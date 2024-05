Crónica de Parov Stelar en Madrid (La Riviera, 2024)

Marcus Füreder, más conocido como Parov Stelar, es uno de los pioneros del electro swing a nivel mundial y desembarcó junto a su banda de músicos el pasado 26 de abril en Madrid, con un formato funcionó perfectamente en la sala La Riviera. Su directo mereció la pena vivirlo: hizo vibrar los cimientos de la sala y el público estuvo en todo momento entregado. Pero podemos adelantar que no fue un concierto de electrónica al uso.

Parov Stelar y su espectacular banda

Parov Stelar en La Riviera (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es) Parov Stelar en La Riviera (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es) Parov Stelar en La Riviera (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

A eso de las 9.00h, puntuales como un reloj suizo, se apagaron las luces y en las pantallas del fondo comenzaron a proyectarse unas imágenes un tanto psicodélicas que anunciaban la fiesta que se iba a montar en breves.

A pesar de que solo se vislumbraba su silueta, ya sabíamos que Parov Stelar estaba en el escenario frente a su mesa. A continuación salieron los músicos que le acompañaban: Alex Valdés (trompetista), Jakob Mayr (trombón), Sebastian Grimus (saxofonista), Michael Witter (bajista) y Willie Larsson Jr. (baterista). Sin embargo, faltaba aún alguien por presentar, Anduze y Elena Karafizi, los cantantes que dan voz a las canciones del dj en directo y que son alucinantes de escuchar.

Para mí lo más increíble del viernes fue la performance de los músicos y cantantes. Quizá uno de los momentos más estelares fue cuando el vocalista principal nos animó a agacharnos, para luego en el subidón saltar y seguir bailando. Sin rodeos, los auténticos protagonistas fue la banda. Claramente, la disposición del escenario fue la óptima para propiciar esto. Él se situaba en el medio y dejaba un espacio bastante amplio para que el resto se pudiera mover sin problemas.

Todo el conjunto funcionó a la perfección. Podríamos decir que se creó una simbiosis de otro planeta entre Stelar y su banda. Su música en vivo se disfrutó como una orquesta más que electrónica sin más.

El electro swing inundó la capital madrileña

Parov Stelar en La Riviera (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es) Parov Stelar en La Riviera (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

En mi caso es la segunda vez que tengo la oportunidad de ver a Parov Stelar con su banda y, al igual que en el Rio Babel de 2022, no defraudó. Pero puedo afirmar que eso de ver a un artista o grupo en una sala siempre es diferente, y había ganas en el ambiente.

El público madrileño, muy diverso y de edad heterogénea, no dejó de bailar y saltar en todo momento, parecíamos estar en un salón de baile de los años 20 donde todo eran fiestas, lujos y gente tomando champán y whiskey con hielo. Salvando las distancias y cambiando un par de detalles como las copas y cervezas en vasos de plástico, y quizá no tan fashion en lo que a vestimenta se refiere, pero el ambiente y la música eran de una época pasada.

El problema fue el calor sofocante de la sala, para variar, y el aguantar a la gente hablando, pero no abriremos ese melón ahora.

Una noche con banda sonora de los años 20

Parov Stelar en La Riviera (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es) Parov Stelar en La Riviera (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

Stelar hizo un recorrido por todo su repertorio durante las casi dos horas que duró su actuación, con temas musicales que todos conocemos de anuncios como Booty Swing, Mojo Radio Gang o All Night. El dj se quedó en algunos temas solo en el escenario, como en Mambo Rap, en los que demuestra que es un auténtico genio ante la mesa de mezclas.

Otras canciones que tocaron fueron In Between, con la voz espectacular de Elena Karafizi , Chambermaid, Invisible Girl, los acústicos de Clap Your Hands o Jimmy’s Gang, o la versión de Sweet Dreams (Are Made of This) de Eurythmics, interpretada por Anduze.

Por supuesto, hubo un bis de altura y Parov Stelar y su banda volvieron a salir al escenario, esta vez para interpretar Catgroove, la que el mismo austríaco dio paso con algunas palabras en español. Él mismo explicó poco antes que había vivido unos cuantos años en Mallorca, y dijo: «¿Quieres ver a los little gatos, Madrid?».

Tras esta, se despidieron del público entre aplausos y gritos y abandonaron el escenario de La Riviera, dando paso unas últimas imágenes proyectadas al fondo que pusieron un broche de oro a la noche, como si de los años 20 se tratara.

Para terminar nuestra experiencia, solo hacer una nueva petición: queremos que vuelva, otra vez, el electro swing a Madrid.

Parov Stelar en La Riviera (fotografía de Darío Bravo | @dariobravo.es)

Setlist del concierto