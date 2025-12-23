Crónica de Peces Raros en Madrid (Mon Live, 2025)

La electrónica de Peces Raros golpea la capital madrileña a las puertas de las fiestas más familiares, o más temidas. Depende a quién se pregunte. Sí, me refiero a las Navidades. Como si fuera de la última fiesta del año en algún antro a día 31. Pero para eso quedan unos días.

Una banda en evolución: de la densidad platense a la vibración europea

Peces Raros volvió a Madrid con su Artificial Tour y transformó la sala Mon Live en un espacio de pulso constante y energía medida. Sin introducciones extensas, el dúo platense —Lucio Consolo y Marco Viera— inició el show con una secuencia contundente que marcó el tono de la noche: electrónica densa, guitarras precisas y un clima hipnótico que osciló entre la introspección y el baile.

De aquella noche del verano de 2023 cuando los vimos actuar como parte del cartel del Río Babel en la Caja Mágica, poco queda. Aunque quizá no fuéramos conscientes de que empezaban a despuntar en aquel momento.

Desde hace unos años vienen protagonizando una expansión internacional sostenida. Esta vez fue Madrid, ciudad de partida, dentro de su gira por España, que los encuentra en un momento de madurez artística singular.

Peces Raros en la Sala Mon Live (fotografia de @sallychinaski) Peces Raros en la Sala Mon Live (fotografia de @sallychinaski)

El público como extensión de la máquina

La marea argentina, la mayoría entre el público, vitorea y se agolpa en las primeras filas. Un vaivén de caderas y de cuerpos a punto de caer como si de la Torre de Pisa se tratara. En lugar de saltos estridentes o coros desordenados, lo que se generó fue un flujo continuo de cuerpos que se movían con el mismo pulso que la banda. No faltaron los complementos ideales: gafas de sol y abanicos como si de una rave se tratara.

En ocasiones era complicado saber a quién tenías al lado. Un ambiente de continuas luces rosas, rojas, azules. Por el contrario, algún destello blanco que nos permitía aclarar la mirada y poder observar toda la sala.

Lo que puede decirse sin exagerar es que el público madrileño entendió el código.

Peces Raros en la Sala Mon Live (fotografia de @sallychinaski)

Un DJ set más que un concierto convencional

Las luces se redujeron a filamentos fríos, casi clínicos. Una base grave, repetitiva y contenida, empezó a ocupar el aire como un latido previo al despegue. Cuando Lucio Consolo y Marco Viera subieron al escenario, no hubo presentación larga, ni discursos introductorios: la estética de Peces Raros siempre ha sido más proclive a la experiencia que a la palabra. De inmediato se proyectó la idea de que la noche sería una continuidad sonora, casi un DJ set expandido, pero con la corporalidad del rock henchida detrás de cada golpe de batería electrónica y cada textura de sintetizador.

Los asistentes respondieron desde el primer minuto: movimiento continuo, atención plena y una conexión colectiva que se mantuvo durante todo el concierto. Temas como Desaparecer, Cerca y Fabulaciones fueron puntos altos, mostrando la solidez del sonido de su último álbum, Artificial, y la capacidad del dúo para traducir su estética futurista al vivo sin perder intensidad emocional.

Hacia la mitad del concierto, con canciones como No Van a Parar u Óxido, la banda eligió un tramo más atmosférico. No un descanso, sino un descenso al detalle. Allí aparecieron los momentos más introspectivos, donde cada sintetizador se desplegó con un rol narrativo propio. Se redujo la euforia y se adoptó un silencio expectante, un comportamiento poco habitual en salas donde predomina la electrónica. Esta respuesta demuestra algo: Peces Raros logró que la audiencia se relacione con su propuesta desde un lugar más profundo que el simple baile.

Como broche de otro, eligieron Clericó, que coronó una noche que confirmó la consolidación internacional del dúo argentino: una propuesta híbrida, precisa y cada vez más magnética para audiencias europeas.

El concierto reflejó con claridad la trayectoria del grupo. Peces Raros comenzó su carrera con una impronta más ligada al rock alternativo y las atmósferas densas de la tradición argentina. Sin embargo, su evolución los empujó —con convicción y coherencia— hacia una electrónica contemporánea donde conviven el trance, el techno, el synth-rock y las estructuras propias de la música de pista.

Peces Raros en la Sala Mon Live (fotografia de @sallychinaski)

