Crónica de The Lemon Twigs en Madrid (Sala But, 2024)

Fotografía: Darío Bravo

La felicidad es un estado emocional complejo, con multitud de incógnitas difíciles de desentrañar. Unos la encuentran en el placer efímero de un bocado suculento e inexplicable, otros en un viaje a un lugar paradisíaco en el que crear recuerdos imborrables y la mayoría lo hacemos en situaciones casi cotidianas. Un concierto es una de esas cosas a las que somos asiduos por la capacidad que tiene la música en directo de emocionarnos, de hacernos vibrar, de permitir que nos evadamos de la realidad y, por qué no decirlo, de otorgarnos un par de horas de felicidad sin concesiones.

Era la primera vez que asistíamos a un concierto de The Lemon Twigs y, si hay una palabra que pueda resumir las sensaciones que nos quedaron en el paladar al término del mismo, esa palabra es precisamente felicidad. Fue una hora y media de placer musical, sin peros, un concierto de esos que dibujan una sonrisa en tu cara y te vuelves a casa con la certeza de haber vivido algo muy especial. De esos lugares a los que siempre vas a querer volver porque en ellos te sientes a salvo y porque experimentas algo único a nivel emocional.

Music City

El crecimiento de la banda en nuestro país

Abrieron la noche Music City, banda liderada por el irlandés Conor Lumsden. En media hora desplegaron su power pop-rock vibrante, dejando un muy buen sabor de boca en un público que ya casi abarrotaba la sala But de Madrid. No son un grupo conocido en nuestro país, pero eso no impidió que demostraran personalidad y arrojo al enfrentarse a tanta gente ajena a su música. Como buenos irlandeses, saben de qué va esto del escenario y conjugan de manera más que efectiva lo poderoso de las guitarras con las armonías vocales.

Una vez terminado el set de Music City, se percibió al instante que las expectativas eran altas con The Lemon Twigs. La banda liderada por los hermanos D’Addario pisó Madrid por primera vez en mayo y todo lo que rodeó ese concierto fueron palabras de elogio. Ellos debieron sentir también que el público español respondía porque poco tiempo después ya sabíamos que volverían a la capital a finales de año. En esta ocasión las entradas volaron, dejando la sensación de que quizá están cada vez más preparados para dar el salto a una sala de mayor aforo en nuestro país. Al menos parece que por fin el público español recibe como merece a la formación estadounidense, al menos si atendemos a la cantidad de tickets vendidos. Su reputación no para de crecer y eso no es una casualidad.

Cuando carecer de hits es una virtud

Es cierto que los Lemon Twigs no inventan nada, que prácticamente todo lo que hacen nos remite directamente a cosas que ya conocemos bien. The Beatles, The Beach Boys o The Byrds están entre sus referencias más evidentes. No lo esconden y hacen gala de ello. Para los que no vivimos aquella época gloriosa de los 60 y 70, es una bendición que haya una banda joven capaz de reivindicar esto, sin envoltorios artificiales ni titubeos estilísticos. Es como escuchar la música que siempre has amado pero en canciones facturadas hoy, cercanas a nosotros en el tiempo y capaces de emocionarnos como la música con la que tantos hemos crecido.

Así, la noche arrancó con My Golden Years y Michael D’Addario desplegando un primer arsenal de riffs, saltos y patadas al aire perfectamente sincronizadas con sus guitarrazos. Un ejercicio –nunca mejor dicho- de actitud roquera que no cesaría en todo el show. Junto a él, como siempre, su hermano Brian a la guitarra de doce cuerdas y voz. Ellos son el alma de los Lemon Twigs, los dos pilares sobre los que se sustenta un proyecto cada vez más consolidado, con discos más que convincentes en forma y fondo.

Es verdad que quizá no sea una banda con canciones de esas que llamamos hits, y que quizá haya alguno que diga que su repertorio es algo plano (al menos eso he leído yo en alguna ocasión), pero lo que es indudable es que transmiten –como decíamos al principio de esta crónica- un estado inigualable de felicidad a todo el que se acerque a verlos sobre un escenario y que lo que hacen lo ejecutan muy bien. Quizás esa sea la mayor de las virtudes, que no han tenido nunca un pelotazo y su carrera se cimienta en una colección de canciones sin altibajos.

Un repertorio cargado de momentos mágicos

Los sonidos que coquetean con lo retro y las armonías vocales son los grandes caballos de batalla de los Lemon Twigs, sobre todo el segundo de los conceptos. Ver a Brian y Michael jugar con sus voces es una experiencia bellísima, pero es que además cuentan con Danny Ayala (bajista y teclista) que también une su voz a la de los hermanos en multitud de temas, elevando las canciones a un nivel rebosante de magnetismo. Además de Ayala, Reza Martin tras la batería (cuyos platos sitúa inusualmente altos) es la otra pieza del puzzle sonoro de una banda que suena cohesionada y con un enorme empaque y detallismo en cada matiz. Están en estado de gracia y eso se transmite en cada nota. Incluso se permiten el lujo de intercambiarse los instrumentos, como hicieron Reza y Michael en Any Time of Day y I Wanna Prove to You.

La noche del viernes The Lemon Twigs recorrieron toda su carrera discográfica, con especial hincapié en A Dream Is All I Know, el LP que han publicado este mismo año. Así, sonaron piezas imprescindibles como The One, In My Head, I Wanna Prove To You o Peppermint Roses. Además, como suelen hacer siempre, acometieron algunas versiones como Transparent Day, de The West Coast Pop Art Experimental Band; I Only Did It Cause I Felt So Lonely, de The Choir; I Can Hear The Grass Grow, de The Move; y una que pilló a todo el mundo por sorpresa (ni siquiera la tenían apuntada en su setlist): Runaway, de Del Shannon. También estrenaron dos temas inéditos (que no están en sus discos, pero sí vienen tocando en los directos de esta gira).

Para terminar la noche, el primer bis fue el momento emotivo del show, con Brian D’Addario interpretando en solitario y en acústico las bellísimas Corner of My Eye y When Winter Comes Around. Dos canciones que sobrecogieron por su profundidad y por la capacidad del cantante de dotarlas de un halo mágico. El broche final fue la enérgica Rock On (Over and Over) que también cierra su último álbum. Las sonrisas en el público y los ojos vidriosos son las mejores evidencias para entender que un concierto de The Lemon Twigs es algo plagado de amor y disfrute, un espectáculo rebosante de vida. La mejor de las noticias es que seguro que no tardamos en volverlos a ver por aquí.

Setlist The Lemon Twigs: