Crónica de The 1975 en Madrid (WiZink Center, 2024)

The 1975 por fin vinieron a España con su propia gira. Es algo no histórico, pero sí muy deseado. Al final, la pureza que traen las giras propias dista mucho de la homogeneidad que presentan los formatos en los festivales. Recordemos que los británicos tenían una gira pensada en 2020 por España, pero la pandemia truncó sus planes, como los de todos. La cosa se fue estirando tanto que acabaron viniendo al Mad Cool 2023, y poco después, saltó la noticia de su gira. Claramente, perdérsela era un error grave.

Hoy he leído a un escritor bastante popular sobre la relevancia de Matty Healy y los suyos en este siglo XXI. Observando el fandom que mueven, la heterogeneidad de su público y los temas que abordan en sus letras, siento que representan a una horquilla inmensa de la población.

Dejando por un momento la música a un lado, The 1975 pone voz a muchas y muchos de nosotros. Al final, somos productos del desencanto, del consumismo, de las relaciones efímeras, de la mala higiene mental, de la era de internet. Matty Healy se alza como un pequeño gurú de todo esto, aunque su expediente sea de lo más variopinto. No es el mejor ejemplo, pero al final, este rol también le da humanidad. Sabe que es el foco absoluto de atención: cada paso es seguido con atención, sabe cómo actuar, cómo jugar con la cámara.

Pero, claramente, su mensaje cala hondo entre la juventud, sobre todo porque alza la voz sobre los problemas sociales pertenecientes especialmente a su generación. Nos gusta que además de músicos, tengan esta responsabilidad social tan integrada.

The 1975 en WiZink Center (fotografía de Jordan Curtis)

The 1975: Tres actos inolvidables en Madrid

Los británicos visitaban Madrid en el marco de la gira Being Funny in a Foreign Language, siendo su quinto disco de estudio. Habíamos visto vídeos de la bonita puesta en escena de la banda y nos moríamos de ganas de ser parte de esa casa, de ese hogar sin límites. Aunque no trajeron la totalidad del escenario (debe resultar inviable girar así por media Europa), tenemos que reconocer que es original.

A las 21 horas en punto, Matty y su banda, formada en vivo por un total de ocho personas, salieron a quemar todos los cartuchos posibles. Entre la deuda de gira propia y el concierto algo errante del Mad Cool 2023, sabían que tenían que darle un empujón extra. Con todo el papel vendido en un WiZink bastante cómodo, supieron cautivar desde el primer instante.

Abriendo con la primera canción de su primer álbum, The 1975, los hits no se dejaron de suceder. Parece mentira que, a pesar de su juventud, hayan sabido exprimir tan bien el sonido pop rock noventero y acercarlo a un público mayoritariamente joven. Que hablemos de hits, no quiere decir que hablemos de hits ordenados. El concierto está estructurado en una parte más íntima y, tras un corte llamado Matty’s nightmare (donde es absorbido por una tele, una metáfora muy real de cómo estamos en la actualidad, viviendo la vida tras una pantalla), viene la locura colectiva, la artillería pesada.

The 1975 en WiZink Center (fotografía de Jordan Curtis)

Setlist y últimas reflexiones

Más de dos horas de concierto, con un setlist impecable donde no faltaron Robbers, ni Looking for Somebody (to Love), If You’re Too Shy (Let Me Know), It’s Not Living (If It’s Not with You), Somebody Else, Chocolate o People, que rompe los esquemas de las anteriores.

Espectáculo hecho por y para el público, una actuación generosa. Suenan de lujo, experiencia plena. No podemos decir nada en contra, salvo que, le pese a quien le pese, su relevancia musical a día de hoy está al alcance de unos pocos.

Posiblemente estén en su mejor momento musical, y no sabemos si estas mieles del éxito serán eternas o si prescribirán pronto, pero por ahora, deben dejarse querer por todo lo bueno que les está pasando. No sabemos cuánto durará la estabilidad de todo esto, pero tampoco queremos perderlo. Ojalá duren mucho porque aún les queda mucho por hacer.

Sin duda alguna, una gran noche la de The 1975.