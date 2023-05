Crónica de The Dandy Warhols en Madrid (Sala La Paqui, 2023)

Fotografías: Dario Bravo

Tras su paso por el Mallorca Live Festival (19 de mayo) y el Deleste Festival (20 de mayo) en Valencia, The Dandy Warhols, con casi 30 años de carrera musical a sus espaldas, aterrizaron con su rock alternativo en la Sala Paqui de Madrid donde dieron un directo brutal y que, por consiguinte, a nadie dejó indiferente.

La banda americana formada por Courtney Taylor-Taylor (voz y guitarra), Zia McCabe (teclados, teclas de bajo, voz), Brent DeBouer (batería) y Peter Holmström (guitarra y bajo, a veces los teclados) presentaron su último álbum The Black Álbum (2023), o eso creímos. Porque nos hicieron un recorrido por su amplia trayectoria musical llevándonos hasta los años 95 y 97.

1997 fue un punto de reflexión: su carrera dio un cambio, ya que ficharon por Capital Records, y con ello, salió a la luz su segundo disco The Dandy Warhols Come Down (1997). Tampoco dejaron de tocar temas de sus anteriores trabajos entre los que se encontraba Welcome To The Monkey House (2003), Distorland (2016), o Thirteen Tales From Urban Bohemia (2000), entre otros. Nos presentaron su mejor repertorio: alternativo, rompedor, psicodélico e, incluso, algo popero.

Calentando motores…

El ambiente al entrar no era ni por asomo dentro de lo convencional para un grupo de rock tan consolidado como los The Dandy Warhols. Raro que la sala no estuviera a rebosar desde el minuto uno. Aún así, la cita no se la quisieron perder ni los seguidores más veteranos, ni algún que otro joven acompañado de sus padres.

Be-in y Ride, a solas con Courtney Taylor

El comienzo no fue para nada algo a lo que muchos estamos acostumbrados. Ni audiovisuales, ni intro, ni nada. A eso de las 20.45h, salió a escena Taylor con su bolso, lo dejó a un lado de la batería, dijo unas palabras que algunos no llegamos ni a entender, y todos empezamos a vitorear.

Comenzó a cantar Be-in. Los primeros versos dicen «In my room, alone in my room, I’ve been here for a while…» (En mi habitación, solo en mi habitación, he estado aquí por un tiempo), y ahora entendemos que no había mejor manera de empezar su concierto. Este tema que pertenece al segundo trabajo del grupo, The Dandy Warhols Come Down (1997), nos traslada a los primeros años de vida de la banda y nos mimetiza en el entorno. Pero esto solo es un aperitivo de lo queda por llegar, y que a veces era más parecido a estar en una escena de Bettlejuice, de Tim Burton, que en una sala del centro de Madrid.

Tras terminar el primer tema, quizá iban a salir el resto de componentes al escenario, pero no, Courtney tocó Ride, perteneciente al trabajo anterior Dandys Rule Ok, que nos llevó a retroceder hasta 1995. No fue hasta que vimos salir a Zia, Peter y Brent que el ambiente dio un giro de 360º.

El setlist siguió con canciones como Crack Cocaine Rager y Not If You Were the Last Junkie on Earth.

Todos meneamos las cabezas hasta que empezaron a sonar la primeras notas distorsionadas de We used to be friends, uno de los grandes éxitos de los de Portland. Aquel tema que sonó como cabecera de la serie Verónica Mars (2004-2007), y es uno de los temas estrella de la banda. ¡Qué pasada! Primeras notas al teclado y pelos de punta al instante. Fue uno de los momentos más brillantes y emocionantes de toda la noche.

A esta le siguieron Styggo, Arpeggio Adaggio, I love you y And tren I dreamt of yes. Pero ninguna de ellas consiguió animar al público como Last high o Bohemian like you, una de las joyas de la corona. Gracias a este single consiguieron meterse en las casas de un público más comercial a través de un anuncio de una conocida marca de telecomunicaciones en 2007. Su «uhuhuuhhhh» inundó toda la sala durante el estribillo, que se sintetizaba perfectamente con la melodía desgarradora y distorsionada de las guitarras.

La reina de la noche: Zia McCabe

Los de Portland mostraron su especial estilo a bases interminables de eléctricas, ráfagas de batería y cadencias distorsionadas en manos de una artesana de la mesa de mezclas, Zia. Con su gran actuación se ganó el corazón de todos los asistentes. Fue la auténtica reina: espectacular performance al teclado, sin parar de mover la pandereta y las maracas. Y por qué no, pidió que algún voluntario le llevará algún refrigerio para bajar esos calores que, a pesar de tener un ventilador al lado, no paró de sudar en toda la noche. Sí, claramente pidió un ron con hielo. Para la pronunciación de esta frase, Taylor y Brent le echaron un cable.

Seguramente, ella fue la más entregada a un público que no la paraba de vitorear a los cuatro vientos, y ella no paraba de dar las gracias por ello.

La última parte del directo culminó con temas como Horse Pills, Get off, Godless, y finalizaron con un medley de Pete International Spaceport y Boys better, temas incluidos en sus disco The Dandy Warhols Are Sound. Pero esto no terminó aquí, Zia se quedó mientras el resto salió del escenario, y nos deleitó con sus dotes al teclado. Y añadió: ¡Ahora os veo en el bar! Se deshizo de sus auriculares y se lanzó al público.

Muchos de los asistentes se acercaron al escenario para conseguir algún preciado tesoro que llevarse a casa: el setlist, alguna púa, incluso alguno pidió las baquetas del batería. Lo que no se esperaban es que Brent se las llevó a buen recaudo.

Ni la lluvia que nos esperaba fuera, ni que el día siguiente fuera martes (según algunos el peor día de la semana) y tuviéramos que madrugar, nos quitó ese subidón después de un directo tan memorable. Hacía unos añitos que no pasaban por nuestro país, y había ganas de disfrutar de su música en vivo y directo. Algunos por primera vez, y otros por segunda, tercera, o incluso, cuarta vez.

Casi 30 años sobre los escenarios, y un repertorio para el recuerdo

El setlist se completó con 17 temas:

1. Be-In

2. Ride

3. Crack Cocaine Rager

4. Not If You Were The Last Junkie On Earth

5. We Used to Be Friends

6. Styggo

7. Arpeggio Adaggio

8. I Love You

9. And Then I Dreamt of Yes

10. The Last High

11. Holding Me Up

12. Bohemiam Like You

13. Horse Pills

14. Get Off

15. Godless

16. Pete International Spaceport

17. Boys Better