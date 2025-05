Crónica de Twenty One Pilots en Madrid (Movistar Arena, 2025)

Twenty One Pilots ha dejado su estela en Madrid con la visita que nos hicieron el pasado 21 de abril. Sin pisar la capital desde 2022, ha sido un sueño volver a disfrutar del dúo de Ohio otra vez.

La historia de Tyler y Josh es la de muchas personas anónimas. Se forma con una ilusión, se desvanece con el tiempo y se mantiene a flote a base de mucho trabajo y creencia. Es como la vida, algo oscilante, mecido por las vueltas que da todo.

Con más de 30 millones de reproducciones y una increíble legión de fans, se alzan como buenos herederos del formato estadio, aunque ellos admiten que se sienten más cómodos en espacios reducidos y aforos minoritarios.

Hasta hace unos años Twenty One Pilots eran unos grandes desconocidos para mí. Pero con el paso del tiempo me impregné de su simbología y letras y entendí lo bueno que estaban dando a la sociedad. Hay grandes grupos generacionales, pero muchas veces hay cierto vacío en sus creaciones. En su caso, todo fluye bien.

Todos tenemos nuestros demonios y ellos no son ajenos. A través de las letras hablan de la ansiedad, de la depresión, de las inseguridades. Blurryface es el alter ego por el cual se expresan los miedos, con su iconografía como las manos y cuellos pintados de negro. Y a través de esta historia, millones de personas se sienten protegidos y arropados por sus canciones, encontrando ese hogar en medio del caos.

Su concierto en Madrid nos ayudó a entender lo que suponen Twenty One Pilots para mucha gente. Actúan como un ejército de salvación, como un abrazo amigo.

The Clancy World Tour

Clancy es su séptimo álbum de estudio y, al menos para mí, una grata sorpresa a medio plazo. Según narra el propio dúo, sigue la historia de Trench, su quinto disco, y de Blurryface, que vio la luz en 2015.

Todo se expresa a través de una línea narrativa situada en Dema, un lugar irreal dentro del continente Trench. Un territorio donde confluyen diversos personajes, además de donde se pueden verter todas las inseguridades, miedos y dudas del mundo real. Te puede parecer rocambolesco o no, pero me parece increíble todo este hilo conductor de fantasía y su materialización en la música.

A través de este universo paralelo han conseguido captar a una legión de fans y, sobre todo esto, hay mucha tinta escrita en internet y diré que es adictivo seguirlo. Clancy es además un buen resultado discográfico con temas muy bien realizados como Routines in the night o Next Semester. Por esto, y por su show, teníamos que estar ahí.

Twenty One Pilots: dos horas y media de talento y vitalidad

Con la caída del telón rojo que cubría todo el escenario y el papel agotado hace muchos meses, el ahora llamado Movistar Arena se unió en un único grito. Abriendo con Overcompensate, presente en este último disco, ya veíamos venir que el show iba a estar a la altura.

Reconozco ser algo escéptica con el tema de los espectáculos como medio para encauzar los conciertos, pero en este caso es que es absolutamente imprescindible este acompañamiento para entender la iconografía y arte de los de Columbus. Me encantó porque, además de ser una producción increíble, estaba todo hecho en su justa medida y totalmente acompasado.

Car Radio sonó de las primeras, una de las perlas de su discografía que hizo que fuera una auténtica rave, con aparición de Tyler en mitad de una de las gradas. A nivel musical, son algo inclasificables. ¿Comerciales? Quizás. ¿Populares? No tanto. ¿No se relaciona a la banda con sus canciones, radiadas hasta la saciedad? Completamente cierto.

Twenty One Pilots en Movistar Arena (fotografía de Dara Chriss)

Fue increíble ver la vitalidad de Josh a la batería y a Tyler cambiando de guitarras, sin perder la voz en ningún momento. Son dos, los dos mejores amigos del mundo, hechos una sola pieza. Esa magia se respira constantemente en el escenario y todavía hace más especial su directo.

Con The Judge, Twenty One Pilots aprovechó para homenajear a sus fans. Para mí, que vivo las cosas ya con cierta distancia, fue precioso ver cómo se adaptan, reproducen todos sus estilos, son familia. Creo que tienen uno de los mejores fandom actuales y me encantó ver cómo disfrutaba el público, con mucho respeto.

Siguieron con hits como Tear in my heart, Blackslide o la archiconocida Heathens, quizás una de las mejores performances de la primera tanda. Tyler se come el escenario con su carisma.

Volviendo a Clancy, los americanos interpretaron Next Semester y, con Routines in the night, comenzó la segunda parte, donde ambos se desplazaron entre el público hasta llegar a un segundo escenario montado en la parte trasera. Increíble momento donde Tyler se movió entre la gente hasta llegar al estribillo y subirse triunfante en la plataforma.

Después de este esfuerzo, se quedaron para interpretar The Line y Mulberry Street, antes de volver al escenario principal.

Segundas partes siempre fueron buenas

Quedaba mucho concierto por delante y es que Twenty One Pilots no escatimaron en ofrecer un recital largo y completo, repasando su discografía. Pudimos disfrutar de Heavydirtysoul, My blood o Lavish, donde mostraron su lado más simpático.

Con Ride tuvieron el gesto de subir a un joven fan al escenario a cantar, protagonizando el momento más tierno de la velada. La noche se encaminaba a su fin, pero por todo lo alto, con Jumpsuit y, como no, unos efectos visuales increíbles. Midwest Indigo, Stressed Out y un final de ensueño con Trees, la canción que desencadenó todo, donde se metieron de lleno en el público a tocarla, sintiendo el calor de los fans.

No podemos negar la evidencia: están en su mejor momento musical, frescos y manteniendo intacta la creatividad. No sé si crecerán mucho más en términos de recintos, pero ellos mismos están contentos en moverse en estos espacios. Con Clancy y esta gira siguen demostrando su vigencia, respetando su legado y, por qué no, haciéndonos muy felices.

Larga vida a Twenty One Pilots.