Crónica del 5º aniversario Montgrí en Barcelona (Sala Upload, 2024)

Desde que el sello Montgrí, fundado por Aleix y Joan de Cala Vento, comenzó en 2022 a presentar a sus artistas en estas fiestas, no han parado de rodar por Granada, Madrid o Barcelona en míticos sitios como la Sala Tren, la Sala Sol o la Sala Upload. Por este evento han pasado artistas de la talla de Lagartija Nick, Biznaga o Yawners.

La cita se dio esta vez en la Sala Upload de Barcelona, denominada por ella misma como uno de los principales epicentros de la música independiente de la ciudad y refugio underground, dentro del mítico Poble Espanyol. Un lugar sin duda curioso para asistir a un concierto que, sin embargo, no deja de acoger grandes eventos musicales de todo tipo de estilos. El concierto comenzó con una previa donde el público dedicado se acercaba a la barra y echaba un vistazo al merchandising, correctamente situado a la entrada del bar, que contaba con cuidadas ediciones en vinilo de su catálogo, demostrando una vez más el cuidado que Montgrí pone en sus artistas.

Para las 21:30, abrió el power trío Tiburona con esa energía envolvente característica de una banda joven y comprometida, a la que la amistad ha unido y que hace que sus integrantes cuenten con una química brutal. Se nos presenta un nuevo trabajo, el segundo larga duración de la banda: Nos extinguimos. Aunque con este nombre nos podamos situar en lo peor, podemos estar tranquilos de que la agrupación no va a desaparecer. De hecho, nos traen esta publicación con un estilo muy marcado, lleno de armonías vocales y unos reflejos pop que hacen de este disco algo muy fresco.

Se notaban las resonancias de las guitarras retumbando en los amplificadores, las voces perfectamente sincronizadas, la potencia del bombo de la batería y las líneas seductoras del bajo. Pensando en ti o Relación Abierta fueron algunos de los highlights de la noche, así como algún single de mayor antigüedad como Sola y Feliz o No me importa tu opinión, donde demuestran sus habilidades narrativas con toques de realismo pero a la vez cómicos.

Tras una breve pausa para hacer el cambio de escenario y ajustar los últimos detalles de sonido, subió al escenario Dan Peralbo i el Comboi. El cuarteto catalán, recientemente añadido al roster de la agencia, es digno de ver en vivo al menos una vez en la vida. No cabe duda de que no dejan indiferente a su público, pues crean una conexión con ellos de lo más divertida. Como iconos ya del rock catalán, nos deleitaron con sus hits pegadizos Angelina Jolie, Quin Panorama y Los hijos de Miguel. Dispararon a sus fans con su nuevo single Bang Bang Bang, descarado e irónico. Con una puesta en escena canalla, donde los cables de los instrumentos se enredan, la batería casi hecha humo y la cerveza rueda por el escenario, llegan al peak del concierto, donde Dan termina entre el público que se mece en un pogo improvisado.

Por último, para poner la guinda al pastel, llegaron Mourn. La banda, con más de una década de experiencia a sus espaldas, llega desde Estados Unidos para hacerse un hueco más que merecido en la industria española. Este joven grupo de indie rock nos presenta su quinto y nuevo álbum, The Avoider, con un single fresco como Could be Friends, o Waste Day, la cual cantaron al pie del escenario en una impecable actuación. Con una dirección clara, un sonido que los diferencia claramente y una madurez en el escenario, Mourn pone el punto final a una noche llena de buenísima música, un público de diez y un evento más liderado por Montgrí, donde se nota el amor y el mimo que tienen con sus artistas.