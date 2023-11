Crónica de Weyes Blood en Barcelona (Sala Apolo, 2023)

Si alguna vez te has preguntado cómo habría sido asistir a una fiesta de Halloween del antiguo Hollywood, con esos aires de grandeza de los estudios cinematográficos, el dramatismo de sus grandes divas que no parecían de este planeta y un aire de exclusividad al alcance de muy pocos, deberías haber ido al concierto que nos regaló Weyes Blood el pasado 31 de octubre en la Sala Apolo. Y sino, también, porque lo que se vivió en el Paral·lel esa noche, es algo que solo sucede una vez en la vida. Un ángel bíblico, Pearl, un par de baristas no binarios, Adela de La Casa de Bernarda Alba, Carrie, The Love Witch, la adorable pareja de Eraserhead y ¡hasta Anna de Possession salió del túnel! Todos tuvieron lugar en la gran fiesta de disfraces que orquestó Natalie Mering en el paso de The Holy Flux Tour por Barcelona.

La californiana abrió por todo lo alto con It’s Not Just Me, It’s Everybody y de ahí no bajó. No hubo espacio para canciones menores o descanso emocional. Así que después de recordar al público que aquellos que no fueran disfrazados, estaban muertos esa noche -si hay que ser melodramática, se es hasta el final- siguió con Children of the Empire y Diary. Justo antes de proseguir remarcó que si alguien no lo había entendido, su disfraz era ella misma saliendo de un ataúd en el que había estado encerrada 400 años. Y entonces uno de los momentos más emocionantes. Ante nosotros presentó el video de imagen documental que había creado Adam Curtis, documentalista social britanico, para ilustrar God Turn Me Into a Flower. Una pieza que podría recordar al lore de Lana Del Rey en Video Games, pero con más violencia estadounidense, todo amenizado por la dulce voz de Mering, tan segura y al mismo tiempo zero agresiva, profunda y delicada a partes iguales. Como hubiera dicho mi profesor de dirección cinematográfica de la universidad, Santiago Fillol: CINE.

Weyes Blood en Sala Apolo (fotografía de Christian Bertrand) Weyes Blood en Sala Apolo (fotografía de Christian Bertrand)

A partir de este momento la entrega del público fue total. Podéis imaginar los gritos con las primeras notas de Andromeda. Pocos discos son tan un 10/10 como Titanic Rising. No faltaron Grapevine y Do You Need My Love. Los devotos de la astrología tuvieron su momento cuando al presentar Something To Believe, Weyes Blood dijo que ella ante todo se sentía escorpio y que cuando creía en algo, creía a muerte. Entonces tocó que el amor verdadero tuviera su comeback, el piano de cantina de Everyday nos movió a todos mientras ella se preguntaba si íbamos a hacer un pogo. Por lo visto en Barcelona somos conocidos por los pogos. Y al final de esta canción ligeramente más burlona, un montón de globos flotaron por el aire como si se tratara de un final exitoso de una película Disney.

El combo perfecto fue Twin Flame con Heart Aglows, donde entre su vestido de hechicera blanca, o damisela que se salva a sí misma de los apuros, su corazón empezó literalmente a brillar recreando la portada de su disco And In The Darkness, Hearts Aglow. Y culminó de la manera más cinematográfica, más grandilocuente, sin llegar a ser pretenciosa. Los teclados sacados de otro planeta de Movies envolvieron la sala. Una auténtica oda al refugio del cine, «the meaning of life doesn’t seem to shine like that screen«. La canción fue creciendo, como la esperanza que se deposita en las historias de la gran pantalla hasta que los violines en crescendo del final lo llenaron todo de una euforia divina en la que Weyes Blood empezó a tirar caramelos. ¡Es Halloween!¡Es su noche! ¡Nuestra noche! Así deben sentirse los personajes de nuestras películas.

Obviamente Natalie Mering no se fue a casa con las manos vacías, el público le regaló el DVD de Tesis de Alejandro Amenábar y una carátula de Lost In Translation de Sofia Coppola que en su interior contenía Sex and The City. Si la noche hubiera terminado ahí hubiera sido perfecta. Pero aún se podía elevar más. El encore corrió a cargo de A Lot’s Gonna Change y el final de película hollywoodiense Picture Me Better. Una noche mágica, trascendente, de esas que te dejan el corazón más lleno porque parece que solo tienen cabida en una realidad mejor.