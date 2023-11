Crónica de Nothing But Thieves en Londres (OVO Arena Wembley, 2023)

Nothing But Thieves anunciaban su sold out unos días antes de su cita doble en el OVO Arena Wembley, los días 10 y 11 de noviembre. Regresaban al Reino Unido tras su gira americana durante los meses de septiembre y octubre de este mismo año.

Muchos vimos peligrar los conciertos que estaban programados tras Glasgow, debido a un problema de salud que afectó a la voz de Conor Mason. Esto impidió que la banda pudiera tocar el 3 de noviembre en Bournemouth. De hecho, al día siguente, actuaban en Manchester, y pidieron a través de sus redes sociales que el público cantará lo más fuerte posible, y así facilitar que Mason no forzará la voz. Y los asistentes no decepcionaron tal y como se puede ver en algún que otro vídeo que circula por las redes.

King Nun y Kid Kapichi, teloneros para una noche muy especial

King Nun Kid Kapichi

King Nun y Kip Kapichi en el OVO Arena Wembley (fotografías de Paula Ayllón)

A eso de las 6 menos algo de la tarde del sábado llegamos a la estación Wembley Park, situada a las afueras del centro de Londres, que se encuentra muy bien comunicada. Unos minutos más tarde, y a pesar del frío que hacía, entramos en el OVO Arena Wembley.

Para ir abriendo la noche pudimos disfrutar de dos teloneros, King Nun y Kid Kapichi.

Los primeros en salir al escenario fueron King Nun, banda formada por un grupo de amigos del colegio que vienen pisando fuerte en el paronama musical. El grupo también ha construido una impresionante reputación en vivo, con giras como cabeza de cartel en Europa y Estados Unidos. Dieron un directo de lo más gamberro a base de guitarras distorsionadas, voces guturales y saltos en el escenario de lo más loco.

Pero ahí no terminó todo. Dimos paso a Kid Kapichi, un grupo conocido de forma tardía, por mi parte, y un gran descubrimiento para la escena punk y rock británica. En 2021 sacaron su disco, This Time Next Year, y el 15 de marzo verá la luz su nuevo trabajo, The Goes The Neighbourhood. Pudimos disfrutar de algunos de sus antiguos temas más cañeros como Let’s Get To Work, New England o I.N.V.U, y la presentación en directo de su último single, Tamagochi. Esperamos verlos pronto por nuestro país.

Welcome to the Dead Club Radio

Es un pequeño espacio dedicado a una radio ficticia que nos mete en el universo creado en el último trabajo de Nothing but Thieves, Dead Club City. Una selección en la que sonaron temas como Never Gonna Give You Up de Rick Astley, Sussudio de Phil Collins o Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) de ABBA, entre otros. Muchos nos animamos a cantar y bailar, y otros a hacer señas y movimientos con las linternas de los móviles. Muy buena idea por parte de la banda, para que no se nos hiciera más larga su salida al escenario.

Welcome to the DCC live

ABBA dio paso a una voz que decía: «Life in the Dead Club City»… y unos espectaculares audiovisuales se proyectaron en 4 pantallas que simulaban 4 torres, todo combinado con un juego de luces rojas que emergió de la zona superior del escenario. Inmersos en el Dead Clud City, salieron al escenario Conor Mason (vocalista), Joe Langridge-Brown (guitarra), Dominic Craik (guitarrista y teclista), James Price (batería) y Philip Blake (bajista). Una voz pregrabada decía «Welcome to the DCC, all the heaven, all the time». Mason saludó al público diciendo «Wembley, are you there?«, y empezó a cantar bajo las luces rojas: «Welcome to the DCC, Dead Club City / Wake up in the DCC, Dead Club City / All the heaven, all the time / If you dream it, you can have it / If you believe it, it can happen / Welcome to the DCC, Dead Club City / Live your perfect life»… El punto de partida de toda la locura que fue el directo.

El concierto en su conjunto fue un espectáculo, no solo por la vestimenta tan bien elegida para el momento, sino también los audiovisuales proyectados, el juego de luces y el setlist elegido, que nos hizo viajar por toda su discografía. Todo encajó a la perfección.

