la noche del jueves. A pesar de que el cantante avisó de que estaba un poco afónico, no dejó de dar la nota correcta y de colarse entre el público. Todo en su conjunto funcionó bien. Las guitarras y batería rompedoras se entremezclaban con una voz desgarradora, acompañada muy bien de los coros del compañero. Himnos a la autodestrucción, a los sentimientos más oscuros y con grandes referencias musicales como Parálisis Permanente. La versión de la canción Autosuficiente de la banda post-punk de la movida madrileña fue un bonito homenaje.

El punk gamberro de Noah and The Loners en la capital madrileña

Noah and The Loners salieron al pequeño, pero acogedor, escenario de la Siroco. En primer lugar apareció Noah Lonergan, y detrás el resto de los componentes. Entre el público, que fue creciendo según se acercaba su actuación, nos encontrábamos asistentes de variada edad y algunos de los familiares de la banda. Parecía un concierto de una banda de colegio muy de los 2000.

Noah and The Loners en la sala Siroco (fotografía de Marina Benítez) Noah and The Loners en la sala Siroco (fotografía de Marina Benítez)

Con un repertorio que recogió un total de 12 canciones, supieron ganarse al público madrileño. A pesar de su corta edad, se notaba que los de Brighton tienen sobre sus espaldas algo de rodaje sobre los escenarios. No se cortaron ni medio pelo a la hora de interactuar con los asistentes, a lo que nosotros supimos responder perfectamente. Incluso entre canción y canción, Noah se atrevió a preguntar si alguien hablaba inglés, a lo que respondió que no hablaba español, pero si sabía algunas palabras en francés.

La banda ofreció un directo rápido, sin apenas cortes y fluido. Encajó perfectamente con el estilo de música que tocan y su edad. Al final eso buscamos cuando somos adolescentes: vivir y exprimir todas las emociones y experiencias al máximo.

Sin un bis, pero con final al ritmo de los Sex Pistols y su God Save The Queen

Noah and The Loners en la sala Siroco (fotografías de Marina Benítez)

La lista de canciones fueron Hell Of A Day, Teenager Tragedy, Protest Anger o Crash Landing. A las que se unieron otras como Blackout, Real Boys, Losing My Head, Vessel, You Make Me, George, Gravity o Just Kids. Todas ellas intuyo que serán parte de su nuevo LP que saldrá el próximo mes de febrero. Gracias a nuestra fotógrafa, Marina, tengo bien guardada la setlist.

Al final del concierto dijeron que Protest Anger sería su última canción, pero nos dieron una grata sorpresa. Empezaron a sonar los primeros acordes de una canción que todos conocíamos: God Save The Queen de los Sex Pistols. A partir de ese momento, se montó un corro entre el público y, como no, le siguió algún que otro pogo. Fue el broche final y perfecto a una noche gamberra y punkera.

Estoy segura que a los de Brighton les augura un futuro prometedor y seguirán dando guerra. Creo que su música no es un mero pasatiempo y contiene mensajes claros sobre el cambio climático, el colectivo LGTBI+, la situación política o la crítica social.

Marina y yo pudimos estar hablando un rato con Noah y Amber a la salida del concierto. Estaban muy agradecidos por la gente que había asistido. Nosotras con el subidón con el que salíamos solo pudimos felicitarles por el directo. Les deseamos que les fuera todo genial y que volvieran de nuevo. También nos dijeron que se fijaron en mí. Porque vieron que alguna canción me sabía. La respuesta me la guardo para la posteridad.

Esperamos verlos pronto de vuelta por nuestro país. ¡Larga vida al punk!