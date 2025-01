Crónica de Viva Suecia en Madrid (Teatro Real, 2025)

Fotografía: Alejandro García-Cantarero Alañón (@Alex.Resfeber)

Plena Navidad en Madrid. Algo más de 24 horas antes, la zona estaba repleta de gente celebrando el inicio del año 2025. Esa esencia de jolgorio, fiesta y diversión sigue quedando en las caras de los que, un día más, repleta la calle Arenal, dirección a la plaza de Ópera; como si del flujo de un río se tratara. Esta emoción desembocó en el Teatro Real, y se materializó en dos horas de celebración de la música, la amistad, las raíces murcianas y el pop-rock español.

¿Los culpables? Viva Suecia. ¿El motivo? La celebración de su décimo aniversario en la música. ¿El escenario? No podía ser otro que uno de los más regios y majestuosos de la capital, el Teatro Real. Era la primera vez que asistíamos a un concierto en este teatro, y los nervios se transformaron en admiración y, ligeramente, síndrome de Stendhal al entrar en el recinto, que parecía vestido de gala para la ocasión.

Esa misma sensación pudimos observar en el público, muy variopinto. Algunos con camisetas de la banda, más casuales; otros, en traje o camisa, más acordes a la etiqueta que suele frecuentar el Teatro… pero todos con un mismo objetivo: pasar, junto a una de sus bandas favoritas, esta celebración de la década en la música de los suecos.

A las 20:30, muy puntuales, se apagaron las luces y aparecieron los primeros chistidos. La obra iba a comenzar. En el escenario, sólo un par de tarimas a dos niveles, y de fondo una pared de focos. No necesitaban nada más, los protagonistas iban a ser ellos. En orden, salieron al escenario Rodrigo Cominero (teclados), Hoonine (la músico 360, como comenta la banda, que te hace de todo), Fernando Campillo (batería), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Rafa Val (voz). Ni orquesta, ni saxo, ni nada a lo acostumbrado en otros conciertos, lo cual nos hacía un pequeño spoiler que lo que íbamos a vivir esa noche, era algo especial, algo sólo para nosotros. Aparecen, saludan y, sin pensárselo dos veces, comienza el show con con Los Años, ya desde el principio rompiendo con los esquemas de setlist utilizados en la ultima gira.

Rodrigo Cominero Jess Fabric Fernando Campillo Rafa Val Alberto Cantúa Hoonine

Pero, como os comentamos, no va a ser un concierto habitual, como diría Rafa Val a mitad del mismo, «va a parecer una banda de versiones de Viva Suecia». Los murcianos desgranaron, reconstruyeron en parte, o incluso de cero, todos los grandes éxitos que han tenido en esta década de maravillosas canciones. Nada de colaboraciones, nada de arreglos de cuerdas, una huida hacia delante de la rutina.

Desde la primera canción, no nos encontramos la electricidad y energía de la banda, sino una versión mucho más íntima y cercana en la que, llegado el punto del segundo estribillo, Rafa se aparta el micrófono y, sólo con la acústica del lugar y su guitarra, comienza a cantarlo, desgarrándonos a todos por dentro, mientras su voz retumba por todas las esquinas del teatro. El público, muy fiel a estos momentos, mantenía un silencio sepulcral, muchos de ellos emocionados. Esta tónica se mantendría a lo largo de la cita, rota en algunas ocasiones por bailes espontáneos, saltos y cánticos a unísono por todo el teatro según se iba haciendo más cercano el final.

Otro momento clave de la noche fue cuando tocaron Palos y Piedras, canción no muy conocida de los suecos, de su primer EP. «Pensábamos en momentos especiales, y porque nos apetece tocarla», decía Rafa al presentar la canción. Y es que era su noche, su celebración, y allí se haría lo que la banda murciana quisiese. Que les apetece tocar Hemos ganado tiempo como si estuvieran en una jam session y casi se fueran a poner a bailar swing en medio del escenario, pues lo hacen; que, de repente, se arranca Rafa a cantar All I Want For Christmas is You a capella, pues sólo podemos quedarnos callados y abrazar este momento como si fuera una nueva tradición navideña.

Pero, sin ninguna duda, nuestro momento favorito de la noche fue cuando toda la banda salió a la palestra sin micrófonos, a cantar Lo Siento a viva voz. Lo sentido en ese momento no se puede explicar, ni siquiera con los pelos de punta. Fue otro nivel. Y es que el recinto ayudó mucho. La acústica que ofrece el Teatro Real en momentos así lo convierte en una experiencia comunitaria cercana al éxtasis.

También como punto destacable, nos sorprendió escuchar que para ellos Días Amables es una canción que tiene que luchar («como Godzilla vs otro monstruo», en palabras de Rafa) para mantenerse en el setlist de los conciertos, siendo una de las canciones más queridas y abrazadas por los fans. Por nuestra parte, agradecemos que se encuentre un día más entre las escogidas para disfrutar en directo.

Como hemos estado comentando en la crónica, en el escenario sólo se encuentra la banda, en un set escueto a dos niveles, ellos sentados, sin más movimiento que el que realizas en una silla cuando estás tocando. Pero fue gracias al majestuoso despliegue de iluminación que acompañaba a la, ya de por si, enorme banda (a manos de Jesús Abellán); y el de sonido (Antonio Illán), como se consiguió llenar todos y cada uno de los escondrijos del Teatro Real. El juego de luces fue digno de un concierto de alta categoría, íntimo cuando necesitaba serlo, caótico, juguetón y difrutón cuando se le requería ser más rebelde. El sonido no pudo ser más perfecto, limpio y claro.

Finalmente, para terminar esta efímera pero muy memorable jornada, los suecos se permitieron pecar de tópicos. El trío Lo Que Te Mereces, Todo Lo Que Importa y El Bien pusieron el broche final al concierto. Y el público supo responder con cariño, efusividad, emoción y muchos vítores a ello. Aparecieron los típicos globos azules y amarillos volando desde la tercera planta del Teatro hasta el patio de butacas, terminando de convertir el recinto en una macrofiesta de celebración por la entrada oficial de la banda al club de los «clásicos». Y es algo que tenemos que valorar mucho en esta época de bandas efímeras, éxitos del momento y one hit wonders. Celebremos que las bandas vivan, sigan entre nosotros, y sigan generando emociones, recuerdos y amistades, como las que vivimos aquel 2 de enero en el Teatro Real.

Larga vida a Viva Suecia. A por los 20 años.

