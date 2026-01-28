Crónica de Vera Fauna en Madrid (Sala But, 2026)

Dime dónde estamos, el último álbum de Vera Fauna fue para nosotros uno de los mejores discos nacionales del pasado año. Un trabajo con el que consiguieron fortalecer un proyecto que ya en sus álbumes anteriores demostró muchas virtudes, pero que realmente cristalizó con ese disco. En él, la banda sevillana asentó su propuesta sonora y la hizo más clara y directa, sin enredarse ni desviar la atención. En su día ya hablamos con ellos de todo esto y, a pesar de que también asistimos a la presentación que hicieron en Madrid en la sala Copérnico, no teníamos dudas de que, unos meses después, volveríamos a acudir a su llamada, para constatar en primera persona el crecimiento de un grupo cuyo discurso carece de artificios y es realmente genuino.

Así, en el contexto de lo que supone el verdadero arranque de una gira ambiciosa y repleta de fechas (el hecho de que estrenaran una nueva producción de directo es el síntoma fundamental de todo esto), asistimos al concierto que ofrecieron hace unos días en la sala But, en el marco de Inverfest, con todas las entradas agotadas con antelación.

Vera Fauna en la sala But (fotografía de May Robledo)

Ruto Neón para calentar motores

Los encargados de abrir la noche fueron los murcianos Ruto Neón. La sala contaba con poca presencia cuando salieron al escenario, algo tristemente normal en este tipo de recintos con los grupos o artistas que telonean al principal. De ahí que la sensación de frialdad del escaso público fuera bastante manifiesta durante los primeros minutos. Es cierto que los tiempos mandan y que desde la apertura de la sala hasta la actuación del quinteto pasaron escasos minutos; por eso, mientras la gente iba acudiendo paulatinamente, Ruto Neón ofreció sin descanso un ejemplo de lo que son como banda.

Ataviados con ropa de color rosa palo (conjuntados, que no uniformados), los murcianos desplegaron parte de su propuesta sonora durante la escasa media hora con la que contaron. Una actuación corta pero bastante intensa, gracias a la variedad de géneros que abarcan y a sus contagiosas ganas de hacer bailar al público. Para los no iniciados en la banda que lidera Bruno Laencina, canciones como “Sana Sana” (original de Nathy Peluso y versionada con ecos de Rage Against The Machine o Molotov) fueron toda una revelación. Aunque claro, el mejor momento para los allí presentes fue cuando invitaron a Kike Suárez, vocalista de Vera Fauna, a interpretar “Pensando en la muerte” tal y como la publicaron el año pasado. No es para menos, era el anticipo de lo que vendría después con los protagonistas de la noche.

Ruto Neón y Vera Fauna en la sala But (fotografía de May Robledo)

De estreno

Antes de este día, los propios Vera Fauna ya nos anunciaron que esa noche sería muy especial. Llevaban varios días ensayando una nueva producción y era la fecha elegida para estrenarla. Pero además de eso, habría alguna sorpresa más, quizá esperable, pero no por ello menos celebrada. Sobre el escenario se dispuso una tarima sobre la que se situaron los cinco integrantes del grupo y de la que únicamente se bajaba de vez en cuando Kike para dejarse llevar por su propia energía escénica, acercándose a sus seguidores más si cabe. Así, bajo un juego de luces y sombras que ya hacía presagiar la atmósfera tan especial que se iba a respirar en la sala, Alex (teclado y guitarra), Fran (guitarra), Kike (voz y guitarra), Jaime (bajo y voz) y Juanlu (batería) arrancan el show por todo lo alto con “Dime dónde estamos”.

El setlist que desarrollaron recorrió su último LP al completo, no dejaron fuera ninguno de los diez temas que lo componen, y lo completaron con algunas canciones de sus anteriores trabajos. Incluso rescataron “Quiebro y nada”, una canción «para los reales, para los que están desde el principio» de su EP de 2017 Relieve, un pequeño guiño para los incondicionales que desde el primer día han sostenido al grupo y les han empujado hasta lo que son actualmente. Vera Fauna están creciendo en directo a base de trabajo, de constancia y de tener las ideas más claras que nunca.

