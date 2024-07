Crónica del Bilbao BBK Live (Kobetamendi, Bilbo, 2024)

Foto: David Recio

El Bilbao BBK Live daba comienzo el pasado jueves 11 de julio en la capital de Bizkaia, en un recinto que se ha ido amoldando, pero que siempre ha estado en el mismo lugar. El cartel este año ha sido más dirigido al público británico con cabezas de cartel como Jungle, Massive Attack o The Prodigy.

Esta edición ha habido pocos cambios en lo logístico. La entrada ha cambiado de forma: este año ya no entrabas por el famoso triángulo que se caracterizaba al igual que logotipo del festival. Ese módulo de la entrada se ha adaptado, y esta vez lo podríamos describir como más mitológico.

El escenario San Miguel ha eliminado el control de FOH frente al escenario, y lo ha divido en 2 de la misma manera que lo hacen desde el año pasado en Nagusia. Esto, unido a que han eliminado la barra frontal que ocupaba gran parte de esa área, permite facilitar la movilidad entre los asistentes y evitar que se forme tanto tapón cuando hay mucha gente en esa zona.

Además, el área de Basoa ha pasado de ser envolvente y circular a ser un rectángulo de trusses entre los árboles de siempre. Esto no ha cambiado la experiencia; simplemente se ha actualizado. Parece que este año se ha sentido más gente en este escenario tan inmersivo.

En el resto de los escenarios, por lo general se ha notado menos barullo que años atrás. Probablemente sea por la venta de entradas ya que el recinto no ha crecido en su tamaño. Los conciertos donde más presencia había han sido en Massive Attack y en Arcade Fire. Aunque en Grace Jones u otros cabezas de cartel hubiese aglomeraciones, no se han notado tantos agobios como en conciertos de ediciones pasadas. Así como el de Arctic Monkeys del 2023, el de Rosalía de 2019 o Nathy Peluso de 2022, que eso sí que fue un tapón ahogado en el escenario secundario.

Jueves, 11 de julio

Comenzamos esta jornada con Queralt Lahoz. A las 19:20 se presenta en el escenario Beefeater con su activa presencia y sus gafas de sol cubriéndole los ojos. Sobre la tarima se encuentran sus 3 músicos, que además portan una pequeña lona con imágenes del cielo azul y algunas nubes detrás. En este concierto de una hora de duración presenta 2 inéditas canciones que formarán parte de su siguiente disco. La canción “Dame Doblones” la presenta en una versión muy distinta a la de estudio. En este concierto versionan de manera rápida “Gypsy Woman (She’s Homeless)” de Crystal Waters y “Fanática Sensual” de Plan B. Y obviamente sus temas como “Maria la molinera”, que enseña su lado más personal, o también “El Tiroteo”. Es esa artista que consigue emocionar tanto por su manera de hablar y contarte sus historias, del mismo modo que es la reina que consigue dar el mejor bolo diurno de cualquier escenario que pisa.

Foto: Judith Rmg

Para continuar con el día, a las 20:15, detrás del escenario Beefeater, en frente del Nagusia se presentan Barry B y Diego Ibáñez de Carolina Durante para interpretar en este pequeño escenario con forma de ring que se monta únicamente para que canten “Yo pensaba que me había tocado Dios”.

Continuamos con Sen Senra en el escenario principal a las 20:20. El gallego se presenta con una pequeña banda que le acompaña en directo en el lateral izquierdo, y al otro costado podemos ver una columna parecida al monumento a Washington. La lona que hay atrás hace parecer que hay un árbol tirado en la tarima. Él se presenta vestido con unos “Blue Jeans y Un Crop Top”, aunque también lleva puesto en las primeras canciones una toalla cubriéndole la cabeza. La mayoría de su setlist está formado por las canciones “PO2054AZ (Vol.I)” (2023). Aunque hay que resaltar que interpretó el reciente tema publicado junto a Aitana. Fue un bonito concierto, pero tampoco supieron darle foco a ciertos momentos. El pontevedrés no supo conectar tanto con el público.

Foto: Aliron Studio

A las 22:00 se presentaba Jimena Amarillo en el escenario Beefeater. Perdimos las cuentas por el segundo minuto desde que empezó de las veces que repitió la palabra “lesbiana”. Cantó sus canciones más pegadizas que forman parte de su larga discografía, especialmente de su reciente disco “La pena no es cómoda” (2023).

Massive Attack llaman la atención en este festival por su involucración para traducir sus mensajes más políticos a la pantalla que ocupa toda la parte trasera del escenario. Aunque haya sido un gesto bastante bonito no olvidamos que la gran parte del público del festival, ni de los que asistirán a este slot, no entiende esta lengua ya que es un público internacional.

