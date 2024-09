Crónica de Rayden en Madrid (La Riviera, 2024)

Fotografías de Darío Bravo / @dariobravo.es

¡Qué difícil es decir adiós! Recoger todo, abrir la puerta e irse. Sin un “hasta luego, nos vemos”. No. Lo que sale por la boca es un “hasta siempre”. El pronunciado el pasado viernes por Rayden y su banda en La Riviera sigue resonando en la sala. Porque, tras haber estirado al máximo la despedida de los escenarios, llegó el momento de enfrentarse al último baile.

La noticia de su retirada fue una sorpresa. En el punto más dulce de su carrera, David Martínez Álvarez anuncia en redes que deja la música. Casi un año después, pasando por un simulacro de despedida en el WiZink de Madrid en diciembre del 2023 —del que saldrá un disco en directo—, hasta la extensa gira de festivales de este verano, llegó el ultimísimo concierto.

El de Alcalá decidió celebrarlo en una de las salas más mágicas de la Península. En 2015 la llenó por primera vez y, ese sold out, marcó un antes y un después. Algo tiene La Riviera; ya se vio hace pocos días en el parón de Vetusta Morla y, nueve años más tarde, Rayden volvió ahí para salir por la puerta grande.

La carga emocional de la noche era innegable. Lo que sorprende es que, entre las caras que allí había, la emoción no era triste. Primaba la alegría de todo lo que representaba David, su banda y las canciones. Porque si algo ha caracterizado los conciertos de Rayden, es la comunión entre escenario y público. Cómo no iban a acallar su nostalgia para hacer suya, con el mayor de los respetos, las de unos músicos que no podían contenerla por sí mismos. Siempre los han llevado en volandas. La última vez no iba a ser menos.

En poco más de dos horas, Rayden repasó 23 años de carrera. El setlist funcionó como un tiro y toda su discografía se vio representada: batallas de gallos, sastres de sonrisas, el Benidorm Fest, la conciencia política… Eso sí, el mayor protagonismo fue para La victoria imposible (2023), último LP publicado, con el que dio muestras de la amalgama de géneros y artistas de los que bebió.

Patria de los ausentes dio el pistoletazo de salida. Las palmas empezaron a sonar y no pararon, mecidas por la batuta del maestro de ceremonias. Tampoco los coros. Cuando las voces de David y Mediyama se quebraban, toda la sala cantaba al unísono. Alma 22, Finisterre y El mejor de tus errores fueron de los momentos más mágicos de la noche.

Si la pista parecía una hermandad, encima del escenario no fue menos. David tiene el lujo de poder presumir de bandaza. Mesh, Mediyama, César, Héctor, Jhony y Jonathan se ganaron a pulso sus respectivos momentos de protagonismo. Rayden siempre fue un proyecto más allá de un simple frontman y así lo manifestaron. De hecho, decidieron no llevar a artistas invitados porque, en palabras de David, «lo de hoy es nuestro».

Desvivido en agradecer, el de Alcalá recibió el amor dado con creces. Durante su carrera, hizo colectivo su éxito individual. Uno de los versos de Abrazos impares dice Siempre mío / sempiterno. Sus fans le dieron una vuelta de tuerca para dedicárselo, cambiando ese mío por un nuestro. El culmen llegó con Ubuntu. Cientos de carteles en los que se leía Soy porque somos / siempre seremos desataron las lágrimas del cantante. Al final se recompuso para poner a saltar a toda la gente, unida como ya es tradición con esta canción en un abrazo común.

La emoción acumulada desbordó con la traca final, entre las que destacan Imperdible, Haz de luz y La mujer cactus y el hombre globo. En la penúltima, Multiverso, David aprovechó para alabar el haber conseguido que personas de franjas de edades muy dispares sintiesen lo mismo. Pocos grupos lo consiguen. Y llegó. Matemática de la carne. La última canción. El último estribillo. El último baile. «Ha sido una pasada compartir tiempo con ustedes». Así se despidió Rayden de La Riviera y de Madrid. Las lágrimas fueron ya incontenibles y el público, reacio a marcharse, no dejó de aplaudir y corear a una banda que puede irse con la cabeza bien alta. Quedan las canciones y este clímax, final feliz.

Setlist Rayden