Conor Mason en pantalla y Dom Craik, abajo Phil Blake, al fondo, y Dom Craik Conor cantando YKMTW

Tras esta primera canción, tocaron Is Everybody Going Crazy? y Tomorrow Is Closed. Al finalizar esta última, Conor, o como muchos de sus seguidores le han bautizado, Father Mason, se puso una máscara que echaba humo, elemento utilizado en el videoclip de la canción, y que encajó perfectamente en la performance del directo. A estas le siguieron Broken Machine, Real Love Song o You Know Me Too Well. A mediados de este último tema, Conor se fue bailando hacia Dom y se arrodilló a sus piernas. Obviamente, a esto le siguió una ovación desde la primera hasta la última fila del recinto. Sonó el falsete de City Haunts, y le siguió I Was Just a Kid y Sorry.

Llegó el momento de Do You Love Me Yet?, que es el más discotequero de su último disco, y en el que los pies se contagian por el ritmo. Todo ello animado con los lyrics de la canción en las pantallas de uno de los laterales del concierto.

Dom Craik en el escenario mientras suena Do You Love Me Yet?

Conor desapareció del escenario y dejó el protagonismo a sus compañeros de banda, que hicieron una band jam que incluyó los temas Ce n’est Rien, Gods y Number 13. Este fue uno de los mejores momentos de todo el concierto, donde se pudo escuchar la potencia de las guitarras, el bajo y la batería. Para mi parecer, fue brutal. Nos introdujeron Unperson, una de las mejores canciones compuestas por la banda. No solo a nivel musical, sino también la letra. Habla del problema de las redes sociales y de que somos clones de otros clones. Conor se sale a nivel vocal cuando la canta en directo, al igual que otras canciones.

Comienza la recta final y el recinto se iluminó con las luces de los móviles. Instante que nos ayudó a bajar un poco las pulsaciones con Green Eyes :: Siena, y coger fuerzas para disfrutar de Trip Switch y Futureproof. En este último, tras cantar Conor la parte de la canción que dice «On the water / In the creature / In the body / In the species», se produjo un silencio mucho más largo que en el disco. Inevitablemente, fue interrumpido por el público que empezamos a cantar de nuevo el estribillo, adelantándonos a la banda.

Impossible y Conor Mason

Quizá el momento más emocionante fue Impossible. La primera vez que lo escuché en directo fue en La Riviera, en abril de 2022, y ya me pareció espectacular. Pero oír la voz de Mason en un gran recinto, donde en cada rincón del mismo podías escuchar su maravillosa voz, te quedas sin palabras. Sentir como la melodía se metía bajo la piel… No voy a negar que estuviera llorando como una magdalena durante toda la canción.

Conor cantando Imposible, y detrás el guitarrista, Joe Langridge-Brown Phil Blake, James Price y Conor Mason

And we shall overcome, as we’ve done before…

Esto llega a su fin, y nadie quiere que se termine. Pero… «lo superaremos, como lo hemos hecho antes», tal y como dice el estribillo de Overcome. Esta canción le ha quitado el puesto en el setlist a Imposible, tema con el que cerraban en el último tour todos sus directos.

Sin embargo, no me voy a adelantar porque, obviamente, tocaron su archiconocido Amsterdam. Al estar muy delante, no pudimos ver si hubo algún pogo, que le viene como anillo al dedo a este tema. Aunque tampoco es de esperar que no lo hubiera porque el público en muchos momentos dejó que desear. Alguno parecía estar clavado al suelo, y bueno, que decir de aquellos que se pasan todo el concierto hablando… Ni en Inglaterra se libran de esta moda.

Que podemos decir de Amsterdam que no se haya dicho antes. Fue una pasada en directo, se saltó y se gritó. Este tema nunca defrauda. Durante toda la actuación, Conor movió el micrófono para que los fans fuéramos uno más de la banda. Nos dio el protagonismo en muchas canciones. Hecho que se agradece siempre y hace que se cree un vínculo especial entre el grupo y el público.

Mason no dejó de interactuar con sus compañeros de banda y entre ellos mostraron mucha complicidad. También dio las gracias a toda la gente que ha participado en la organización de la gira y tuvo unas bonitas palabras tanto para el público como para sus padres y sus abuelos ahí presentes.

Y sin más dilación dio paso al último tema de la noche, Overcome. Donde nos invitó a darlo todo y bailar hasta el último instante de la canción.

Tras su gira por el Reino Unido e Irlanda, visitarán Tailandia, Corea del Sur y Sudáfrica. En marzo viajarán a Chile, Argentina y Brasil, y en junio acompañarán a Green Day en varias ciudades europeas. Pero antes, iniciarán su gira europea en Paris en febrero de 2024, y la finalizarán el 1 de marzo en Madrid, donde esperamos verlos con muchas ganas.