Nos impresionan con algunos visuales que podríamos llamar como ¿desagradables?, aunque preferimos llamarlos bizarros. Tiran beef a figuras culturales actuales como Bebe Rexha, Jennifer Lawrence, Ellen Degeneres o Donald Trump (antes de lo de la oreja de Van Gogh la noche del sábado). Con tanto texto, imágenes y música no conseguimos quedarnos con todo el mensaje que querrán contarnos. Pero básicamente critican los gobiernos corruptos, a presidentes como Biden y Trump, los monopolios que manipulan a la sociedad (que están manipulados por los gobiernos). Hablan de Wuhan, conspiraciones y control. Obviemente dejan mucho espacio para Palestina, y se te ponían los pelos de gallina cuando te daban cifras que no te apetecía saber. Dejamos la cifra de las ayudas en dólares que EEUU ha dado a Israel entre 1946 hasta 2023: 297.000.009.728. Todo esto si te lo tomabas con humor negro tenían el mismo discurso que los guiones de Padre de Familia.

Este cabeza de cartel se presenta con ritmos tribales en el Nagusia a las 23:00. “Mezzanine” (1998) es su disco más aclamado y por el que la gente no se quería perder este concierto, hay espacio para este disco, pero lo que más le importa a ellos era impactar en propaganda política. Poco más tarde de las 00:20 se pone a hacer un sirimiri que hace mover a las masas de gente sin saber si acercase al escenario de carpa cubierta o a hacer sitio para ver a Los Planetas en San Miguel.

A las 00:50 comenzaban Los Planetas presentando “Super 8” (1995). Es este concierto que sabes lo perro viejos que son porque no llevan in-ears, sino monitores en el suelo. Creo que eso los define bien. Este álbum debut lo han estado volviendo a presentar en varios festivales y ahora irán a las salas más pequeñas a hacerlo. Lo hacen en un directo donde la voz suena bastante por debajo de lo instrumental, aunque nos moviésemos, desde cualquier distancia se escuchaba tan difícilmente a Jota. Menos mal que para algunas canciones nos ponen la letra en las pantallas. Deciden mandar un saludo a Nico Williams por estar interpretando en su tierra, y observamos que el batera lleva una camiseta del Athletic.

Cambiando totalmente de registro vamos al último concierto en live de la noche. Lo hacemos en uno de los escenarios más íntimos y que suelen estar menos llenos, como lo es el Txiki. Shygirl se presenta con un vestido que se mueve tanto por el viento y el ventilador del suelo. Detrás de ella está la DJ pinchando las pistas. No faltan sus temas tan remixeados del EP “Club Shy” (2024), la percusiva canción “Nike” o el también remix de “BDE” con Kaydy Cain y Florentino, ¿cómo no va a cantar esta canción con versos en castellano? Echamos de menos que presentase también en exclusiva el próximo remix que sacará con Charli XCX. Pena que sea tanto una artista que se pegue por las remezclas.

Foto: Aliron Studio

Viernes, 12 de julio

Hoy ha costado llegar al recinto porque un metro se ha averiado y Metro Bilbao lo tiene que solucionar haciendo un bypass. Casi nos perdemos medio concierto de la cordobesa María José Llergo. Después de haber estado en NPR presentando un Tiny Desk ha venido con su poderío y precioso directo vocal a Kobetamendi. Acompañada de una banda minimalista con batería y teclas ha cantado mayoritariamente las canciones de su disco “ULTRABELLEZA” (2023).

Foto: Aliron Studio

Albert Pla estaba en el escenario con la programación más bizarra de esta jornada: Beefeater. En un concierto con rumba catalana, bailarinas teatrales e imágenes en pantalla sexualmente explícitas y psicodélicas metió versiones como “Experiencia Religiosa” de Enrique Iglesias o su versión de Lou Reed“Walk On the Wild Side” titulada “El Lado Mas Bestia de la Vida”, también “Pepe Botika – Dónde están mis amigos” de Extremoduro. Un concierto que no es para todos los públicos. Combina bastante bien con el de Samantha Hudson.

Grace Jones comienza con 30 minutos de retraso y hace retrasar a todos los siguientes conciertos del escenario Nagusia. La artista se presenta con 4 minutos de intro cuando cae el telón que cubría el escenario. Ella vestida con una capa que le cubre el body, unas medias de rejilla y unas botas tan altas que dan vértigo. En la cabeza porta una máscara que parece venida del Día de los Muertos de México. Casi para cada canción va adaptando el outfit, se quita la máscara y se pone un sombrero, se quita la capa y se pone un vestido antigravitatorio… Como se nota que estamos frente a un icono de la moda de tantos diseñadores como Yves Saint Laurent. Su presencia durante toda su presentación es muy poderosa, ella se mueve como nadie. Eso sí, conseguía dejar a la gente mirándola, aunque no le prestasen tanta atención.

