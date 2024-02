Crónica de Swans en Barcelona (Razzmatazz 2, 2024)

«No creo tener mucho en común con la mayor parte de la música que se hace en estos tiempos. La música es mi iglesia y la música de Swans edifica el alma y destruye el cuerpo» Michael Gira

Bien sabidas son las descargas de potencia que Swans despliega en sus directos. Y es que cuando uno decide ir a ver a estos cisnes en vivo en estado salvaje cualquier cosa es posible. Esto forma parte de su encanto y adicción. Pero a diferencia de otros conciertos donde la brutalidad es dominante, esta vez no fue necesario llevar tapones para los oídos. Eso sí, hubo mucho ruido y fuerza, poder y abrasión, pero se pudo disfrutar de todo sin llegar a los vértigos ni a los derrames digestivos.

He seguido a Swans desde hace años pero por razones personales me perdí su actuación durante el último Primavera Sound de 2023. Esta vez no podía fallar y acudí a la nueva cita con un buen amigo del trabajo, un auténtico friki de la banda. La sueca Maria W. Horn abrió como telonera el evento ofreciendo un set basado en la manipulación del tiempo y del espacio a través de extremos de música drónica, estructuras minimalistas y electrónica de síntesis.

Maria W. Horn en Razzmatazz 2 (fotografía de Christian Bertrand) Maria W. Horn en Razzmatazz 2 (fotografía de Christian Bertrand)

Michael Gira, líder de los míticos Swans y fundador del sello Young God Records, arrancó su concierto puntualmente a las 19:30 en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona. Con buena acústica y el aforo completo, la banda salió a escena con los seis miembros de su último disco The Beggar. Michael Gira, Kristof Hahn, Christopher Pravdica, Phil Puleo, Larry Mullins y la enigmática Dana Schechter conformaron la alineación que dio forma al sonido de la banda durante el concierto. Era difícil saber el setlist que iban a interpretar ya que la banda nunca sigue un patrón definido. Muta constantemente sus temas y, por tanto, nunca sabes realmente lo que irás a oír. Esa es otra de las gracias que tiene la formación neoyorquina.

Sin limitadores de volumen la banda sonó a su antojo. Fue como asistir a una experiencia pagana, donde los rituales sónicos y la liturgia escénica invadieron el alma hasta convertirla en esclava de sus propios rugidos. El sonido fue muy intenso, vertiginoso, un caos controlado que reventaba pero al mismo tiempo te hacía disfrutar de ese sufrimiento. Ascensos, caídas, reposos bajo suspensión flotante, desarrollos acelerados hasta su máximo clímax, para luego caer en picado y, tras una milésima de segundo, cuando nadie lo espera, desatar una repentina y ensordecedora explosión de hidrógeno sónico. No todo el mundo es capaz de soportar tal revulsorio, pero no cabe duda de que Swans es una banda tremenda que se ha ganado a pulso su trino en la historia.

Los estadounidenses empezaron a construir su arquitectura sónica de manera suave, ladrillo a ladrillo, bajo una superposición de bucles atmosféricos impulsados desde una aceleración que eclosionó en un estallido instrumental haciendo saltar los tímpanos. Fue un puro trance ancestral marcado por la batería salvaje, las guitarras cayendo a plomo, junto a potentes contrapuntos y efectos electrónicos como envoltorio atmosférico.

En primer plano, la voz ecográfica de Gira clamando su narrativa oscura y controlando toda la acción operística. Pocas bandas son capaces de generar tal vorágine sónica. Los conciertos de Swans son como un harakiri, te hinca la katana y lentamente va destripándote hasta dejarte pulverizado. Es como un acto de respeto, devoción y honor. No hay estigma racional que pueda defenderse de tal embate. Es sobrevivir por encima del caos y dejarte llevar por sus efluvios.

Swans en Razzmatazz 2 (fotografía de Christian Bertrand) Swans en Razzmatazz 2 (fotografía de Christian Bertrand)

Por tanto, los trabajos de Swans no se desarrollan a modo de susurros y cantinelas. Son canciones que desatan furibundas estampidas, abismos y quiebras mentales que se extienden a través de extensos y complejos paisajes sonoros. La mente debe estar en constante alerta, ya que se expuesta a una experiencia sónica infernal. Este tipo de música hay que entenderla y, sobre todo, encontrar sus razones. No se puede ir a un concierto de Swans sin saber a a qué vas. La experiencia es un profundo descenso al Hades y un ascenso vertiginoso al reino de Zeus. Entre medio, las pesadillas mundanas y del ser humano que te zozobran el cráneo como una trituradora.

A pesar de este enorme torbellino de emociones y sonido, los álbumes de la banda siempre han sido elogiados por la crítica. Es puro noise y catarsis elevadas al cubo pero conceptuados y plasmados con talento, sentido y objetividad. Es, en definitiva, ese reflejo asesino de la oscuridad que impera en el mundo y en nosotros mismos, y Swans es el poder que libera a todos sus monstruos.

Como personaje y líder de la banda, Michael Gira se expresa a través de la música. Es su sangre y su cerebro. Para él la música es su hábitat, su élan vital y su catedral; los músicos son sus discípulos y el público su cohorte adoradora. Todo se percibe cuando estás en uno de sus conciertos: los cuerpos y las cabezas no paran de ladearse siguiendo la espiral sónica que desencadena la formación.

La escena en directo es, por consiguiente, un panteón, un templo. La conexión con el público es muy concreta y escasa. Solo existen ciertos picos donde la banda, en especial Gira, se entrega a su extensa parroquia. Gira busca la máxima concentración de los oyentes, gravitados a ser arrastrados por los mantras sónicos que se van generando durante el directo. Al mismo tiempo, Michael se erige como un director de orquesta, levantando los brazos al aire, cerrando los ojos y conectando sus flashes endógenos con los restantes miembros de la banda mientras el público cabecea el trance desencadenado.

Fueron dos horas y media de concierto, pero escasamente se tocaron seis temas. No hubo bis. Todo empezó y acabó puntualmente, como una máquina perfectamente sincronizada en el espacio tiempo. La improvisación fue la línea que marcó los temas desarrollados; es la tónica que siempre marca a Swans en sus shows. Nada se hace o se repite como en el original. Esta música y estos músicos pueden permitirse ese lujo. Su sonido es tan intenso que implica un tremendo esfuerzo mental y emocional. Solo se comprende cuando te zambullas en el seno de la turbulencia y sus tentáculos te envuelven hasta el esófago. Larga vida pues a los cisnes.