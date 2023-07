Crónica de Warpaint y Siouxsie (Noches del Botánico, 2023)

Desde 2016, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid acoge las Noches del Botánico, las veladas veraniegas por excelencia en la capital madrileña. Durante este mes de junio, han pasado por allí artistas de lo más variopinto, entre los que se encuentran el compositor Bob Dylan, The Lumineers, Zoo, Iván Ferreiro, Silvana Estrada y Chris Issak. El pasado jueves, 29 de junio, fue el turno de la banda californiana Warpaint y los británicos Siouxsie and the Banshees.

El público que asistió esa noche era oscuro y ecléctico, sacando a relucir una vestimenta post-punk. Incluso se podía distinguir a uno de los asistentes con el pelo bien cardado que llevaba un ramo de rosas para Siouxie. Todo esto contrastaba con algunas camisetas hawaianas. A pesar del ambiente oscuro y agradable que se respiraba, algunos no pararon de hablar. Lamentablemente, esto se está convirtiendo en un hecho cada vez más común en los eventos musicales.

El shoegaze de Warpaint

La velada comenzó puntualmente a las 20:45 con Warpaint, la banda californiana que inundó el atardecer con su rock psicodélico, dream pop y shoegaze. Formada en Los Ángeles en 2004, la banda está compuesta actualmente por Emily Kokal (voz principal, guitarra), Theresa Wayman (guitarra, voz), Jenny Lee Lindberg (bajo, coros) y Stella Mozgawa (batería). Presentaron su último trabajo, Radiant Like This, sin olvidarse de repasar su trayectoria musical, lo cual dejó al público muy satisfecho con su actuación. Warpaint comenzó su directo con Stars, tema incluido en su primer EP, Exquise Corpse, lanzado en 2010. También tocaron Krimson y Beetles de ese primer trabajo, además de incluir otras canciones como Champion, Love Is to Die, Hard to Tell You y una versión de I’m So Tired de Fugazi.

A pesar de ser una música que no invita a saltar y gritar, la bajista Jenny Lee nos deslumbró con sus movimientos. Fue un directo sin adornos ni elementos audiovisuales. Nos enseñaron que después de 20 años de trayectoria, lo que hacen ellas es música, sin necesidad de elementos que hagan que su directo sea más valioso.

El repertorio de canciones del concierto de Warpaint:

– Stars

– Champion

– Intro

– Keep It Healthy

– Hips

– Bees

– Hard to Tell You

– Love Is to Die

– Krimson

– I’m So Tired (cover de Fugazi)

– Undertow

– New Song

– Disco//Very

– Beetles

El oscureo de Siouxsie inunda los jardines del Botánico

Después de la actuación de Warpaint, que concluyó alrededor de las 22:30, y tras más de una década sin verlos en los escenarios, salieron los Banshees. A petición del manager de la banda, no se permitió la presencia de fotógrafos en el foso. Bajo la luna casi llena, con un aire que nos daba un respiro después de los días anteriores de calor sofocante y rodeados de árboles, los miembros de la banda anticiparon la aparición en el escenario de la reina del post-punk, Siouxsie Sioux, luciendo un radiante vestido plateado para deslumbrar a sus fieles seguidores. Desprendió elegancia, bailó y se conectó con el público desde el primer momento.

Los británicos comenzaron interpretando temas como Nightshift y Arabian Knights, retrocediendo hasta 1981, específicamente a su álbum Juju, donde los más nostálgicos pudieron reencontrarse con los primeros días de la banda. Estos temas fueron seguidos por canciones como el famoso Kiss Them For Me, la versión de Dear Prudence, Face To Face de la banda sonora de Batman Returns (Tim Burton, 1992), Cities In Dust, Christine y Happy House. Muchos asistentes esperaban escuchar Israel para finalizar el concierto, pero se quedaron con las ganas, ya que la canción elegida fue Spellbound, también incluida en el álbum Juju.

La actuación estuvo claramente protagonizada por Susan Janet Ballion, más conocida como Siouxsie Sioux, quien estuvo acompañada por su banda y por visuales psicodélicos proyectados en las pantallas. No dejó indiferente al público madrileño, a pesar de que hubo algunos asistentes que no mostraron ningún reparo ni respeto al comenzar a hablar sobre temas personales, molestando a aquellos que realmente querían disfrutar de este icónico grupo y de su cantante de voz desgarradora, a quien en algunas ocasiones se le escuchó poco. Pero eso quedó en segundo plano cuando tuvieron la oportunidad de disfrutar de la gran diva underground del post-punk, que a sus 66 años no dejó de pasearse y bailar por todo el escenario, ganándose así el cariño y la admiración del público.

El repertorio de canciones del concierto de Siouxsie:

– Nightshift

– Arabian Knights

– Here Comes That Day

– Kiss Them For Me

– Dear prudence

– Face To Face

– Loveless

– Land’s End

– Cities in Dust

– But Not Them

– Sin In My Heart

– Christine

– Happy House

– Swam

– Spellbound