Crónica de Pulp en Barcelona (Primavera Sound, 2024)

Era medianoche en el escenario Santander del Primavera Sound cuando las pantallas empezaron a lanzarnos mensajes mientras la expectación no hacía sino crecer. Pulp estaban a punto de salir al escenario, en esta gira encore que están regalando a sus fans desde el año pasado y que, por fin, iba a aterrizar en su querida Barcelona. La relación de la banda con la capital catalana daría para rellenar un artículo entero (¿os dice algo el nombre de Razzmatazz?), pero eso lo dejaremos para otro día.

La luna ya lucía en el cielo del Parc del Fòrum, pero el escenario se llenó con una aún más gigantesca mientras veíamos la silueta del arrítmico más encantador del britpop a la vez que sonaban los primeros acordes de una épica I Spy. Los ingleses querían ir al grano y, como bien se encargó de anunciar Jarvis Cocker, traer un poco de magia al escenario en pleno 2024. Dicho y hecho, unas palabras, unas palmas al ritmo adecuado, y la intro de Disco 2000 para volver loca a la multitud. ¡Espectacular!

Tras una magnífica Mis-Shapes, espacio para uno de los momentos más emotivos, no solo del concierto, sino del festival. El año pasado, Steve Mackey fallecía poco antes de arrancar esta gira, y la banda quiso dedicarle la preciosa Something Changed. Quizá, mi balada favorita, en la que se describe a la perfección cómo el amor llega, en ocasiones, en el momento más inesperado para ponerlo todo patas arriba, pero explicado con realismo, sin cursilería. Precioso.

Seguimos bailando emocionados con Pink Glove, cantando a pleno pulmón con F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E., imaginándonos en una rave de los 90 con Sorted for E’s & Wizz, recordando nuestra primera vez con Do You Remember The First Time o cantando sobre promesas incumplidas de amor adolescente en Babies. Emoción a raudales acompañados de uno de los frontman más carismáticos de las últimas décadas.

Todo lo bueno se acaba, pero a veces lo hace por todo lo alto. Tras calentar con Like a Friend, llegamos a otra de esas anécdotas hechas canción que hacen de Pulp un grupo único con Underwear, lo que nos llevó, finalmente, al HIMNO. Mira que he escuchado cientos de miles de canciones en mi vida, pero ninguna me revuelve y me llega tanto como Common People. Puedo decir que posiblemente es mi canción favorita, y eso es mucho decir. Un grito de guerra para la gente corriente, para todos aquellos que, a pesar de todas las dificultades del día a a día, hacen que el mundo siga funcionando. Una canción convertida en sentimiento de pertenencia. Un aullido universal que no pierde vigencia pasados los años.

Y aún faltaba una sorpresa final, ya que no podían irse sin rendir homenaje a esa relación que antes apuntábamos con Barcelona interpretando Razzmatazz, por supuesto. Nos fuimos contentos, extasiados, con la duda de si alguna vez volveremos a ver a Pulp en directo, pero si desafortunadamente no volvemos a tener esa suerte, desde luego será, como ellos mismos anunciaron, una noche que nunca olvidaremos en nuestra vida.