Crónica de Travis en Barcelona (Sala Razzmatazz, 2024)

Travis siempre ha sido un referente de cómo hacer las cosas bien, sin grandes egos, a su manera. En un momento en el que el llamado sonido britpop hervía, ellos optaron por seguir su ritmo, creer en lo que hacían, no dejarse llevar.

Esto no está para nada reñido con la popularidad. Son una banda de éxito, en una escala diferente, pero con éxito. La fama no se mide en estadios, la duración de la misma es un valor mucho más fiable. Alabados por Oasis o Elton John, llevan más de 30 años en la carretera siendo una banda humilde, con un relato bonito, comprometidos con la sociedad. Teloneros de The Killers en su última gira por Reino Unido, liderando un Glastonbury, ahora disfrutan de una vida sosegada y plenamente dedicada a su pasión: la música.

Esta noche Travis ha llenado la sala Razzmatazz y también nuestros corazones. Como dicen ellos mismos, sus letras hablan sobre la vida, las subidas y las bajadas o incluso de que no pase nada. Mismamente Fran Healy, frontman y voz principal de Travis, sabe de esto como nadie, recién venido de un divorcio, con sus crisis y cambios vitales. De hecho, éste último trabajo llamado LA Times se refiere a moverse a otro continente por estar más cerca de su hijo, los problemas estructurales de la ciudad de los sueños rotos.

Abriendo con Bus, incluida en este nuevo largo, se ve una banda que rezuma cariño por su público, y sobre todo, agradecimiento. Comunicativos y sonrientes, da gusto ver formaciones que empatizan tanto con sus fieles.

Su set list es una larga lista de éxitos. No escatiman en volver a sus primeros discos y hasta hicieron el clásico chascarrillo de «¿Os acordáis de nuestro primer disco?«. Realmente y lo digo sin remordimiento, siempre serán una de las bandas que más me influyeron musicalmente gracias a sus tres primeros discos. Son tres tesoros y eso que también diré que su evolución con los años ha sido evidente y positiva, sin perder la frescura en ningún momento y evolucionando el sonido sin perder las raíces. Travis siguen siendo esa banda de amigos que se conocieron en la universidad y están felices con eso.

Foto: Por cortesía de Doctor Music Foto: Por cortesía de Doctor Music

Gran noche para Travis

La Razzmatazz coreó canciones que, curiosamente, permanecían en alguna parte de mi cabeza pero había aislado: Love will come through, Good Feeling o otros temas muy laureados como la bonita Writting to reach you o Side, esa enérgica canción por la que no pasa el tiempo, su gran himno.

Fran Healy se pelea un poco con la tecnología, nos encanta su look. Se cambia de guitarra casi a cada canción, se le ve contento de seguir ahí, en las tablas, al calor de una sala. Muchos otros grupos de su generación triunfaron con galones pero otros tantos, cayeron. Al final, hay que pensar que ayer éramos una sala de fans acérrimos, no necesitan festivales para seguir en la onda, la gente paga por ellos. Creo que lejos de romantizar el éxito, hay que saber dónde está tu sitio en el inmenso océano de la industria musical.

Sing, My Eyes (dedicada su hijo Clay), o la curiosa Raze the bar sonaron posteriormente, hasta llegar a Turn, uno de los temas más coreados y coreables de Travis. Un pequeño impass para alcanzar la parte final con Flowers in the window en acústico, una versión muy digna del Baby one more time, de Britney Spears y un broche increíble con Why does it always rain on me?.

Nos gusta ver que siguen unidos, en armonía y sonando como la primera vez. LA Times es un muy buen disco, un buen paseo por sus orígenes con una mirada puesta en la actualidad a través de sus letras.

Salimos felices de la Razz. Ver a las bandas que han crecido contigo es siempre un placer. Es como recorrer un camino juntos, cada uno por su lado pero convergiendo en lo más bonito: La música. Han prometido volver en menos de 6 años, siempre seréis bienvenidos, Travis.