Crónica de Nothing But Thieves en Madrid (La Riviera, 2024)

Nothing But Thieves regresó a Madrid el pasado 1 de marzo para presentar en directo su último trabajo, Dead Club City. Hacía dos años que no venían a nuestro país, y se notaba la expectación por verlos de nuevo. La última vez que nos visitaron fue en 2022, como parte de su gira Moral Panic en abril de ese año, y poco después en el Mad Cool Festival.

Madrid fue la ciudad elegida para cerrar su tour europeo, con el que llevan girando un mes por casi todo el continente. Antes de llegar a la capital, la banda de Essex actuó en ciudades como París, Amberes, Ámsterdam, Berlín, Praga o Milán, colgando el cartel de sold out desde hace varios meses. Era imperdonable perderse su directo.

Conor Mason, su frontman, es reconocido como una de las mejores voces a nivel internacional, y con los años ha desarrollado un registro vocal impresionante, inalcanzable para muchos artistas. Más allá de su inconfundible voz, hay que reconocer que se le ve cada vez más cómodo en sus conciertos y conecta perfectamente con su público. Desprende una carisma que es inevitable no caer antes sus encantos vocales, creando una sinergia perfecta con el resto de los miembros de la banda: el guitarrista Joe Langridge-Brown, el guitarrista y teclista Dominic Craik, el batería James Price y el bajista Philip Blake.

Pero Nothing But Thieves no solo se destaca por la voz de Mason, sino también por resonar en una sociedad cada vez más conectada con sus letras, que abordan temas como las redes sociales, el cambio climático, conflictos o incluso la industria musical. Un claro ejemplo es una de sus últimas canciones, Do You Love Me Yet, en la que hacen un examen crítico de la influencia de la industria musical en los artistas y su búsqueda de fama y aceptación.

Dom Craik en La Riviera (fotografia de Marina Benítez) Joe Langridge en La Riviera (fotografia de Marina Benítez) Phil Blake en La Riviera (fotografia de Marina Benítez)

Madrid al ritmo de Dead Club Radio

Alrededor de las 8 de la tarde, Niños Bravos, seleccionados como teloneros tanto en Barcelona como en Madrid, salieron al escenario. Lamentablemente, nos quedamos con las ganas de ver a Bad Nerves. Aunque los primeros crearon ambiente para los de Essex, y a muchos en la sala les encantó, en especial, a muchos que habían viajado desde otros lugares de Europa, muy a nuestro pesar, se quedaron muy lejos de lo que esperábamos para una noche tan especial.

Estos dieron paso al formato con el que llevan girando Nothing But Thieves desde que empezaron su gira en Estados Unidos el pasado mes de septiembre: Dead Club Radio. En esta ocasión incluyeron más canciones que en otros conciertos de la gira, saliendo al escenario pasadas las nueve y diez de la noche.

Sonaron canciones como Autroportrait de Demob Happy, Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra y Never Gonna Give You Up de Rick Astley, siendo Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) de ABBA la que dio el pistoletazo a su actuación.

El público madrileño disfrutando de Nothing But Thieves en La Riviera (fotografia de Marina Benítez)

Bienvenidos al Dead Club City

Conor, Dom, Joe, Price y Phil tomaron el escenario de La Riviera ante 2.500 personas entre aplausos y vítores.

Con un «Hola, Madrid» por parte del frontman y luces rojas que sumergían al público en una atmósfera infernal, nos sumergimos en el universo del Dead Club City. Así empezó a cantar «Welcome to the DCC, Dead Club City / Wake up in the DCC, Dead Club City / If you dream it, you can have it/ If you believe it, it can happen /Welcome to the DCC, Dead Club City/ Live your perfect life».

Durante dos horas de concierto, no faltaron temas como Sorry, Trip Switch o Amsterdam, pasando por Everybody Is Crazy?, Broken Machine, Tomorrow is Closed, Drawing Pins, Pop The Balloon, o su último single, Oh No :: He Said What?, que será parte de la versión extendida de su último disco.

Conor dedicó unas palabras de agradecimiento por el apoyo a la banda durante más de 10 años, ya que les habían permitido seguir haciendo la música que querían. Quizás este fuera uno de los momentos más emocionantes de toda la noche porque dio paso a la balada Lover, Please Stay, canción que cantó en acústico junto a Dom y Joe. En ese momento La Riviera se tiño de luces blancas.

Tampoco faltaron City Haunts, con un impresionante falsetto del cantante, Futureproof, en la que la banda se quedó en silencio y el público seguía cantando, la archiconocida Impossible, con los coros del público, u Overcome, como el broche de oro de la noche.

Conor Mason en La Riviera (fotografia de Marina Benítez) Phil Blake en La Riviera (fotografia de Marina Benítez) Dom Craik en La Riviera (fotografia de Marina Benítez)

«Madrid, eres una ciudad muy bonita, y te queremos mucho«

El ambiente durante todo el concierto fue perfecto, incluyendo la puesta en escena. Entre los asistentes, gente de variada edad. Está claro que Nothing But Thieves atrae desde los más pequeños hasta los más mayores, y son una banda con cada vez más seguidores por todo el mundo.

Me sorprendió que no ofrecieran agua antes de que empezará la actuación, cosa que en otros conciertos de la gira donde he estado, Londres y Múnich, no faltó. En la Riviera hacía un calor infernal, y hubo algún que otro desmayo. Conor, preocupado, paró el concierto para que pudieran auxiliar a una chica y que nos dieran agua. El guitarrista Joe también ofreció botellas de agua entre los asistentes. A pesar de este pequeño susto, el concierto se desarrolló sin más dilación.

La banda creo una sinergia perfecta con el público. Conor no solo se animó a decir alguna que otra palabra en castellano, sino que bromeó con alguna frase que luego reconoció que no eran palabras bonitas.

Después de terminar Real Love Song, gritó «¡Madrid, que bien verte de nuevo! Gracias a todos por venir […] eres una ciudad muy bonita, te queremos mucho». Presentó a la banda y preguntó si alguno habíamos estado la última vez, o si era la primera vez. Finalizó dirigiéndose a su compañero Dom: «Y ahora voy a cantar con este hombre sexy». Flirteo habitual antes de dar paso a City Haunts.

Era el último show de la gira y, según las palabras del cantante, estaba siendo el mejor de todos debido a la energía que desprendíamos. Sinceramente, creo que no pudieron tener un público más enérgico. En resumen, temblaron los cimientos de La Riviera el pasado 1 de marzo.

Conor Mason en La Riviera (fotografia de Marina Benítez) Conor Mason en La Riviera (fotografia de Marina Benítez) Joe Langridge, y detrás Dom Craik, en La Riviera (fotografia de Marina Benítez)

Próxima fecha: el 10 de julio en el Mad Cool

A pesar de que Nothing But Thieves tienen una larga trayectoria musical, es una suerte poder seguir disfrutándoles en salas más pequeñas en las que ellos mismos dicen sentirse muy cercanos al público donde pueden vernos reír, cantar, llorar y emocionarnos.

Seguro que muchos nos quedamos con más ganas de su música, pero de momento habrá que esperar hasta el Mad Cool, donde actuarán el día 10 de julio.

Nothing But Thieves en La Riviera (fotografía de Marina Benítez) Nothing But Thieves en La Riviera (fotografía de Marina Benítez)

Setlist del concierto