Crónica de The Warning en Madrid (Palacio de Vistalegre, 2025)

El huracán mexicano The Warning, formado por las hermanas Villareal —Daniela (voz y guitarra), Paulina (batería) y Alejandra (bajo)—, hicieron temblar los cimientos del Palacio de Vistalegre el pasado 11 de abril. Incluso al toro que se encuentra a las afueras del recinto le temblaron las patas.

Esta banda se ha convertido en todo un fenómeno del rock internacional, con ya confirmadas varias citas para el próximo verano en distintos festivales por todo el mundo. Es indiscutible su éxito y aquí hemos sido testigos de su última actuación en Madrid.

De La Riviera al Palacio de Vistalegre

No es la primera vez que The Warning visitan la capital madrileña en estos últimos dos años. De hecho, tan solo han pasado unos meses desde su última actuación bajo el sol abrasador del mes julio en el Mad Cool y, poco antes, en La Riviera. No pude verlas esas veces y tenía muchas ganas de disfrutarlas en directo.

En esta ocasión, las de México actuaban en un recinto mucho más grande. Aunque, para ser sincera, solo estaban habilitadas la pista y parte de la grada, justo la parte frontal al escenario. Pero con poco hueco libre. En la pista todos se agolpaban pegados al escenario para ver a las artistas lo más cerca posible y disfrutar de una gran velada llena de puro rock —tal y como lo definió la misma Daniela—.

Keep Me Fed presentado por todo lo alto

Se apagaron las luces y comenzaron a verse unos visuales con música instrumental. La primera en aparecer en escena fue Paulina, a esta la siguió la más benjamina de las tres, Ale, como la llaman sus hermanas, y, por último, irrumpió Dani. Las tres visten de rojo, el mismo color que llevan en la portada de su último disco, Keep Me Fed.

Rompieron el griterío y los aplausos de todos los asistentes con sus riffs de guitara, bajo y golpes a la batería, interpretando Six Deep Feet, seguido de S!CK. Daniela saludó al público gritando: «¡Madrid! ¿Cómo están? Les extrañamos mucho. ¿Están listo para una noche llena de puto rock and roll?». El público gritó y ella misma añadió: «Me encanta escucharlos».

A estas dos primeras canciones de su último disco le siguieron tres más: Satisfied, Escapism y Apologize. The Warning están dispuestas a interpretar cada uno de los temas incluidos en Keep Me Fed. A lo largo de estas piezas, la verdadera protagonista fue la voz de Daniela y sus bailes. En especial durante el solo de guitarra de casi 4 minutos de duración: una auténtica belleza y joya para nuestros oídos. Con reverencia incluida al final hacia su público, después de ver este solo, creo que es una de las mejores guitarristas que he visto recientemente.

The Warning en Palacio de Vistalegre (fotografía de Dara Chriss) The Warning en Palacio de Vistalegre (fotografía de Dara Chriss)

La guitarrista de la banda es la que más conectó a través de su derroche de simpatía con el público, incluso a algunos que gritaban les contestaba «ustedes bien que se la saben la siguiente». Parte de los asistentes, como buenos seguidores, vinieron desde distintos puntos de la geografía española e incluso desde otros países.

Era la hora de tomar un pequeño respiro con su archiconocido CHOKE, incluido en su anterior disco ERROR. A esta la acompañaron MORE, Survive, su tema en castellano Qué Más Quieres, Burnout y Consume.

Aunque quizá el momento más loco de todo el recital de The Warning fue casi al final de MONEY, acompañado en las pantallas con un vídeo de billetes con las caras de las artistas y una gran explosión de luces multicolor. Dani, la maestra de ceremonias, antes del último estribillo, dijo «bien Madrid, a este lado tenéis que gritar money y al otro cash». El público entregadísimo durante el resto de la canción. Al finalizar, como en casi todas las canciones, vuelve a dar las gracias y añade «tienen cosas bellísimas, estamos tan contentas de estar de vuelta».

Esto se va terminando, y volvimos a 2022, a su disco ERROR, con DISCIPLE, MARTIRIO y EVOLVE. En esas ganó protagonismo Paulina, una fiera a la batería, quien también interpretó varias de las canciones. Desgraciadamente, el sonido no favoreció a su voz, y apenas se la podía distinguir desde donde me encontraba sentada. A pesar de esto, disfrutamos de su destreza con este instrumento, un auténtico espectáculo. Entre estas sonó Hell You Call a Dream, uno de los temas que las ha catapultado hasta el estrellato.

«Siempre es un placer ver como cantan con nosotras, les queremos mucho»

The Warning abandonaron el escenario, despidiéndose, pero el concierto no había terminado todavía. Con las luces apagadas, la gente no está dispuesta a que termine, por lo que gritan y silban una y otra vez. Ale, Dani y Paulina vuelven al escenario, ayudadas por las linternas de la crew.

Suenan los primeros riffs de Narcisista, imposible no reconocer esta canción, uno de los primeros temas que sacaron en sus inicios. Esta vez, es Paulina la que empieza a cantar, mientras sus hermanas se arrodillan ante ella. Dani coge los mandos de la canción y sigue cantando. El público corea a la banda con su «na,na,na,na,na,na,na,na,na,na,na».

Tras este himno, sí que fue el momento de la despedida. Las de México cerraron su primer gran concierto en la capital con Automatic Sun, ambientada con luces rojas, naranjas y alguna tonalidad amarilla emulando al sol.

The Warning se despidieron: «siempre es un placer ver cómo cantan con nosotras, les queremos mucho». Se acercaron al borde del escenario para hacerse una foto final con el público de fondo y tiraron varias púas y las baquetas.

A pesar del sonido lamentable del recinto, que hace que algunas bandas tan potentes como ellas, no se disfruten como se merecen, las mexicanas no dejaron lugar a duda de que son buenas y vienen para dar guerra por muchos años. Es normal que con el tiempo vayan ganando cada vez más seguidoras.

The Warning en Palacio de Vistalegre (fotografía de Dara Chriss)

Setlist del concierto