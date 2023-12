Crónica de Queralt Lahoz en Madrid (Sala Villanos, 2023)

“Dios es mi abuela” es la frase estampada en el merchandising que ves según entras a esta reformada Sala Villanos –antes llamada Sala Caracol–. Esa frase hace mención a las mujeres que tanto han acompañado y han sido esenciales, especiales e influyentes para Queralt Lahoz. La sala tiene un equipamiento y unas instalaciones que son casi recién estrenadas. No obstante, es un local que da impresión de ser estrecho, quizás porque la artista ha colgado sold out estas 2 fechas dentro de la programación extra del festival Villanos del Jazz. Acudimos al segundo día consecutivo, el 2 de diciembre, el mismo jornada que concluye su gira con banda.

Con 15 minutos de retraso, a las 22:45, se pone en sample la canción Tan Rico cuando entran los integrantes musicales al escenario. Vestida con un chándal gris, pero que, dependiendo de la iluminación parece tener un distinto color pastel; o bien azul bebé o rosa claro también. Este conjunto está adornado con pinchos punk y tachuelas haciéndolo audaz, pero que combina con un lazo en cada lado de la cadera lo que consigue adaptarlo para parecer más dulce e ingenuo. Para la cara se presenta con unas gafas de sol que no dejan ver su mirada, y que casi ocupan la mitad de su rostro. Haciendo quejíos va dando final a esta introducción.

Tras cantar 4 canciones se quita las gafas de sol diciendo: «Para que me miréis a los ojos». También cuenta que se ha presentado con un gripazo, el que realmente no notamos porque su voz se conserva de buena manera durante todo el concierto. Seguido, empieza a dar palmas para presentarnos lo siguiente: Si la Luna Quiere. Una canción tan bien acompañada con un bajo, que disimuladamente forma la sensualidad del aura del tema, y de lo que se viene también.

Ya No es la canción que canta antes de salir por primera vez del escenario. Tras esta, hay un pequeño paréntesis de silencio para que entren unos acordes en teclado con inspiración árabe. Después vuelve a entrar Queralt Lahoz a escena. Esta vez con un cambio de outfit donde es más fácil ver su figura: una falda larga abierta y un top de manga larga, todo blanco.

Presenta su primer tema lanzado, de 2018: María la molinera. Cuenta que esta canción está dedicada a su abuela que nació en un pueblo de Granada y emigró a Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Aquí hace una pequeña parada. Primero, pregunta al público a ver quiénes son los asistentes que por primera vez la ven en directo, la mitad levanta la mano. Segundo, nos dice que hablará de algo que quizás ofenda a algunos que la escuchan hablar por primera vez. Nos cuenta lo que su abuela le comentaba: «No bebas del agua que sale de aquellos que un día nos la quitaron«. En este discurso menciona tanto a la cultura como a la sanidad para que tampoco nos la quiten los mismos. Después de hablar y de que el público le aplauda, con buena intuición rítmica, acompañan en la percusión a la artista con palmas.

Vuelve a salir del escenario y sale a cantar desafiante El Tiroteo, seguido, Con Miedo a Ti. Es en De La Cueva a los Olivos, donde vuelve a mencionar a su abuela como su Dios. En muchas de sus letras habla de las mujeres de su vida, especialmente de su abuela y de su madre. Esta pista está conducida por una percusión de son cubano y unas guitarras españolas. Y para Con Poco consigue que sea su tema de setlist que el público más acompaña gritando su pegadizo e intuitivo estribillo. A su vez, está muy bien rapeado con unos instrumentales flamencos.

Para continuar, y volviendo a comunicarse con el público, pide a sus compañeros un peine, y así, ella se peina en el escenario. Aquí, comenta que, aunque esté mal visto hacerlo, o incluso limarse las uñas en público, ella se salta el protocolo. Manda un beso a Bad Gyal haciendo alusión a cuando esta artista recogió en el pasado septiembre el Premio Vanguardia Talento Joven Internacional. En ese evento, la artista urbana se saltó el protocolo cuando le recibieron los reyes en el escenario, ella le dio un beso antes a la reina que al rey. Tras mencionar esta anécdota, canta una versión cumbia de Vendavales, tema de Lahoz lanzado hace un año.

También hay hueco para el reggaetón, En Otro Lugar, que está exquisitamente combinada con el pop. Queralt la presenta diciendo: «Un perreo como en los viejos tiempos». Como no, este comentario lo menciona para juntarlo en el final con el estribillo de Fanática Sensual, el hit de Plan B. Y para ir dando fin al show, es el momento de presentar su último single, El Alijo, una bachata que invita a bailar con tu acompañante. Es sin duda otra demostración de que hay que venir a este concierto bien acompañado, pero que por culpa de haber vendido todas las entradas es difícil mover el esqueleto en esta aglomeración.

Antes de la siguiente canción la banda sale del escenario, y aquí, la artista presenta una versión extendida de la copla Aurora, cantada a cappella. Es el tema que cierra el EP Alto Cielo (2023). Ella nos da un discurso hablando de los momentos de soledad, tristes o depresivos que tenemos cada uno con nosotros mismos y que no compartimos en Instagram u otras redes sociales, que nos los quedamos para nosotros. Los músicos vuelven a entrar para interpretar Dame Doblones.

Hizo varios amagos antes de terminar el concierto haciéndonos creer que No Me Salves iba a ser la última. El repertorio traía sorpresa cuando eran más de las 00:00, y ya lo cierra con Me Gusta donde consigue hacer pasar calor a la audiencia en este diciembre tan frío de Madrid. A parte de agradecer y presentar a su banda y a los técnicos se lo agradece a todos los trabajadores de la sala que hacen posible el concierto diciendo: «¡A toda la clase obrera!».

En conclusión, el concierto logró generar el ambiente de verbena de un pequeño pueblo. Donde, aunque cante las canciones de su propiedad, consigue crear un ambiente festivo juntando a diferentes generaciones y cantar géneros tan inspirados en la raíz y tan variados como el de las romerías. Para sus temas deja líricas con lemas actuales, que, por bien que parezcan muy alegres por su forma, son muy sensitivas y dolorosas.

Durante toda la duración Lahoz mostró una actitud de presencia. Cuando canta parece una atrevida rapera que interpreta rumbas, tumbaos, R&B, bachatas o flamenco, entre otros géneros latinos. Combinando esto con unas canciones sumamente atractivas, no sólo por los ritmos de las canciones, sino que por su presentación y el ambiente que su música consigue crear. Sus referencias son tan ricas como los artistas y géneros que ella escucha. Te gustará si te gusta irte a fiestas de barrio, oír jaleo, escuchar a Rodrigo Cuevas o a la Shakira de 2005.