Los cinco funcionan como una máquina de precisión perfectamente engrasada, con Juanlu aportando su contundencia y finura a la batería, Alex dotando al conjunto de un groove tan necesario como seductor, Jaime sosteniendo con su bajo y Fran escudando con las seis cuerdas a un Kike cada vez más seguro de sí mismo en su papel de frontman.

Vera Fauna en la sala But (fotografía de May Robledo)

Repertorio celebrado

La mejor de las virtudes de Vera Fauna es sin duda la elegancia que tienen a la hora de entrelazar estilos, partiendo de esa psicodelia de sus primeros discos, hasta llegar a una versión más pop-rock, manteniendo intactas sus raíces andaluzas y sus aires funk, y sabiendo construir melodías de manera sublime con un derroche de personalidad constante.

Ninguna de las canciones de sus anteriores discos desentona en su repertorio habitual porque todas son fruto de un proceso madurativo y de una evolución que llegó a su punto álgido con Dime dónde estamos. Su público celebra el contagioso fraseo de “Un atraco”, la siempre inherente conciencia de clase en temas como “Casa Carreras”, los coqueteos electrónicos de “Mi cabeza” o la cotidianidad de “Martes”, y se deja llevar por Kike que ejerce de perfecto maestro de ceremonias de un concierto que es una celebración de muchas cosas: «Somos solo cinco chavales de su padre y de su madre».

Decíamos al principio que la noche tenía reservadas algunas sorpresas y esas llegaron en forma de colaboraciones. La primera de ellas fue Ángeles Toledano (tal y como ocurrió meses antes en la sala Copérnico) que, ataviada con una camiseta cuyo lema rezaba «Abajo el trabajo», volvió a subirse al escenario para recrear el momento más mágico de la noche, cantando junto a Jaime la conmovedora “Me destruye”. Un par de canciones después, los sevillanos invitaron a Víctor Cabezuelo a interpretar junto a ellos “Los grillos”, una de las mejores canciones de su último trabajo que recientemente han vuelto a grabar y publicar junto a Rufus T. Firefly. Esta colaboración sonó espectacular, con el propio Víctor tocando también la guitarra y aportando ese toque vintage que tan bien le sienta a la canción.

Vera Fauna y Ángeles Toledano en la sala But (fotografía de May Robledo) Vera Fauna y Víctor Cabezuelo en la sala But (fotografía de May Robledo)

El principio de lo que esté por llegar

Tras “Sale el sol” y una hora exacta de concierto, los cinco músicos se retiran para así encarar minutos después el trío de ases destinados a cerrar la noche en forma de bis. “Casa Carreras”, “Tu voz” y “No me digas la verdad” (esta vez sin Noni) fueron el broche perfecto a un concierto que quizá se pudo hacer un poco corto, pero que fue intenso y muy emocionante por momentos. Vera Fauna están abonados a la hora y cuarto de show, saben el tiempo que necesitan para desplegar su arte y para que todo funcione con precisión. Tienen repertorio suficiente para ofrecer conciertos más largos, pero prefieren hacer las cosas de esta manera y la verdad es que les está funcionando realmente bien.

Al terminar la actuación, se percibe en el ambiente que estamos ante una banda en continuo crecimiento, con cada vez más adeptos que se han ido contagiando por su música poco a poco. Vera Fauna acaban de empezar una gira que los llevará por toda la geografía española y que semana tras semana irá recogiendo frutos de lo que han ido sembrando durante estos años. No sabemos hasta dónde llegarán y quizá sus metas no sean los grandes recintos. Pero las salas y festivales de muchas ciudades van a poder disfrutar de un proyecto que seduce y enamora, y que además lleva tras de sí una escenografía y un juego de luces que transportan sus canciones a otra dimensión, enfatizando muchas de las virtudes que ya de por sí tienen.

Vera Fauna en la sala But (fotografía de May Robledo)

Setlist Vera Fauna: