Crónica de Ultraligera en Madrid (La Riviera, 2025)

Cuando oyes hablar de un fenómeno hasta la saciedad, o en el caso que nos ocupa, de esas bandas que parecen dividir opiniones entre el fervor absoluto y el desconcierto, acaba apeteciendo ver con tus propios ojos de qué se trata.

Eso fue lo que me llevó a La Riviera la noche del 11 de octubre, con la intención de entender —más allá del ruido, las campañas y la devoción que les rodea— qué hay detrás del huracán Ultraligera, dentro del ciclo Vibra Mahou.

El marketing se encontraba allá donde los ojos se parasen: abundante merchandising, personal entregando máscaras idénticas a las de la portada de Pelo de foca (Warner Music, 2024), y frente a la sala, dos figuras humanas —también reproduciendo con exactitud a las que aparecen en esa misma portada— posaban para las fotos de los fans. Dos actores disfrazados, tan misteriosos como el propio concepto estético del grupo, que parecen aludir a la dualidad entre lo artificial y lo carnal que atraviesa su imaginario visual.

No hay una explicación oficial sobre su significado, pero funcionan como símbolo: la imagen precede al sonido, y en el universo del grupo madrileño, todo es parte del truco y del mismo relato.

Ultraligera juega a no definirse, a dejar espacio para la proyección ajena, a construir una identidad que se siente tan calculada como atractiva. Lo ambiguo también vende, y ellos lo saben, aunque sea como mero reclamo comercial.

Una vez dentro, el escenario —un enorme andamio de varios niveles— dominaba el espacio como una instalación artística muy teatral. Redes, luces, un salón con sofás: una puesta en escena más cercana a la de una banda consagrada que a la de un proyecto con apenas un año de rodaje. Esa grandilocuencia ya anticipaba lo que vendría: una noche concebida más como espectáculo total que como simple concierto.

La sala, llena hasta el límite, bullía con una expectación que mezclaba euforia y urgencia. La sensación era clara: la banda ya no pertenece al circuito emergente. Han cruzado ese umbral donde sus fans ya no descubren, sino que confirman y acuden a sus convocatorias buscando precisamente la parafernalia que ofrecen, por mucho que a algunos nos cueste conectar con este concepto de música en directo tan “peculiar”.

La sincronía imposible

El concierto comenzó un poco pasada la hora prevista, con una introducción sombría y sostenida, de esas que construyen atmósfera de olla a presión un poco incómoda, más que melodía preparativa.

Y entonces, entre el humo y los flashes, las siluetas de la banda Ultraligera aparecieron enfiladas, atravesando la propia masa de fieles, cubriendo la cara con máscaras idénticas a las repartidas en la entrada, vestidos todos ellos de boxeadores sin perder detalle —botas altas, batas satinadas, vendas— y un aire de combate.

Al retirarse las caretas minutos después, Gisme (Javier Gismero), al frente, lucía brechas falsas en cara y nudillos, y un ojo amoratado con un realismo sorprendente, como si hubiese bajado directamente del cuadrilátero a cantar. Era una declaración de intenciones: salir al escenario como quien sube al ring, dispuestos a pelear por el espectáculo, o por la atención, o por ambos.

Ultraligera en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Ultraligera en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Ultraligera en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Y entonces, con La basura, llegó la primera grieta: un instante de desajuste entre la voz de Gisme, su propia boca y el resto de instrumentos; leve, casi imperceptible a cierta distancia, pero lo suficiente como para sembrar una duda. ¿Sonaba demasiado perfecto quizá? Una limpieza extraña, como si la voz flotara unos milímetros separada del cuerpo. Una sincronía difícil de explicar desde las leyes del sonido y del espacio-tiempo.

Pese a ello, el público no parecía advertirlo o no le importaba: respondió con la misma devoción que si estuvieran viendo a una banda con diez años extra de trayectoria. Enseguida sonaron Si tú supieras, Mala manía, Amor amor, Silla de mimbre y Barco de carga, y la sala se convirtió en un coro enloquecido. Cientos de voces repitiendo cada verso, saltando y desgañitándose.

Ahí estaba el fenómeno. Lo que no hay que negar es que se percibía un tejido firme de seguidores fieles, los mismos que se lanzan como jauría hambrienta a agotar entradas en minutos —cuarenta y cinco concretamente para este concierto, primera fecha de La Riviera que salió a la venta en marzo— y gritan cada palabra y verso pegadizo como si les fuera la vida en ello. Pero incluso con ese entusiasmo contagioso, algo no terminaba de encajar. Sobre el escenario, la banda me parecía algo fría, casi distante, como si estuvieran demasiado nerviosos o pendientes de su propia pose. De hecho, tuvieron que pasar unas cuantas canciones para que por primera vez se dirigieran al público directamente, que a esas alturas ya les había dedicado varias ovaciones.

Gisme (voz) lideraba con teatralidad calculada; a su lado, Santi Urruela (bajo), Coque Fernández (guitarra), Kash (guitarra) y Martín Aparicio (batería), coronando lo más alto del montaje y poniendo en compromiso el trabajo de los fotógrafos, reforzaban esa imagen de grupo compacto, casi coreográfico.