Foto: David Recio

Ralphie Choo es el artista imprescindible que no había que perderse. Con unos 15 minutos de retraso, mientras siguen chequeando que el equipo técnico esté en su sitio y funcione, empieza su show. Eso sí, problemas técnicos los tuvo, sobre todo para presentar su canción inédita en inglés, que no consiguió terminar en las 2 veces que lo intentaron. Juan Casado se presenta en el escenario dando gritos y con un salto olímpico cantando “BULERÍAS DE UN CABALLO MALO”. Va bien acompañado de guitarra, bajo, contrabajo y la flauta travesera que toca DRUMMIE. Invita a escena a sus compañeros de oficio mori y Barry B para cantar sus colaboraciones. Choo tiene un directo muy divertido y una presencia muy peculiar, él baila a su ritmo y se nota que siente su música como no lo hace nadie. Todavía se le ve nervioso en las canciones más intímas, pero no pierde el foco en su público y lo da todo por ellos.

Foto: Aliron Studio

Samantha Hudson puso broche final a esta noche con el show que con más coreografía ha pasado este año por Kobetamendi. Fue muy maquinero, disfrutable, bailable y gracioso. Ella entró con su energía y mientras empezaba “Vodka Redbull”, y en euskera dijo: “Hola pronombres, soy Samantha Hudson. ¡Sacad el coño y las tetas porque esto es AOVE Black Label!”. La sexualización de los cuerpos de las 2 bailarinas, el bailarín y la artista eran los protagonistas en esta puesta en escena que podría ser la gira de Lady Gaga en sus comienzos. Acompañada de luces estroboscópicas, humo en la pista que no se dejaba ver bien y un playback excesivo que usaba para tapar su voz porque con tanto esfuerzo físico no daba de sí. Presentó sus canciones más políticas como “Por España”, las de su último y mencionado trabajo, y también las de “Liquidación Total”(2021).

Sábado, 13 de julio

Intentando llegar al concierto de Alcalá Norte se nos ha hecho tarde, y hemos tenido que esperar un poco para ver a Alba Morena, que ha sido y será la única artista a la que veremos en el escenario Firestone, dedicado a los artistas más pequeños. En su camiseta (que más tarde lanzó una al público) se podía leer: «Alba Morena / Alba Morena / Perreo pa los nenes / Perreo pa las nenas». La artista, que se presentó acompañada de una teclista, supo conectar en la mejor manera con un público que tan cercano se siente por la pequeña altura de la tarima. Ella contó sus anécdotas que le han llevado a escribir canciones con frases que ha escuchado decir tanto a sus amores y a sus amigas: “Yo Te Quiero Pero” u “Otra Vez”. Versionó un temazo de Dillom: “AMIGOS NUEVOS”. La verdad que supo dar un concierto agradable y precioso. Fue un descubrimiento para los muchos que estábamos sin saber qué hacer durante ese slot.

Foto: David Recio

Jungle, grupo proveniente de Londres creado en el 2013, aparecen en el escenario y hacen de su concierto un recorrido de hits que pegan bastante para el verano (y para todos los anuncios donde han sincronizado sus canciones). Para menos de la mitad que pude ver de su directo no generó mucho baile sobre el escenario ni entre sus asistentes. Al menos, pudimos mover un poco el esqueleto con el sonido disco de “Candle Flame” o “Dominoes”.

Foto: Aliron Studio

Noname fue sin duda el concierto más esperado de este día. La cantante, rapera, poeta y productora se movía de manera cautelosa por el escenario, pero siempre atenta al delimitado público que se acercó al escenario Txiki a las 23:20 cuando el concierto de Jungle iba por su ecuador. La intérprete, acompañada de su banda que tocaba perfectamente sus canciones tan instrumentales, haciendo hincapié en la importancia del bajo para sus temas más de soul, jazz, góspel y R&B. Hay que mencionar también la voz de su corista que se marcó algún solo como el que hizo para sustituir a Ayoni en la colaboración llamada “boomboom”.

Foto: David Recio

La cantante a mitad del concierto pidió que levantasen las manos aquellas personas negras que estaban viéndole, fue bastante gracioso ver solo 5 manos alzadas. La mirada de Fatimah Nyeema que observaba al público apostó por ser tan directa como lo es en sus letras tan políticas donde hace propaganda del socialismo. Y es que “Sundial” (2023) fue uno de los mejores álbumes internacionales de su año no solo por su instrumental, sino por el ingenio en su letra también.

Finalmente, cerramos la jornada con Alvvays, uno de los conciertos que se quedó pequeño en escenario. Casi ni un alma más cabía en la carpa a las 00:30. Estas guitarras tan distorsionadas y la voz tan baja hacían casi no entender a la intérprete Molly Rankin. Las cuerdas fueron las protagonistas en su escenario.

En definitiva, el Bilbao BBK Live cerró otro año más con su clima húmedo y sus colinas verdes. Esperaremos a ver qué cartel presentan para la siguiente edición porque este año tanto el público local como el nacional han tardado en decidir si acercase a Kobetamendi. Estos 3 días acompañados de música son imprescindibles en estos lares.