La pose chocaba, y el problema, tal vez, no radica en la ambición ni la teatralidad —que pueden ser incluso virtudes—, sino el desajuste entre el aplomo altivo que proyectaban y la solidez musical que aún no han alcanzado. A veces la actitud recordaba, quizá demasiado, a la de una banda internacional con años de trayectoria más que a la de un grupo que debutó hace apenas un año. Una confianza desbordante que, por momentos, rozaba la impostura.

A medida que avanzaba el concierto, también lo hacía la desnudez. Literalmente. Camisas abiertas, chaquetas que desaparecían, collares brillando bajo los focos hasta que, canción a canción, acabaron prácticamente con el torso desnudo, como si el propio concierto fuera un rito de despojo y exhibición. Había algo en la manera de moverse, de mirar, de marcar cada gesto, que transmitía más control que emoción. Como si cada segundo estuviera diseñado para poder ser viral.

En temas como Europa o Nunca nadie / Mírame, la tensión bajó ligeramente, dejando espacio a un resquicio de emotividad más íntima que, en lo personal, se agradecía. Pero esa rendija se cerraba de inmediato bajo el peso del artificio. La sensación era la de estar viendo a un grupo que domina todos los mecanismos del impacto visual, pero que todavía no se atreve a soltarse del todo en lo realmente importante.

Y, sin embargo, aunque hay algo magnético en esa disonancia, ese magnetismo se instala en el desequilibrio entre lo que ves y lo que crees escuchar.

«Un extraño furor de revista»

El segundo tramo del concierto fue una escalada sin freno. Luna cansada / San Valentín, Pelo de foca, Me miras mal, Mierda de fiesta, Hasta el fondo, Tú no lo ves, Recuerdos del baile…

Cada canción era una escena. Luces nuevas, alturas diferentes, coreografías estudiadas. Por momentos, aquello parecía, en efecto, una representación teatral más que un directo de música: todo sucedía con precisión milimétrica, con una estética cuidada hasta el límite.

Pero entre tanta exactitud se perdía lo espontáneo. Lo torpe, lo imprevisto, la magia de la pequeña improvisación que da humanidad y calidez a la música en directo.

Entonces llegó el último acto, Matanza en el hotel, presentado con una sonrisa cómplice y una frase que avisaba en tono de broma:

«Los que estuvieron el jueves no sé si os adelantaron algo, pero hay una sorpresa al final… a ver qué os parece».

Y lo que vino después fue, efectivamente, una sorpresa. Una interpretación literal de la letra: una actriz, vestida de duquesa al estilo Cruella de Vil, bebía té de frambuesa sentada en un sofá, mientras a sus espaldas dos actores se desnudaban sobre un piano y representaban al pie de la letra el verso “desnudos sobre la laca / tú y el ascensorista (…)”. Una performance explícita, sostenida más allá de la dramatización sugerente, que dividió al público entre la fascinación y la incomodidad.

No era solo provocación: era la necesidad de subrayar su propio exceso. Una metáfora del grupo en sí mismo, quizá. Porque no cabe duda: lo de Ultraligera es un espectáculo, pero en su empeño por deslumbrar, a veces olvidan dejar espacio para lo que realmente diferencia un grupo memorable de uno que solo brilla por un rato.

Ultraligera en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Ultraligera en La Riviera (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Después del fuego

Al terminar, buena parte del público seguía aplaudiendo con entusiasmo. Muchos grababan, otros se abrazaban, algunos simplemente sonreían empapados en sudor con esa expresión de haber sido parte de “algo grande y loco”. Y desde luego lo fue, en términos de producción, entrega y energía física.

Pero al salir a la calle, la sensación era otra. Entre el murmullo de la gente y el reflejo de las luces sobre el Manzanares, pensé de nuevo en esa línea de su propia canción: «un extraño furor de revista». No se me ocurre una definición más exacta. Una noche febril, estéticamente medida, pero emocionalmente distante.

Ultraligera es un fenómeno actual, y eso —aunque solo sea como novedad— merece mención. Han conseguido de un plumazo lo que muchos sueñan durante años de carrera: llenar salas, agitar redes, grabar nada más y nada menos que su primer disco con una gran discográfica, convertirlo en bandera y tener medios para un montaje escénico apabullante.

Pero también se nota que aún no han aprendido a convivir con su propio mito. Están más pendientes del reflejo que del rostro. Y quizá por eso, por todo lo que prometen y lo que ya generan, es inevitable tener la curiosidad de verlos crecer, de comprobar si detrás de esas máscaras hay una propuesta real a medio o largo plazo.

Admito que hay algo hipnótico en ver a una banda debutante moverse con la seguridad de quienes ya han conquistado medio mundo. Pero inmediatamente me asalta la duda de si tanta confianza no es también un disfraz más.

Porque Ultraligera no parecen buscar simplemente gustar, sino impactar. Y a su manera —con este ciclo de conciertos en La Riviera, por ejemplo— lo consiguieron: entre muchas luces, mucha piel y mucho ruido, dejaron flotando en el aire esa mezcla rara de admiración y desconcierto que solo provocan los fenómenos que aún no sabemos si entendemos del todo.

